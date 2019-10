Le migliori app Android per le foto

Nonostante lo sviluppo dei comparti fotografici e l'implementazione di nuove feature dedicate, gli scatti su Android possono ancora essere migliorati e personalizzati. In questo articolo troverete le migliori app Android dedicate all'editing delle foto che vale la pena provare prima di postare i vostri scatti su Instagram e Facebook.

VSCO Adobe Photoshop Express: un classico Non aspettatevi tutte le funzioni avanzate offerte dal programma completo per computer, ma Adobe Photoshop Express rimane un classico della fotografia in versione semplificata e velocissima da usare. Vi basteranno pochi touch per selezionare dalla vostra galleria la foto che desiderate migliorare e cominciare a modificarla tramite filtri, effetti speciali, cornici, fix veloci per eliminare eventuali macchie e tantissime altre funzioni avanzate di photo editing. Non vi convince l'inquadratura? Non dovrete fare altro che croppare, ruotare, ingrandire e selezionare a piacimento la parte dell'immagine che vi interessa, ci penserà l'app a fare il resto. Adobe Photoshop Express offre anche tantissime funzioni e filtri aggiuntivi che potrete utilizzare registrandovi al servizio ed utilizzando una versione premium dell'app. Un classico tutto da riscoprire! Salvate le vostre foto su scheda SD e liberate la memoria di Android Quasi tutte le opzioni di Photoshop direttamente sul vostro smartphone Android! / © AndroidPIT Adobe Photoshop Express: editor foto e collage Snapseed: per veri professionisti Un'applicazione offerta direttamente da Google! Snapseed è perfetta per dare un tocco di originalità alle vostre foto. Luminosità, contrasto e saturazione sono solo alcuni degli aspetti fotografici che l'app vi permetterà di modificare, sempre che la funzionalità automatica non corregga i vostri scatti al primo tentativo e senza sforzi da parte vostra. L'interfaccia intuitiva vi permetterà di modificare al meglio le vostre foto con pochi touch mirati, potrete persino personalizzare una particolare sezione dell'immagine. Quest'app è conosciuta soprattutto per i filtri preimpostati tra cui Retrolux, Vintage, Tilt Shift, Grunge, Drama e tantissimi altri effetti disponibili gratuitamente e senza dover effettuare download aggiuntivi. Nascondete foto e video imbarazzanti dalla vostra galleria Una delle interfacce più attraenti della lista! / © AndroidPIT Snapseed Le migliori app di foto editing con supporto al cloud Google Foto: archiviazione in cloud illimitata Quest'app non ha bisogno di grosse presentazioni ma va senza dubbio menzionata nella nostra raccolta soprattutto perché permette di salvare le immagini in cloud. Google Foto mette a disposizione diversi filtri che vi permetteranno di ottimizzare i vostri scatti. Parametri come saturazione e contrasti possono essere modificati facilmente. L'unico svantaggio sta nel fatto che le modifiche si sovrascrivono allo scatto originale. Si tratta anche in questo caso di un'app tuttofare senza troppe pretese che, dalla sua, vanta un'archiviazione illimitata delle foto in Cloud a costo zero. Tre ragioni per cui il cloud non dovrebbe essere usato Google Foto: semplice da usare e senza limiti! / © Screenshots: AndroidPIT Google Foto Adobe Photoshop Lightroom: un'app che fa attenzione ai dettagli Lightroom è disponibile sul Play Store già da parecchio tempo ma solo ora riesce a mostrare il meglio di sé. L'app vi permetterà di modificare i vostri scatti in pochi tap sfruttando le impostazioni predefinite disponibili e di tornare alla foto originale in un attimo. L'app consente inoltre di salvare le vostre impostazioni di modifica preferite per poterle applicarle anche ad altri scatti. Adobe Photoshop Lightroom, oltre a facilitare la condivisione degli scatti sui più noti canali social, offre (per un periodo limitato) il supporto al cloud che vi consentirà di accedere alle foto anche da pc o da altri dispositivi. Solo la sincronizzazione delle vostre foto attraverso i servizi Adobe vi richiederà la creazione di un account.

Adobe Photoshop Lightroom CC Le migliori app di foto editing per i selfie Candy Camera: filtri in tempo reale ed una valanga di adesivi Per gli appassionati di selfie arriva Candy Camera che offre dei comodi filtri in tempo reale che non dovrete preoccuparvi di modificare in un secondo momento. I filtri messi a disposizione dall'app sono ben 30 e sono certa anche i più narcisisti tra voi riusciranno a trovarne più di uno che faccia al caso loro. L'app è gratuita, la pubblicità limitata ma per utilizzare alcuni adesivi dovrete sborsare qualche soldo. Non solo filtri: tanti adesivi vi aspettano! / © AndroidPIT Candy Camera - selfie, editor di foto Cymera Photo&Beauty Editor: tante opzioni a disposizione Ecco un'altra app dedicata in particolar modo ai selfie. Potrete scattare una nuova foto o sfruttare quelle salvate in Galleria prima di sbizzarrivi con le impostazioni di editing messe a disposizione. Una volta selezionata o scattata la foto potrete cliccare su: Edit per sfruttare gli effetti mirror, girare e tagliare la foto

Correct per modificare luminosità, contrasto, saturazione e parametri simili

Effect per giocare con filtri, bordi, colori e mosaico

Beauty per modificare grandezza degli occhi e del corpo, migliorare il sorriso e così via

Decorate per aggungere adesivi, meme e testi Sbizzarritevi con i filtri! / © AndroidPIT Cymera Editor - Selfie Camera, Collage, Effects Le migliori app di foto editing fuori dalle righe PicsArt: molto più di un foto editor Un'app che mostra un design intuitivo ed attraente accompagnato da nuove funzionalità da social network fotografico. Con PicsArt non solo potrete modificare le immagini già effettuate e salvate nella vostra Galleria, ma anche sfruttare diversi filtri in tempo reale per avere già un'idea di come sarà il risultato finale. Filtri, effetti speciali, collage ed immagini personalizzate con disegni, scritte ed adesivi, le possibilità di personalizzazione sono tantissime su PicsArt. Con PicsArt potrete collegarvi direttamente a Facebook e Twitter per condividere più velocemente le vostre foto, collegarvi direttamente con tutti gli amici già registrati al servizio e visualizzare ogni giorno le immagini più interessanti condivise dalla community. I migliori giochi Android da provare ora