Google Pixel 4 XL: l'euforia iniziale è già sparita

La serie Pixel di Google fino ad ora non mi aveva colpito più di tanto ma Pixel 4 mi ha incuriosito già prima del lancio ufficiale. Dopo un lungo weekend in compagnia del Pixel 4 XL il mio entusiasmo è già svanito. Il motivo? Ve lo racconto nell'articolo.

Pixel 4: i primi smartphone Google ad avermi incuriosito

Il Pixel 4 XL è in realtà il primo smartphone Google che ho davvero desiderato testare. In redazione c'è sempre stato qualcuno che aspettava con ansia l'arrivo degli smartphone Google e che li ha testati per bene. Nel caso dei Pixel 4 ad attrarmi non è stata l'astrofotografia: dove posso effettivamente fotografare un cielo stellato vivendo in una grande città ricca di inquinamento luminoso?

Neanche il nuovo display con frequenza di aggiornamento da 90 Hertz mi ha affascinato perché produttori come OnePlus, ASUS e Razer hanno già dotato i propri smartphone di un display altrettanto veloce. Google in questo caso è arrivato in ritardo e sta semplicemente seguendo il trend del momento. Dire che Face ID e Motion Sense hanno fatto scattare l'interrutore.

Smooth Display non sempre a 90Hz

Avendo già utilizzato OnePlus 7 Pro e OnePlus 7T, entrambi dotati di un display da 90 Hertz, so cosa si prova quando si interagisce con schermi così rapidi. Rispetto ai due dispositivi OnePlus, il Google Pixel 4 XL lascia una strana sensazione, come se non riuscisse ad incrementare la frequenza di aggiornamento abbastanza velocemente.

Scrolling at 90 Hz - OnePlus 7T (right) vs. Pixel 4 XL / © AndroidPIT

Uno sguardo alle opzioni sviluppatore mostra che il Pixel 4 XL ha un interruttore che spinge il display a girare a 90 Hertz in modo permanente. Dopo una breve ricerca, la mia paura è stata confermata da Reddit. Con una luminosità del display inferiore al 75%, Smooth Display si riduce a 60 Hertz. Il fresh rate a 90 Hertz è disponibile solo quando la luminosità è superiore al 75%. Google ha voluto probabilmente limitare il consumo energetico del display, ma una batteria più potente avrebbe ovviato al problema in modo più efficiente.

Smooth Display con freno a mano tirato! / © AndroidPIT

FaceID più rapido ma dal retrogusto amaro

Motion Sense e Face ID sono le due feature che trovo interessanti sui nuovi Pixel 4. Il Face ID è presente su molti altri smartphone Android, sia che si tratti di una semplice soluzione software sia che sia parte integrante della fotocamera fotocamera. Usare il nuovo Pixel 4 XL significa farsi un'idea di cosa significhi interagire con uno smartphone provio di sensore di impronte digitali e scoprire se l'interpretazione di Google del Face ID sia adatta all'uso quotidiano.

Purtroppo il Face ID di Google ha al momento una falla di sicurezza: funziona anche ad occhi chiusi. Il problema verrà risolto attraverso un aggiornamento software in arrivo nei prossimi mesi (a confermaerlo è stata Google stessa). Ma è rilevante nella vita di tutti i giorni? Per me lo è, anche se faccio sempre molta attenzione agli smartphone in mio possesso.

Motion Sense: una feature con potenziale

Motion Sense è la feature che preferisco in assoluto sui nuovi Pixel. A prima vista non ha molto senso azionare lo smartphone, che si tiene in mano la maggior parte del tempo, tramite i gesti. Ma vi sono situazioni in cui in realtà questa funzionalità si rivela utile ed appropriata.

Quando si può utilizzare Motion Sense come alternativa ai comandi tattili e al controllo vocale tramite Google Assistant? Quando ci si sposta in bici o in auto, ad esempio, per chiamare o rifiutare una telefonata, gestire la riproduzione musicale o semplicemente per regolare il volume. Sono tutte azioni utili che dovrebbero essere possibili con l'aiuto del chip radar e del sensore di movimento.