I migliori giochi di ruolo (RPG) Android per un divertimento a tutto tondo

Mondi fantastici da esplorare, l’eterna lotta tra il bene e il male, creature mitologiche, regni da salvare, forze oscure da dominare e principesse da portare al sicuro… in una sola parola RPG! I giochi di ruolo sono tra i più scaricati ed amati dai gamers, proprio per la loro capacità di catapultarci, in pochi secondi, in un mondo parallelo e farci dimenticare la vita reale. Ecco i migliori giochi di ruolo per Android da provare subito!

La cosa migliore di The Quest è la libertà lasciata al giocatore. Il gioco non ti vi accompagna in percorsi guidati e sarete liberi di esplorare il vasto, vasto mondo fantasy e fare fondamentalmente quello che volete. Non siete costretti a fare missioni in un ordine particolare e le decisioni che prendete come giocatore possono portare a diversi sviluppi di storia e cambiamenti nei rapporti con gli NPC.

Se siete abbastanza grandi da ricordare i primi giochi di Elder Scrolls come Daggerfall, The Quest di Redshift riporterà alla mente alcuni piacevoli ricordi. Si tratta di un RPG open-world in prima persona di vecchia scuola con grafica disegnata a mano e una grande storia, nonostante il titolo poco fantasioso.

Star Traders Frontiers è un gioco di ruolo fantascientifico nello stesso universo dei precedenti giochi Star Traders e Templar Battleforce. Si gioca nei panni di un capitano di una nave stellare ma il vostro destino è davvero nelle vostre mani. Anche se lungi dall'essere il gioco di ruolo più impressionante dal punto di vista grafico, è in grado di compensare con la profondità e la ricchezza di opzioni. È possibile personalizzare il capitano, la nave, l'equipaggio in base al tipo di gioco si vuole giocare.

I fratelli Trese sono già noti per aver creato eccezionali giochi indie ottimi sia su mobile che su PC. Star Traders Frontiers è l'ultimo di questi titoli a saltare nell'iperspazio per arrivare da Steam al Play Store, pur mantenendo l'alto livello di qualità che ci aspettiamo dagli sviluppatori.

Anche se l'attenzione è focalizzata sull'azione, ci sono un sacco di scelte da fare durante la storia che coinvolgono gli NPC e decisioni importanti, così come sono molti i segreti da trovare. Exiled Kingdoms riceve ancora aggiornamenti regolari e ha circa 120 ore di contenuti in questo momento, mantenendo il suo posto come uno dei più grandi giochi di tutti i tempi su piattaforme mobili.

Exiled Kingdoms è un RPG isometrico che vi permette di vagare liberamente attraverso il suo mondo fantastico che, sebbene limitato a 30 aree nella versione gratuita, si espande a oltre 130 aree con un unico acquisto in app. Se vi trovate a vostro agio con la demo, vale la pena aprire il portafoglio per una quantità così grande di contenuti.

Pocket MapleStory

Si tratta d un gioco a scorrimento laterale che vi permetterà di avventurarvi nelle terre del Maple World in epiche battaglie. Con Pocket MapleStory potrete creare la vostra squadra, potenziare le qualità dei vari personaggi e sfidare i nemici in 1500 diverse misisoni, il tutto dal display del vostro Android. Disponibili tre diverse tipologie di eroi, ognuno con delle peculiarità specifiche.

Avventuratevi nel mondo Maple! / © NEXON

Pocket Mortys

Pocket Mortys non vi sorprenderà con un gameplay fuori dalle righe ma riuscirà comunque a conquistarvi. Come? In questo gioco dovrete occuparvi di allenare gli oltre 70 e bizzarri Morty presenti la fuori. Anche in questo caso dovrete creare la vostra squadra e farla scendere in campo contro i nemici cercando di dimostrare la vostra superiorità come allenatori!

Mostrate a tutti le vostre abilità e fate fuori il nemico. / © [adult swim] games, AndroidPIT

Walking Dead: Sopravvivenza

Se già conoscete la nota serie TV non sarete sorpresi di ritrovarvi davanti una serie di spaventosi zombie da far fuori una volta per tutte. Walking Dead è un gioco di ruolo avvincente il cui obiettivo è quello di prendere il controllo della città di Woodbury spodestando il Governatore. Per farlo dovrete reclutare nuovi personaggi, renderli parte del vostro team, potenziarli e lottare contro la morte!

Per gli amanti della serie e degli zombie! / © Scopely, AndroidPIT

Galaxy on Fire 2: un'avventura spaziale (letteralmente)!

Galaxy on Fire 2 è un gioco RPG che risucirà a tenere incollati al display gli amanti delle avventure spaziali! Nei panni del pilota Keith Maxwell, dovrete portare avanti delle missioni speciali potenziando, man mano, la vostra navicella spaziale per riuscire così a salvare la galassia dalle grinfie dei pirati dello spazio.

Una storia studiata nei dettagli, contornata da una grafica accattivante e da un audio in 3D, vi guideranno attraverso stazioni spaziali orbitanti sfruttando le diverse modalità di visualizzazione disponibili, accelerometro, joypad virtuale e, quando necessario, il pilota automatico. Una volta presa un po' di confidenza con i comandi potrete sbizzarrirvi in questo sparatutto spaziale che, a differenza di altri titoli, è stato tradotto in italiano. Il gioco mette inoltre a disposizione due espansioni, Valkyrie e Supernova, che potranno essere sbloccate a fronte di acquisti in-app.

