Musk non scherza: Netflix e YouTube in arrivo sulle vetture Tesla

Dopo aver a lungo propagandato il potenziale dell'enorme display presente a bordo delle vetture Tesla, Elon Musk ci tiene ancora una volta a sottolineare che non è stato ideato solo per fornire informazioni, ma anche intrattenimento. A tal proposito, in queste ore ha annunciato l'arrivo del supporto a Netflix e YouTube.

Soltanto poco tempo fa, Tesla ha mostrato come i suoi clienti possano divertirsi giocando sull'enorme display delle sue auto a titoli del calibro di Fallout Shelter, ma anche grandi classici Atari, come Cuphead, Tempest, Pole Position e Missile Command. I giochi funzionano solo quando l'auto è ferma e i giocatori possono addirittura sfruttare il volante come controller.

Secondo Elon Musk, l'enorme display delle sue auto non serve solo a dare informazioni. / © AndroidPIT

La stessa cosa varrà anche per i contenuti multimediali in streaming di Netflix e YouTube, in arrivo a breve, secondo Elon Musk:

Ability to stream YouTube & Netflix when car is stopped coming to your Tesla soon! Has an amazingly immersive, cinematic feel due to the comfy seats & surround sound audio. — e^👁🥧 (@elonmusk) 27 luglio 2019

Consentire a guidatori e passeggeri di guardare video all'interno delle auto non è una sorpresa: Musk lo aveva già anticipato all'E3 2019, sottolineando il fatto che al momento non era ancora possibile per la mancanza di supporto all'HTML5. La possibilità di vedere video o giocare in macchina ha un certo fascino e, quando le auto potranno davvero guidare da sole, i passeggeri potranno intrattenersi al meglio mentre viaggiano verso la loro destinazione.

Tuttavia, esistono già enormi preoccupazioni: anche se la tecnologia di guida autonoma migliora di anno in anno, è difficile immaginare un mondo senza pilota, soprattutto in vista dei recenti incidenti.

Voi come sfruttereste l'enorme display a bordo delle Tesla?