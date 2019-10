I migliori giochi horror Android per una serata da brivido

Alcuni non amano film e giochi horror perché non abbastanza terrificanti per i loro nervi saldi. Ci sono però sul Play Store alcuni validi titoli dedicati agli appassionati dell'horror che vi permetteranno di trascorrere delle ore terribili direttamente sul vostro dispositivo Android. Spegnete la luce, indossate le cuffie ed avviate il download!

Dead Effect 2 Iniziamo con un gioco horror un po' particolare rispetto agli altri titoli di questa lista. Dead Effect 2 infatti è uno sparatutto fantascientifico dove, nei panni di uno dei tre personaggi, dovrete fare fuori gli alieni che man mano incontrerete. Caratterizzato da una grafica accattivante, Dead Effect 2 è il gioco adatto per immergervi gradualmente nell'horror. Nel corso del gioco incotnrerete alcuni piccoli bug ma merita!

Dead Effect 2 vi aspetta sul Play Store! Eyes - The Scary Horror Game Adventure In questo gioco dovrete affrontare terribili pericoli, tra cui il sanguinario fantasma Charlie o il vendicatore Krasue dall‘aspetto macrabo e bizzarro. Esplorate e saccheggiate una dimora abbandonata, uno spaventoso ospedale e altri posti paurosi. Non dimenticate di sfruttare le caratteristiche particolari di ogni luogo per trarne vantaggio. Per aiutarvi, potrete utilizzare i misteriosi poteri dell'Occhio o bere una pozione magica per ottenere benefici temporanei. Ma attenzione, date sempre uno sguardo alla mappa! Purtroppo manca il supporto alla lingua italiana.

Eyes - The Horror Game Horror Hospital 2 Siete pronti ad affrontare le vostre paure? In questo gioco vi troverete nel corridoio di un ospedale in cui regna la paura e l'orrore. In questo luogo infestato da attività paranormali sentirete la morte avvicinarsi ad ogni passo. In pratica riuscirete a sopravvivere solo se i vostri nervi si dimostreranno duri come l'acciaio.



In questo secondo capitolo la protagonista non riesce a sbarazzarsi dei suoi incubi. Vi è dunque solo un modo per sfuggirne: affrontarli! Il gioco convince dal lato della grafica e della storia, l'unica pecca è la sua breve durata e l'assenza del capitolo 3. Fatevi avanti, se avete il coraggio...





Horror Hospital 2 Sophie's Curse In questo horror game dovrete vestire i panni di un infermiere che deve prendersi cura di un anziano per una sola notte nella casa recentemente acquistata ad un prezzo davvero conveniente. Questo perché è sprovvista di energia elettrica, i fili sono molto vecchi e hanno bisogno di essere sostituiti.



Ma mentre l'anziano lavora ad una sorta di generatore, dovrete fare molta attenzione... c'è qualcosa di strano in casa che rende la situazione instabile. Cercate di non rimanere mai a corto di energia, se rimarrete nel buio totale sarà la fine!



CASE: Animatronics Benvenuti in questo dipartimento di polizia, dove lavorare fino a tardi può portare a conseguenze tragiche. CASE: Animatronics è un horror furtivo in prima persona davvero spaventoso e stimolante. Il controllo del dipartimento di polizia è nelle mani di un hacker anonimo che ha bloccato tutte le uscite. Il vostro ruolo sarà quello di vestire i panni di John Bishop, un detective oberato di lavoro che svolge instancabilmente indagini fino a tarda notte. Verrete strappati dal vostro riposo durante la notte da una strana chiamata di un vecchio amico che capovolgerà tutto il vostro mondo. Il dipartimento di polizia è stato tagliato fuori dalla rete elettrica, il sistema di sicurezza è stato violato e tutte le uscite sono bloccate. Ma non è questo il vero problema...

Potete scaricare questo gioco dal Play Store a questo link.

Demonic Manor In questo survival game vestirete i panni di un giornalista che cerca i tutti i modi di fuggire dall'orrore delle attività paranormali. Se vi prendono, verrete uccisi in pochissimo tempo, dunque scappate dalla casa stregata senza perdere troppo tempo! Anche in questo la grafica è convincente così come lo è la storia. Il gioco dura poco ma tranquilli, gli sviluppatori si sono messi a lavoro ed hanno pubblicato anche il capitolo 2 e 3!