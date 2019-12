Migliori app e giochi Android dedicate ai bambini

Quali sono le migliori applicazioni Android dedicate ai bambini? Sul Play Store sono presenti tantissimi giochi educativi o semplicemente interattivi che aiutano i più piccoli a sviluppare le proprie capacità cognitive regalando a voi adulti qualche minuto di riposo. Sono queste le app Android che dovreste provare ora

I migliori giochi Android? Ecco la nostra lista aggiornata

Opinion by Jessica Murgia E' fondamentale regolare l'utilizzo degli smartphone quando sono nelle mani dei più piccoli Cosa ne pensi? 50 50 239 votanti Disney Magic Kingdoms: create il vostro parco di magie Per tutti gli amanti del mondo Disney arriva Disney Magic Kingdoms che permette di creare il proprio parco a tema Disney direttamente dallo smartphone. Per popolare il vostro parco dei sogni dovrete collezionare i vostri personaggi Disney e Pixar preferiti ed affrontare oltre 1500 missioni. Un gioco adatto ai bambini più grandi che permette di divertirsi creando nuove attrazioni Disney, personalizzando il regno e proteggendolo dalla maledizione di Malefica! Un gioco utilizzabile anche offline con acquisti in-app!

Scaricate Disney Magic Kingdoms dal Play Store. Funny Food 2: 15 giochi in 1 Un gioco semplice e divertente che permette di intrattenere i più piccini con frutta, verdure e forme geometriche! Funny Food 2 permette di ordinare i cibi, preparare la pizza, ordinare i cibi nei sacchetti di plastica appropriati, trovare e contare i cibi nascosti nella dispensa, trovare le coppie di cibi corrispondenti e così via. Quindici giochi educativi diversi accompagnati da un'interfaccia semplice e colorata e da musiche adatte ai bambini. La versione gratuita dell'app consente l'accesso solo ad una parte dei contenuti.

Scaricate Funny Food 2 dal Play Store. Peppa Pig: Paintbox: colorare con Peppa e George Quale bambino non ama Peppa Pig? Il noto cartone animato arriva anche su smartphone in un gioco adatto ai bambini fino ai 3 anni. Un'unica applicazione gratuita che permette di divertirsi con 15 diversi giochi incentrati sul disegno che Peppa Pig e George valuteranno. I disegni completati potranno poi essere esibiti alla scuola di Peppa! L'app è disponibile anche in lingua italiana. Scaricate Peppa Pig: Paintbox dal Play Store. Libro da colorare: tirate fuori la vostra vena artistica Un'app che permette di fare ciò che tantissimi libri fanno, ma, in questo caso, direttamente dallo smartphone ed a costo zero. L'app va dritta al sodo e permette di colorare diverse immagini: fiori, animali, piatti, motivi originali come quelli dei mandala, che potrete anche condividere su Facebook e Instagram con un tap. Tirate fuori la vostra vena artistica con questa semplice app ideale per bambini ed adulti! Un consiglio: per colorare alcuni dettagli delle immagini, è consigliabile utilizzare un pennino. Diverte i più piccoli, rilassa i grandi! / © AndroidPIT Aggiungi libro da colorare Kids Doodle: scritte luminose e simpatiche animazioni Rimaniamo in tema di colori! Anche Kids Doodle infatti cerca di intrattenere i più piccini attraverso i colori. In questo caso però la tavolozza si arricchisce di colori fluorescenti. È possibile sbizzarrirsi su un semplice foglio ma anche su foto: cliccando sulla freccia blu nella barra inferiore potrete creare dei brevi filmati che i vostri bambini non potranno che apprezzare! Cliccate sulla freccia azzurra per animare le vostre creazioni. / © AndroidPIT Kids Doodle - Color & Draw YouTube Kids: tanti video a disposizione Con quest'app Google cerca di fornire ai bambini dei contenuti adatti alla loro età tenendoli lontani dal più noto canale ricco di contenuti di ogni genere. Su YouTube Kids troverete video per bambini e, grazie al supporto a Chromecast, potrete riprodurli direttamente sulla TV di casa. I filtri introdotti nel servizio proteggeranno i vostri bimbi da contenuti inopportuni ma, come sempre, è consigliabile supervisionare l'attività dei più piccoli e sfruttare il parental control. L'app offre un'interfaccia adatta ai bambini ed una serie di impostazioni per i genitori tra cui la possibilità di bloccare e segnalare eventuali video a vostro parere non adatti. Come condividere lo schermo del PC o del Mac sulla TV con Chromecast YouTube ha una versione per bambini, tutta da provare! / © AndroidPIT YouTube Kids Pizza Snake: un gioco semplice e divertente I vostri bambini potrebbero non essere interessati al vecchio e popolare Snake rilasciato con il Nokia 3310 ma Pizza Snake riuscirà senza dubbio a conquistarli. Il gioco è semplicissimo: far mangiare al serpente il maggior numero di pizze senza scivolare giù dal tavolo. Il titolo offre 8 diversi livelli che permettono ai più piccoli di migliorare le proprie capacità psicomotorie divertendosi. Pronti a farvi una scorpacciata di pizza? / © Ino Pizza Snake - Serpente Minecraft Pocket edition: non mettete limiti all'immaginazione Minecraft arriva su smartphone permettendo di costruire un mondo incredibile. Da un piccolo rifugio ad un sfarzoso castello: date sfogo alla vostra creatività senza dimenticarvi di difendervi dai nemici. Un gioco divertente per i bambini non piccolissimi, adatto a smartphone, tablet o PC. L'unico limite? La vostra immaginazione!