Salvate la galassia dai pirati dello spazio! / © AndroidPIT

Final Fantasy Record Keeper: alla ricerca delle memorie perdute

Il primo Final Fantasy è uscito in Giappone nel 1987 per NES (Nintendo Entertainment System), ma da allora la saga ha continuato ad evolversi. Si tratta di uno dei giochi più venduti di sempre e, sicuramente, tra i più famosi in tutto il mondo, come fare a dimenticarsi delle sue epiche battaglie?

Grazie a Final Fantasy Record Keeper potrete rivivere sul vostro Android il meglio degli anni '90, combattendo battaglie sempre nuove e completamente gratuite! Il titolo nasce con l'obiettivo di far rivivere agli amanti della saga i momenti più belli, scendendo in campo con i più noti eroi della serie per recuperare le memorie perdute e salvare il mondo. Preparatevi quindi a mettere insieme la vostra invincibile squadra ed a sfruttare magie, armi e punti di forza dei vostri eroi. Il gioco è scaricabile gratuitamente dal Google Play Store ma prevede acquisti in-app.

Un gioco RPG per tornare a rivivere le più esaltanti avventure di Final Fantasy! / © AndroidPIT

Arcane Legends: un RPG leggero e semplice da controllare

Arcane Legends è un altro noto RPG gratuito offerto dal Google Play Store. Questo titolo vi offrirà una giocabilità molto semplice ed ore di divertimento assicurato. Una volta scaricata l'app dovrete impegnarvi a creare e personalizzare il vostro personaggio, con il quale inizierete ad esplorare un fantastico mondo in 3D animato da animali ed esseri umani.

Potrete scegliere tra tre diversi classi di guerrieri e personalizzarli come meglio credete. Uno degli elementi più caratteristici di Arcane Legends sono gli animali domestici che vi accompagneranno lungo il percorso e che vi aiuteranno a liberarvi da draghi e orchi malvagi, oltre che a far scorta di bottini. Arcane Legends è un titolo perfetto per chi è alla ricerca di un RPG (o meglio MMORPG) leggero, non impegnativo e non legato a forzosi acquisti in-app. Arcane Legends è perfetto per essere giocato in compagnia, alleandosi ad altri giocatori in gilde o party per riuscire a sconfiggere i nemici più potenti.

Un RPG semplice e divertente! © AndroidPIT

Inotia 4: personalizzazione all'ennesima potenza

Inotia 4 non offre una grafica all'ultimo grido, ricorda infatti più un vecchio gioco del Sega Mega Drive. Anche la fluidità di gioco non è eccezionale. Ma allora perché abbiamo deciso di inserirlo in questa classifica? Il motivo è molto semplice, una volta superato il trauma iniziale, il gioco regala molte soddisfazioni!

Questo RPG ha una storyline interessante e consente di personalizzare nel dettaglio i vari personaggi disponibili. La personalizzazione è il punto forte di questo titolo: avrete a disposizione abilità speciali da sviluppare nel corso della storia e potrete scegliere tra 6 classi differenti, con 15 abilità speciali che vi porteranno ad ottenere fino ad un totale di 90 caratteristiche specifiche.

Avventuratevi all'interno di foreste misteriose e campi innevati e reclutate i mercenari che troverete lungo il cammino per affiancarvi in questa pericolosa avventura. Il gioco è in inglese e gratuito ma potrete decidere di sfruttare gli acquisti in-app per acquistare nuovi oggetti.

L'immancabile razza elfica vi accompagnerà in questa avventura! © AndroidPIT

Zenonia 5: grafica e personaggi in stile manga

La saga di Zenonia offre, come sempre, una grafica ben curata e tanto divertimento assicurato. Anche in questo caso vi ritroverete a vestire i panni di un eroe pronto a battersi contro nemici di ogni genere per riportare la pace e l'armonia nel suo regno. Zenonia 5 è un action-RPG con tantissime battaglie in tempo reale ed uno schema dei controlli di gioco touch semplice e ben sviluppato. A caratterizzare questo titolo troviamo una grafica e personaggi in stile manga.

Il gioco offre la possibilità di sfidare privatamente avversari di tutto il mondo e di conquistare nuovi e leggendari oggetti dimenticati nel profondo degli abissi. I punti a sfavore di Zenonia 5 sono la ripetitività di gioco (alcune volte sembra di giocare ad un picchiaduro!) e la difficoltà a battere alcuni boss senza ricorrere agli acquisti in-app. Per il resto la storia, le missioni da portare a termine e le sfide che vi si presenteranno davanti vi terranno piacevolmente impegnati!

La grafica dei vari personaggi è l'aspetto più interessante di questo game! / © AndroidPIT

King’s Bounty Legion: per chi ama i combattimenti a turni

Cari fan dei classici RPG con combattimenti a turni, non ci siamo certo dimenticati di voi! Purtroppo la maggior parte dei titoli di qualità con questo sistema di combattimento sono a pagamento, ma qualche perla si riesce a trovare anche gratuitamente. Una di queste è King’s Bounty Legion, un RPG con una grafica 3D davvero ottima che metterà alla prova le vostre abilità strategiche.

In King’s Bounty Legion l’aspetto strategico ricopre un ruolo fondamentale. Le battaglie sono organizzate in turni e potrete sfidare online migliaia di giocatori da tutto il mondo. Il punto di forza è la giocabilità e la struttura dei combattimenti: un mix perfetto per tutti i patiti del buon vecchio RPG con sistema a turni. Il difetto principale di questo titolo, se così si può definire, è l'assenza di una storyline avvincente.

Il caro e vecchio RPG a turni non delude mai! © AndroidPIT

Quali sono i vostri RPG preferiti?