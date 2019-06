Cercate un'alternativa a Google? Ecco i migliori motori di ricerca

L'ubiquità di Google può far sembrare che sia l'unico al mondo della sua categoria, ma in realtà nel web esistono altri motori di ricerca ed è possibile utilizzarli senza perdere troppa convenienza e affidabilità. Ecco i 5 motori di ricerca che vale la pena considerare se si sta cercando di abbandonare Google nel 2019.

Esistono altri motori di ricerca oltre a Google, ma pochi di loro potranno soddisfarvi. La maggior parte ha un numero inaccettabile di annunci pubblicitari, design scadente oppure offrono risultati inaffidabili. Dopo averne provato diversi, abbiamo messo insieme una lista contenente solo quelli che effettivamente riteniamo affidabili.

Bing

La moderna homepage di Bing offre degli sfondi che cambiano. / © AndroidPIT

Bing è l'unica opzione che vale la pena considerare se si desidera una homepage moderna, risultati di grande rilevanza, pochi annunci e un solido ecosistema in grado di rivaleggiare con quello di Google.

Uno dei punti di forza di Bing, la homepage, presenta una selezione di sfondi a rotazione e alcune notizie non invasive. I risultati della ricerca offerti da Bing tendono non solo ad essere puntuali in termini di rilevanza, ma anche a fornire suggerimenti e link relativi alla vostra richiesta, proprio come fa Google. Naturalmente, è possibile accedere con il proprio account Microsoft, collegandovi ad un'intera suite di servizi come Outlook e Office e persino guadagnare punti Microsoft Rewards.

La pagina dei risultati della ricerca di Bing fornisce risultati rilevanti e suggerimenti utili. / © AndroidPIT

Potete scaricare Bing sul Play Store o sull'App Store.

Ecosia

La homepage minimalista di Ecosia ha un banco di alberi piantati. / © AndroidPIT

Se siete dei tipi eco-friendly, Ecosia è un browser affidabile che promette di piantare alberi tramite i suoi profitti. Inoltre, dispone di caratteristiche di privacy sufficienti a soddisfare la maggior parte degli utenti.

Ecosia è un motore di ricerca unico nel suo genere che utilizza i suoi profitti per finanziare programmi di rimboschimento, un'attività positiva in termini di CO2. La homepage, molto minimalista, dispone anche di un contatore in tempo reale che mostra quanti alberi sono stati piantati grazie alle ricerche degli utenti.

I risultati della ricerca sono alimentati da Bing, quindi otterrete risposte utili e affidabili con pochi annunci pubblicitari. Presenti anche alcune funzioni di base relative alla vostra privacy: tutte le ricerche sono criptate con crittografia SSL, così che i vostro dati non possano essere venduti agli inserzionisti.

I risultati della ricerca di Ecosia sono alimentati da Bing. / © AndroidPIT

Potete scaricare l'app di Ecosia dal Play Store o dall'App Store.

DuckDuckGo

La homepage di DuckDuckGo è discreta, proprio come le sue caratteristiche di privacy. / © AndroidPIT

DuckDuckGo è la scelta migliore per chi desidera maggiore privacy senza sacrificare la semplicità e l'usabilità.

Ci sono un sacco di modi per cercare di mantenere private le vostre attività su Internet, ma non tutti sono comodi o facili da usare. Passando a DuckDuckGo, scoprirete che si tratta di un motore di ricerca alternativo e che fornisce un livello di privacy extra.

La homepage e le pagine dei risultati della ricerca sono molto pulite e minimali e presentano un sacco di ottime caratteristiche riguardo la privacy, tra cui: blocco delle app di terze parti, crittografia su ogni sito web che viene visitato e nessun salvataggio della cronologia di ricerca.

Ci si può aspettare risultati di ricerca rilevanti, ma non elaborati, da DuckDuckGo. / © AndroidPIT

Potete scaricare l'applicazione DuckDuckGo sul Play Store o sull'App Store.

StartPage

StartPage afferma di essere il motore di ricerca che tiene di più alla privacy degli utenti. / © AndroidPIT

StartPage offre un'ottima privacy e anche un comodo proxy, ma dovrete sopportare una maggiore presenza di annunci pubblicitari rispetto ad altri motori di ricerca.

StartPage è un motore di ricerca strettamente legato alla privacy. Le ricerche sono criptate tramite crittografia SSL e rese anonime, i termini di ricerca sono invisibili ai siti web che vengono visitati e il vostro indirizzo IP, la vostra posizione e le parole digitate non vengono mai registrati. È anche presente un proxy dedicato: basta cliccare su Anonymous View e verrete catapultati in una pagina del sito web, simile a quella normale, dove ogni ricerca avverrà mascherando il vostro indirizzo IP.

Con StartPage, saranno presenti più annunci. / © AndroidPIT

Potete scaricare l'app StartPage sul Play Store o dall'App Store.

Yahoo

La homepage di Yahoo offre una buona dose di nostalgia. / © AndroidPIT

Cercate un motore di ricerca che funziona e che sia in grado di mostrarvi le notizie più interessanti? Yahoo è la strada giusta da seguire.

Al giorno d'oggi, Yahoo è alimentato da Bing, quindi otterrete risultati e suggerimenti affidabili con un pizzico di annunci pubblicitari. Il vero motivo per usare Yahoo piuttosto che Bing è dovuto alle preferenze personali, soprattutto per quanto riguarda il design dell'interfaccia. Yahoo offre un'esperienza che potrebbe ricordare il passato, con la homepage che funge da hub per notizie, meteo, risultati sportivi e, naturalmente, un link al vostro account Yahoo Mail.

I risultati della ricerca di Yahoo sono alimentati da Bing e offrono utili suggerimenti. / © AndroidPIT

Potete scaricare l'applicazione Yahoo dal Play Store o dall'App Store.

E voi, quale motore di ricerca utilizzate? Avete mai provato uno tra quelli sopra descritti?