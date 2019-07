I migliori tablet da acquistare nel 2019

Alcuni produttori hanno capito che i tablet non costituiscono semplicemente una versione allargata degli smartphone e solo i brand che hanno colto questo aspetto sono riusciti ad innovarsi. Ciò che gli utenti vogliono oggi è un tablet capace di ottimizzare la produttività, sia che si utilizzi il dispositivo per lavoro che per altre esigenze. Tenendo questo a mente, vi proponiamo la lista dei migliori tablet disponibili sul mercato nel 2019.

Scorciatoie:

I migliori iPad

Apple ha cambiato il mercato dei tablet con i suoi iPad, tanto che anche moltissimi utenti Android ammettono la sconfitta. Con iPadOS, i tablet Apple possono godere di un sistema operativo più maggiormente ottimizzato e ottimizzato allo scopo.

iPad Pro

iPad Pro è il tablet più grande di Apple, potendo scegliere tra le dimensioni da 11 e 12,9 pollici. Quest'ultimo modello, combinato con una tastiera, rende iPad un vero e proprio laptop. Inoltre, è anche possibile scrivere e disegnare tramite la Apple Pencil, sfruttare la potenza del chip A12X Bionic e sbloccare il dispositivo tramite la tecnologia Face ID.

iPadOS è finalmente realtà! / © Apple

iPad Air (2019)

Nel 2019, iPad Air è cresciuto in termini di dimensioni dello schermo ed è in grado di offrire un display retina da 10,5 pollici. Apple ha anche ridotto i bordi, offrendo complessivamente un aspetto compatto. Dopo tutto, iPad Air si ispira al MacBook Air e si distingue per la sua leggerezza e lo spessore contenuto. Sotto il cofano si trova il processore Bionic A12 che promette un'autonomia fino a dieci ore. Inoltre, sul modello presentato nel 2019 è anche possibile utilizzare la Apple Pencil.

iPad Mini (2019)

iPad Mini è diventato immediatamente popolare per via delle sue dimensioni. La nuova e tanto attesa versione è arrivata proprio quest'anno ed è stata potenziata dal chip A12 Bionic. Lo schermo misura 7,9 pollici di diagonale e mostra un aspetto decisamente migliore grazie alle tecnologie Retina e True Tone. Anche in questo caso, Apple permette l'utilizzo della sua Apple Pencil e promette fino a dieci ore di durata della batteria.

I migliori tablet Android

Ovviamente, anche i tablet Android si migliorano di anno in anno. Al giorno d'oggi è infatti possibile trovare delle proposte davvero interessanti.

Samsung Galaxy S5e

Proprio quest'anno, Samsung ha lanciato alcuni nuovi tablet della serie Galaxy. Il Samsung Galaxy S5e è un dispositivo quasi al 100% premium con il suo corpo unibody in alluminio, il sensore di impronte digitali, lo sblocco facciale e il display OLED da 10,5 pollici.

Nonostante questo, il Galaxy Tab S5e è stato progettato per coloro che non hanno bisogno delle migliori prestazioni hardware. Dispone infatti del SoC Snapdragon 670 con 4 o 6GB di RAM e una batteria che è in grado di durare per circa 14 ore.

Premium all'esterno, fascia media all'interno. / © AndroidPIT

Huawei MediaPad M5

Il MediaPad M5 di Huawei è stato uno dei protagonisti del Mobile World Congress 2018. Il tablet non dispone solo di un buon display e di un elegante cover, ma porta avanti l'eredità del buon vecchio M3, tra cui quattro speaker costruiti in collaborazione con Harman Kardon. Chi ha necessità di più di potenza e memoria, Huawei mette anche a disposizione MediePad M5 Pro con penna inclusa. Entrambi i modelli sono disponibili con slot LTE.

Amazon Fire

I dispositivi Amazon Fire non sono certamente i migliori tablet sul mercato, soprattutto quando si parla di specifiche tecniche, indifferentemente dalla scelta del modello da 7 o 10 pollici. Nonostante la mancanza di potenza si faccia particolarmente sentire durante l'utilizzo quotidiano, questi dispositivi risultano comunque molto interessanti e si rivolgono soprattutto agli utenti che desiderano ottenere tutta l'esperienza dei servizi Amazon tramite l'abbonamento Prime.

I migliori tablet Microsoft

Microsoft potrebbe aver abbandonato il mondo degli smartphone, ma grazie ai dispositivi Surface ha ancora qualcosa da dire nel mercato dei tablet. Grazie alla versione S di Windows 10, è infatti possibile ottenere un sistema molto simile a quello dei PC desktop in un formato compatto.

Microsoft Surface Go

Con Surface Go, Microsoft punta a competere in maniera diretta con iPad. Con il suo formato compatto e il suo display da 10 pollici, vanta un peso di 500 grammi e viene offerto nei tagli di memoria da 4 o 8GB di RAM e 64 o 128GB di RAM. A causa del suo form-factor, Surface Go dispone di pochissime connessioni, tra cui una porta USB-C, un jack audio e uno slot per una scheda di memoria, oltre alla porta proprietaria per la ricarica. Oltre ad una tastiera e un mouse, è possibile interagire anche tramite una penna.

Surface Go: quasi un computer portatile. / © AndroidPIT

Microsoft Surface Pro

Naturalmente, Surface Pro è un dispositivo diametralmente opposto al Surface Go. Qui è possibile disporre di 8 o 16GB di RAM e fino a 1TB di spazio di archiviazione! Il display misura 12,3 pollici e il sistema operativo in esecuzione è Windows 10 in versione completa. Il tutto ad un peso che non supera il chilogrammo.

Cosa pensate dei tablet? Ne utilizzate uno?