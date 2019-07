Le migliori app Android per liberare lo smartphone dai file inutili

Le avete provate tutte, avete svuotato la memoria interna, eliminato applicazioni, formattato la memoria SD con regolarità, eppure lo smartphone continua a mostrare tempi di caricamento troppo lunghi per i vostri gusti? Invece di ricorrere ad un reset ai dati di fabbrica o rinunciare a servizi utili, provate a sfruttare una delle migliori app Android dedicate alla pulizia dello smartphone, perfetta per eliminare quei file fantasma lasciati dalle applicazioni disinstallate.

SD Maid: una domestica tutto fare per il vostro Android

Proprio come una domestica virtuale, SD maid riassetterà il vostro Android da cima a fondo, richiedendo da parte vostra il minimo sforzo. Si potrebbe persino parlare di volontariato considerando che il servizio è completamente gratuito. Le caratteristiche che mi piacciono di più di quest'app sono semplicità ed efficienza.

La schermata principale mette subito a disposizione quattro diverse funzioni, di cui una disponibile esclusivamente nella versione Pro (acquistabile sul Play Store al prezzo di 2,38 euro). Resti di applicazioni scansionerà il dispositivo alla ricerca di file lasciati indietro da vecchie app disinstallate, Pulizia di sistema è abbastanza autoesplicativo, mentre l'ultima voce è invece dedicata all'ottimizzazione dei database. Basta dare il via alla scansione desiderata e selezionare l'opzione Pulisci che apparirà in basso dopo qualche secondo.

Cercate qualche informazione in più sul sistema? Tramite il menu a scomparsa laterale potrete accedere ad una panoramica dello stato del vostro dispositivo, al file manager che vi mostrerà tutti i dati contenuti sul vostro Android, ad una lista di tutte le app installate, a tutte le funzioni mostrate sulla schermata principale, alle ultime modifiche effettuate e persino ad un comodo strumento che vi permetterà di gestire i contatti duplicati in rubrica. Questa cameriera tutto fare comprende tantissimi servizi in uno, più completa di così?!

Tantissimi strumenti utili raccolti in un unica app! / © AndroidPIT

Files Go

Files Go è una delle applicazioni realizzate da Google per la distribuzione sui nuovi dispositivi di fascia bassa dotati di Android Go. Questo non significa che non possa tornare utile al nostro scopo!

Grazie a Files Go potrete visualizzare le applicazioni meno utilizzate installate sullo smartphone, potrete ripulire la cache del sistema ed eliminare eventuali file duplicati o file multimediali di WhatsApp e Telegram che stanno intasando la vostra preziosa memoria interna. Presente anche un file manager basilare che vi vostra i vostri dati divisi per categoria e la possibilità di inviare file tra più dispositivi con un semplice tap. Un'applicazione semplice quanto efficace.

Un file manager utile e ben organizzato. / © AndroidPIT

All-in-One Tool Box: basta un tocco per ripulire lo smartphone

SD Maid nonostante l'interfaccia intuitiva vi sembra offrire opzioni troppo avanzate o superflue? All-in-One Tool Box è l'app che state cercando. Grazie ad una grafica moderna e ad un utilizzo semplificato al massimo, vi permetterà di ripulire o velocizzare lo smartphone con un tocco.

Senza alcun bisogno di avviare scansioni, All-in-One mostra direttamente sulla schermata principale la percentuale di spazio occupato su memoria interna, RAM e scheda SD e, semplicemente selezionando l'opzione Libera, di guadagnare spazio svuotando la cache ed eliminando file superflui. Allo stesso tempo l'app consente di chiudere i servizi aperti in background e velocizzare il sistema, non bisogna fare altro che scegliere l'opzione Velocizza.

Infine, tramite il terzo pulsante chiamato Strumenti, avrete modo di gestire le app installate, effettuare backup o reset dei vostri file e disabilitare le applicazioni preinstallate.

Facile da usare e completamente in italiano! / © AndroidPIT

History Eraser: per una pulizia approfondita

Perché limitarsi ad eliminare file superflui o svuotare la cache dello smartphone quando ci sono tantissime altre sezioni del dispositivo che avrebbero bisogno di essere tenute sempre in ordine? Gli sviluppatori di History Ereaser hanno pensato proprio a questo e oltre ad offrire uno strumento in grado di svuotare la cache delle app, dà la possibilità di cancellare chiamate recenti, SMS, cronologia del browser predefinito e gestire le impostazioni delle principali applicazioni Google.

L'interfaccia risulta facile da navigare e priva di troppe funzioni che servono solo a confondere le idee. Accedendo alle impostazioni, tramite il menu in alto a destra sulla schermata principale, potrete inoltre attivare l'auto avvio dell'app all'accensione dello smartphone, attivare l'icona dell'app nel menu delle notifiche ed attivare la modalità Pulizia con un tocco tramite widget.

Cancellate l'intera cronologia Android con un tap! / © AndroidPIT

Avast Cleanup: basterà la prova gratuita a convincervi ad acquistare una licenza?

Abbiamo scelto di non nominare Clean Master ed altre app più commerciali, ma Avast merita di entrare a far parte di questa nostra lista per il suo design curato e per le funzioni di pulizia avanzata. Un'applicazione bella da vedere fin dalla prima schermata, che scansiona velocemente la memoria del dispositivo alla ricerca di file inutilizzati ed app aperte in background. Alla fine del processo avrete la possibilità di avviare direttamente la pulizia o selezionare le impostazioni avanzate per visualizzare i file inclusi e selezionarli singolarmente a seconda delle vostre preferenze.

Più che eliminare file preferireste conservarli in cloud ed averli sempre a portata di mano? Con Avast è possibile configurare in pochi passaggi l'archiviazione online e mantenere libera la memoria dello smartphone. Si tratta di un servizio gratuito solo per un periodo di prova e che purtroppo mostrerà saltuariamente qualche pubblicità sparsa tra i vari menu dell'app. Con l'abbonamento annuale premium tutte le pubblicità spariranno per sempre.

Peccato per la presenza invasiva delle pubblicità che rovinano l'esperienza di prova. / © AndroidPIT

DiskUsage: un grafico interattivo da tenere sott'occhio

DiskUsage è un'app diversa da quelle consigliate qui sopra perché invece di offrire uno strumento di pulizia, permette di monitorare i file e le directory che occupano spazio eccessivo all'interno della scheda di memoria. Grazie ad un grafico colorato potrete farvi un'idea dei file o delle applicazioni che occupano più spazio, stabilire se si tratta di servizi o dati essenziali ed in caso contrario eliminarli.

Inizialmente l'interfaccia vi sembrerà disorientante (anche perché poco aggiornata), ma basta navigare tra le cartelle per visualizzare i contenuti ed individuare quelli più ingombranti. Una volta selezionato il file o l'app che pensate di voler eliminare, vi basterà selezionare il tasto del menu e scegliere l'opzione Delete. Voilà, una pulizia mirata e veloce!

Un grafico interattivo per scovare le app più ingombranti! / © AndroidPIT

Quali app usate per pulire il vostro smartphone Android?