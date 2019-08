Nokia 2720 4G: il conchiglione pronto per il debutto?

Non è certo una novità che i feature phone siano parte della strategia di HMD Global: al di là dell'effetto nostalgia, esiste un mercato intorno a questi dispositivi e non a caso anche Google sembra farci un pensierino. Dopo il Nokia 3310 ed il bananino, il Nokia 2720, a distanza di 10 anni dal suo lancio, potrebbe essere riesumato da HMD Global in una versione 4G.

Il telefonino a conchiglia, dotato di tastierino fisico e del classico pad centrale necessario per la navigazione nel sistema, è stato avvistato in Asia. Sotto il nome in codice di TA-1170, è stato certificato presso il China Compulsory Certification ma precedentemente è passato in Thailandia.

Il Nokia 2720 4G potrebbe arrivare in occasione di IFA! / © NPU

Il modello originario incorporava uno schermo LCD a colori di 1,8" e uno monocromatico esterno di 1,36", visibile a telefono chiuso. Presente poi una fotocamera da 1,3MP, Bluetooth 2.0, radio FM ed una batteria al litio di 860mAh. Inutile dire che l'elemento caratterizzante di questo telefono cellulare fosse il suo formato a conchiglia.

Al momento non è chiaro se la versione 4G del vecchio Nokia 2720 introdurrà una batteria più ampia o altre novità dal lato della scheda tecnica. Sembra che il Nokia 2720 4G sarà disponibile in nero e grigio, costerà circa 100 euro e verrà rilasciato anche in una versione Dual SIM (con il codice TE-1175) . Per il resto, è facile ipotizzare che il nuovo feature phone venga annunciato il 5 settembre a Berlino, durante l'evento che HMD Global ha già programmato in occasione dell'IFA.