5 applicazioni che vi faranno desiderare ardentemente le lampade Philips Hue

Di lampade Philips Hue ne esistono tantissime e adatte ad ogni utente ed esigenza. Tuttavia, utilizzandole solamente come normali gadget smart home per l'illuminazione, andreste a perdervi un mondo di possibilità. Abbiamo quindi raccolto in questo articolo le 5 applicazioni in grado di sfruttare al meglio le funzionalità delle Philips Hue e che vi faranno venir voglia di acquistarle (se non le possedete già)!

Le basi

Prima di iniziare bisogna parlare delle basi. Per una gestione ottimale delle Philips Hue è consigliabile tenere sempre a portata di mano sullo smartphone l'applicazione ufficiale. Questa vi permetterà di aggiornare il bridge necessario al funzionamento dei gadget Hue e di aggiornare le lampade stesse. Ovviamente all'interno sono presenti moltissime funzioni essenziali come la possibilità di creare varie stanze, zone di intrattenimento e dove potrete sperimentare alcune funzioni sperimentali nei cosiddetti Hue Labs.

Un'altra applicazione fondamentale per la gestione dell'illuminazione della vostra smart home è ovviamente Google Home. Grazie a quest'applicazione potrete avere una panoramica generale di tutti i vostri gadget connessi (non solo le lampade) e controllarne il comportamento dall'app stessa o con la vostra voce grazie a Google Assistant.

QuickHue

Quest'applicazione è estremamente semplice ed efficace oltre che molto utile. Realizzata da uno sviluppatore italiano, Leonardo Pirro, quest'applicazione è entrata subito a far parte del mio portafoglio di applicazioni essenziali per il controllo delle mie lampade Hue.

L'applicazione permette in sostanza di creare degli interruttori rapidi per le singole stanze o lampade Philips e di posizionarli nell'area dedicata alle impostazioni rapide su Android (sopra le notifiche per intenderci). Sembra una stupidaggine ma per accendere e spegnere rapidamente le luci di casa non c'è applicazione migliore! QuickHue vi eviterà di dover sbloccare lo smartphone, parlare on Assistant e cercare il widget o l'applicazione Hue ufficiale ogni volta che vi serve accendere velocemente l'illuminazione di una stanza.

L'app è disponibile in versione gratuita con una limitazione sul numero e sulla personalizzazione dei vari interruttori oppure in versione Pro al costo di 2,39 euro completamente sbloccata. Se l'applicazione vi piace vi consiglio di offrire una bella birra fresca a Leonardo acquistando la licenza Pro, sicuro apprezzerà in queste giornate calde ed afose!