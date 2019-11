Il Moto 360 festeggia il suo ritorno (senza Motorola)

Il gruppo presta solamente il suo nome al nuovo smartwatch ma il progetto è nelle mani del marchio eBuyNow, piuttosto sconosciuto nel settore. Motorola ha concesso solo la licenza ma ciò non fermerà certo i fan del dispositivo. Nel 2014 il Moto 360 è stato uno dei primi smartwatch con Android Wear (ora Wear OS) a bordo e questa versione, così come quella rilasciata un anno dopo, si è affermata grazie al design classico dell'orologio.

Un look familiare

Engadget paragona la rinascita del Moto 360 con quella dei marchi come Nokia o BlackBerry dove i produttori non sono più le aziende originali, ma licenziatari come HMD Global o TCL.

Il design del nuovo Moto 360 è simile a quello dei primi modelli: si tratta di un orologio intelligente dal quadrante rotondo con schermo intero. Sul lato sono presenti due tasti fisici per la navigazione nel sistema. Lo smartwatch è realizzato in metallo e vetro. Moto 360 sarà disponibile in tre varianti:

Grigio acciaio: con cinturino in pelle marrone

Oro rosa: con cinturino bianco

Phantom Black: con cinturino nero opaco

Moto 360 sarà disponibile in tre versioni. / Moto 360

Quali feature offre il nuovo Moto 360?

Grazie alla funzionalità Always-On il Moto 360 permette di visualizzare in mod ocontinuo l'ora così da sembrare al polso un comune orologio. In questo caso però, grazie alle sue funzionalità smart, potrete lasciare lo smartphone più spesso in tasca.

La navigazione con Google Maps e i pagamenti tramite Google Pay possono essere effettuati specificamente con l'orologio. NInutile dire che il Moto 360 offre le funzionalità di un fitness tracker per poter monitorare l'attività fisica. Anche Google Assistant è presente tra i servizi integrati, così come gli altri servizi di Big G.

Tutti i servizi Google sono integrati, Assistant incluso! / © Moto 360

Unp smartwatch autonomo?

No, il Moto 360 con tutte le sue funzioni non può essere utilizzato in modo indipendente. A differenza dei nuovi Apple Watch ad esempio, non integra antenne separate, slot per schede SIM o chip eSIM. Ciò significa che dovrete comunque portarvi dietro lo smartphone.

Scheda tecnica:

Dimensioni e peso: Ø 42,8 mm, profondità: 11,7 mm, 52 grammi

Display: 1,2 pollici, AMOLED, 390 x 390 pixel

Processore: Qualcomm Snapdragon 3100

RAM: 1 GB

Memoria interna: 8 GB

Sistema operativo: Wear OS

Batteria: 355 mAh

Connessioni : Bluetooth 4.2, WLAN b/g/n, NFC, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Prezzo e disponibilità

Il lancio del nuovo Moto 360 è previsto per il mese di dicembre. Non è chiaro se il dispositivo arriverà anche in Italia ma sembra che gli utenti di Stati Uniti, Canada e Gran Bretagna potranno acquistarlo per circa 350 o 340 sterline.

Curiosi di mettere mano al nuovo Moto 360? Vi aspettavate o no un suo ritorno?