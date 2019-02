HMD Global non ha rinunciato al palcoscenico del Mobile World Congress dove ha svelato ben quattro smartphone e un nuovo membro della famiglia dei feature phone. Il Nokia 9 è senza dubbio il più dotato della famiglia, soprattutto in termini di comparto fotografico. Ecco le nostre prime impressioni direttamente da Barcellona!

Una cinquina per gli amanti della fotografia

La sua caratteristica principale? La presenza di ben cinque lenti ZEISS tutte integrate sulla scocca che portano la fotografia computazionale ad un altro livello. Nel numero di fotocamere, HMD Global riesce così a superare Samsung e Huawei. Che dire della qualità degli scatti? Durante l'evento il brand ha mostrato alcune foto scattate con il Nokia 9 PureView ricche di dettagli ma, come sempre, ci sarà da attendere il test finale per mettere alla prova questa insolita fotocamera.

Fanno parte del comparto fotografico 3 sensori monocromatici e due RGB tutti da 12 MP, 1,25 micron e con lunghezza focale da 28mm che lavorano insieme simultaneamente per offrire un unico scatto da 12MP ricco di dettagli. Le immagini vengono catturate nel formato RAW per poter essere facilmente modificate anche dallo smartphone utilizzando Adobe Photoshop Lightroom.

Ecco l'esercito di ZEISS che non sporge minimamente dalla scocca! / © AndroidPIT

L'elaborazione delle immagini e la creazione di un unico scatto è possibile grazie alla piattaforma mobile Qualcomm® Snapdragon™ che riorganizza i diversi compiti tra ISP, DSP, GPU e CPU. Decisamente un lavoro di squadra!

Nelle nuove impostazioni manuali dell'app fotocamera è inoltre possibile impostare il tempo di esposizione fino a 10s, oltre che regolare tutti gli altri parametri. Tuttavia, durante il breve test, l'app fotocamera è risultata lenta nel passaggio da una modalità all'altra, ma sappiamo che si tratta di una unità di pre-produzione.

Messa in secondo piano dall'esercito di sensori sul retro, la fotocamera dedicata ai selfie che scatta a 20MP.

Modalità monocromo in azione. / © AndroidPIT

Display pOLED e corpo spigoloso

Il Nokia 9 si presenta sul davanti con uno schermo pOLED da 5,99 pollici dalla risoluzione di 1440x2880 pixel nel formato 18:9. Il PureDisplay del Nokia 9 supporta l'HDR10 per garantire colori vividi e dettagli nitidi. Il lettore d’impronte digitali trova spazio sotto il display. È possibile sbloccare lo smartphone anche attraverso lo scanner dell’iride attraverso il Face Unlock 2D. HMD Global rinuncia al notch, sia a quello più tradizionale che a quello a goccia.

Tasto di accensione e regolatore di volume a destra. / © AndroidPIT

Il Nokia 9 PureView offre un corpo da 155x75x8,0mm e 172g di peso realizzato in alluminio e vetro. Inutile dirvi che il retro è un magnete per le impronte digitali! In mano lo smartphone cade bene anche se l'ho trovato un po' troppo "spigoloso", nonostante le linee più dolci rispetto al Nokia 8 Sirocco. HMD Global ha deciso di disfarsi del mini jack per le cuffie ma fornisce un adattatore nella confezione di vendita. A proteggere il dispositivo da acqua e polvere troviamo la certificazione IP67.

Schermo pOLED da 5,99 pollici. / © AndroidPIT

Non l'ultimo Snapdragon di Qualcomm

Ad animare lo smartphone non è l’ultimo processore di Qualcomm ma la versione precedente, lo Snapdragon 845. Non è l'ultimo arrivato dovrebbe essere in grado di offrire delle buone prestazioni. Il Nokia 9 PureView arriva sul mercato con un prezzo di 699 euro, superiore rispetto a quella del nuovo Mi 9, giusto per fare un esempio. Per questo motivo, credo ci si potesse aspettare il più recente Snapdragon 855. La RAM LPPDDR4x da 6GB e la memoria interna UFS 2.1 da 128GB a supporto dovrebbero garantire un'esperienza utente fluida.

Come HMD Global ci ha abituati, il Nokia 9 arriva con Android Pie e con un'interfaccia pulita. Durante la conferenza stampa, l'azienda ha sottolineato il suo impegno nella distribuzione degli aggiornamenti software, un argomento caldo nel mondo Android dove non tutti i produttori riescono a tenere il passo.

Ad animare il Nokia 9 PureView ci pensa la batteria da 3320 mAh. / © AndroidPIT

La batteria da 3320 mAh può essere caricata tramite la tecnologia Fast Charging (18W, 12V/1.5A, 9V/2A,

5V/3A).