Minecraft Pokémon Go: alla ricerca di mostriciattoli Non credo che questo gioco abbia bisogno di molte presentazioni. Diventato super popolare nel 2016, mette in campo i Pokémon e la realtà aumentata dando la possibilità di giocare all'aria aperta incontrando altri giocatori (fisici). Sotto la supervisione di un adulto Pokémon Go offre anche ai più piccini la possibilità di andare alla ricerca di nuovi mostriciattoli e di allenarli in palestra. Un gioco divertente da usare con prudenza! Pokémon Go: trucchi e consigli per catturarli tutti Un gioco in continua evoluzione. / © AndroidPIT Pokémon GO Endless Alphabet: imparare l'inglese divertendosi Un gioco utile per introdurre l'inglese ai bambini al di fuori dei banchi di scuola. Con una grafica adatta ai bambini, lo scopo di Endless Alphabet è quello di far completare le parole mostrate sullo schermo. Una voce pronuncia le lettere ed il bambino non deve fare altro che ascoltarle e trascinarle nel posto giusto per completare la parola di cui viene illustrata, in un'animazione, la definizione. Un modo divertente per arricchire il vocabolario! Per imparare nuove parole inglesi divertendosi. / © ANDROIDPIT Endless Alphabet Re della matematica: un'introduzione divertente alla materia Esistono, da qualche parte del globo, bambini prodigio che amano questa materia (ve lo assicuro) ma non è facile incontrarli. Per rendere la materia più semplice e divertente gli sviluppatori di Oddrobo Software hanno realizzato un'app interattiva adatta a bambini che vanno dai 6 ai 12 anni. Suddivisi in varie categorie, tra cui Calcolo, Addizione e Misto, troverete diversi livelli da superare che permetteranno a vostro figlio, nipote o cuginetto di imparare le basi della matematica attraverso immagini colorate e musiche avvincenti. Aiutate anche voi i più piccoli ad indovinare il numero mancante, a completare la sequenza numerica ed a svolgere le addizioni. Più problemi risolverete e più livelli riuscirete a sbloccare. Il tutto senza acquisti in app necessari. Giocate in qualsiasi momento anche senza internet

Re della Matematica Jr. Gratis Memory Animals: per allenare la memoria In Memory Animals lo scopo è quello di accoppiare le caselle che mostrano la stessa immagine. L'unica cosa che dovrete stabilire all'inizio, seguendo le indicazioni in lingua inglese, è la difficoltà dei livelli. Scegliendo la modalità Easy giocherete con 6 carte di memory, optando per Normal avrete davanti 12 diverse carte da girare mentre con la modalità Hard le carte sono ben 20. Una volta cominciato il gioco avrete 120 minuti a disposizione per accoppiare tutte le carte uguali e farle scomparire dal tabellone. Oltre ad allenare la memoria, i più piccoli potranno imparare a riconoscere i diversi animali mostrati nel gioco. Bisogna cominciare fin da subito ad allenare la memoria! / © ANDROIDPIT Gioco di Memoria per Bambini Ristorante del Dr. Panda: tutti in cucina! Dal lontano oriente è arrivata la divertente e colorata cucina del Ristorante Dr Panda: Asia dove i piccoli chef potranno cimentarsi in nuovi piatti dal gusto esotico. Ben 20 diversi ingredienti da scegliere, tritare, mescolare, bollire e friggere per dare vita al piatto perfetto! ​È arrivato il momento di aiutate Dr. Panda a preparare succulenti pietanze in grado di soddisfare i palati più esigenti, e non perdetevi la reazione dei clienti di fronte alla pietanza appena preparata. Un gioco semplice e divertente, privo di pubblicità o acquisti in-app, che manterrà impegnati i bambini davanti ai fornelli senza rischiare bruciature o altri incidenti. Preparatevi ad aiutare DR. Panda in cucina! / © ANDROIDPIT Dr. Panda Ristorante Asia Fattoria degli animali-bambini Forse è troppo presto per giocare a FarmVille ma non per la Fattoria degli animali-bambini. Un gioco divertente in cui si interagisce con tutto il mondo della fattoria: galline, anatre, mucche, maiali, trattori, campi di grano da mietere e tanto altro. Un gioco semplice che insegnerà al bambino non solo i nomi di nuovi animali, ma anche da dove deriva il latte, come si riparano le ruote di un trattore, e tante altre attività che caratterizzano la vita rurale. Un gioco dedicato ai bambini tra i 2 ed i 4 anni che stimola lo sviluppo intellettivo dei più piccoli attraverso immagini colorate, musiche divertenti ed un'interazione touch con il dispositivo. Mi raccomando, ricordatevi di impostare la lingua italiana prima di iniziare il gioco! Lo smartphone ha cambiato la vostra vita in 10 aspetti: ecco quali

Fattoria degli animali-bambini Ti racconto una fiaba: per allietare il sonno Il potere educativo e pedagogico delle favole è oggetto di approfonditi studi universitari. La televisione spesso commercializza le storie togliendo il vero significato della fiaba, ossia educare i bambini ai pericoli presenti nel mondo. Se oltre al buon vecchio e sempre consigliato libro da leggere siete alla ricerca di nuove storie brevi da raccontare, Ti racconto una fiaba offre una mini biblioteca molto interessante, con tante favole da leggere. L'app permette inoltre di registrarvi mentre leggete una fiaba per permettere ai vostri piccoli di riascoltarla in ogni momento. L’unico difetto è la presenza di pubblicità: un problema che voi esperti di Android riuscirete a gestire al meglio!