Nubia Z20 recensione: l'alternativa economica al Galaxy Fold?

Il Nubia Z20 è l'ultimo flagship del brand a sbarcare in Europa. Come Vivo NEX Dual Display Edition e Meizu Pro 7, è uno smartphone dotato di due schermi: uno frontale e uno sulla scocca. L'approccio è originale ma due schermi sono davvero utili? E come se la cava lo smartphone nell'utilizzo quotidiano? Per capirlo lo abbiamo testato!

Valutazione

Pro ✓ Design

✓ 2 schermi AMOLED

✓ Prestazioni solide

✓ Buona autonomia

✓ Prezzi Contro ✕ Nessuna navigazione gestuale

✕ Audio mono

✕ Nessuna certificazione di impermeabilità

Non è un pieghevole ma offre due schermi Il concetto a doppio schermo non è nuovo. Non abbiamo dovuto aspettare Nubia e il suo Z20 per vedere questo tipo di dispositivo sul mercato. Lo Yotaphone è sicuramente lo smartphone più noto che offre una simile soluzione ma Nubiane ha modernizzato l'approccio. Nubia Z20 sfoggia un design premium. / AndroidPIT A prima vista si potrebbe pensare che il Nubia Z20 sia unp smartphone classico dotato di un grande display anteriore curvo sui lati, privo di bordi e protetto da vetro Gorilla Glass 5. Solo capovolgendo il dispositivo ci si rende conto di avere un altro schermo integrato. Se lo smartphone è spento la seconda schermata è appena visibile poiché i confini dello schermo sono ben nascosti. Solo quando lo schermo viene ottivato o quando è in standby (in modalità Always-On) si nota la sorpresa. Il lavoro svolto da Nubia è notevole. Difficile notare il secondo schermo quando lo smartphone è spento. / AndroidPIT Nella colorazione Twilight Blue da noi testata lo smartphone sfoggia un look piuttosto premium con una cornice in metallo colorato. La scocca in vetro, dove troviamo i 3 sensori allineati orizzontalmente, crea dei piacevoli riflessi con la luce. Purtroppo il pannello attira facilmente le ditata, un dettaglio importante e particolarmente visibile quando si utilizza il secondo schermo in modo intensivo. Il logo Nubia (sì, anche noi abbiamo letto nuoio) sul pannello posteriore. / AndroidPIT Nulla da dire sul posizionamento dei tasti fisici ma è interessante trovare sullo smartphone due lettori di impronte digitali (che agiscono anche come tasto di standby), posizionati sui due lati del dispositivo. In questo modo si può usufruire di un'esperienza completa indipendentemente dallo schermo utilizzato. Lo smartphone può anche essere "spremuto" ai lati, come avviene con i Pixel, per attivare la feature impostata. Lo smartphone fa un'ottima impressione con un peso contenuto di 186 grammi ed un corpo di 158,6x75,3x9 mm. Le finiture sono di ottima qualità e il Nubia Z20 è senza alcun dubbio uno smartphone elegante. Peccato non offra alcuna certificazione a protezione da acqua polvere e che non sia possibile trovare una cover capace di proteggere i due schermi. Un lettore di impronte digitali su ciascun lato. / AndroidPIT

Due display al prezzo di uno Il Nubia Z20 ha quindi la particolarità di offrire due display . Il primo è un AMOLED da 6,42 pollici con risoluzione in Full-HD+ (1080x2340 pixel) e certificazione HDR10. Nessun notch integrato il che comporta un rapporto dimensioni/schermo perfetto per i contenuti multimediali. Lo schermo è eccellente. La luminosità è abbastanza elevata da renderlo leggibile sotto il sole, i contrasti sono perfetti e i colori sono brillanti. La schermata principale del Nubia Z20 tende al blu, ma è possibile modificare i valori nelle impostazioni dedicate. L'ampio display senza bordi è piacevole da usare quotidianamente. / AndroidPIT Anche il secondo schermo sul retro dello smartphone è un AMOLED ma misura 5,1 pollici ed offre una definizione in HD (720x1520 pixel). La luminosità è buona ma meno elevata rispetto a quella dello schermo principale. Anche i colori risultano meno brillanti. Nel complesso è un buon display con una reattività impeccabile e dalle dimensioni sufficienti per tutti gli usi. È molto facile passare da uno schermo all'altro. Un tasto nella barra di notifica permette di passare da una schermata all'altra ma è possibile mantenere il tasto virtuale sullo schermo in qualsiasi momento. Il passaggio è rapido. Nubia offre la possibilità di scegliere tra un effetto specchio (entrambi i display mostrano la stessa interfaccia) o un effetto multitasking (Chrome su un display e WhatsApp sull'altro, per esempio). È possibile utilizzare e sbloccare lo schermo desiderato utilizzando uno dei due lettori di impronte digitalia scelta (manca il riconoscimento del volto, come potete facilmente immagine). Lo smartphone rileva automaticamente lo schermo che si sta utilizzando in base alla posizione delle mani e delle dita. Anche la seconda schermata offre la modalità Always-On. / AndroidPIT Nubia offre diverse impostazioni per attivare gli effetti sulla seconda schermata quando si utilizza la prima schermata, ad esempio quando si gioca, si riceve una chiamata o si ascolta musica. Entrambe offrono la modalità Always On per visualizzare in modo continuato alcune utili informazioni. Per scattare un selfie o effettuare una videochiamata dovrete affidarvi necessariamente al display posteriore. Sono tante le opzioni a disposizione nella seconda schermata. / AndroidPIT Nel complesso il design di entrambi i display è convincente. Rimane difficile distinguere la reale utilità del secondo schermo nella vita quotidiana. Mi sono divertito a passare da uno schermo all'altro ma l'ho fatto più per piacere che per necessità. L'uso del secondo schermo può aiutare a risparmiare batteria perché consuma meno energia.

Android 10 non incluso Uno smartphone non è solo fatto di specifiche tecniche. Il software gioca un ruolo importante (se non il principale) nel successo di un dispositivo, riguarda l'esperienza utente offerta dal produttore ma anche la longevità del dispositivo nel tempo. Il Nubia Z20 non gira Android 10 ma Android 9 Pie con l'interfaccia della casa Nubia UI 7 (e la patch di sicurezza datate agosto 2019). Nubia non è l'unico produttore a fare lo stesso (pensate al Samsung Galaxy Note 10) ma sono scettico circa la disponibilità e l'arrivo di Android 10 sul dispositivo. Il brand non è noto per la sua tempistività nel rilascio degli aggiornamenti software ed non credo la situazione cambierà con questo nuovo dispositivo. Rimane anche un punto di domanda circa il possibile arrivo di Android 11 il prossimo anno. Dimenticate della navigazione tramite gesti. / AndroidPIT Per il resto, Nubia UI 7 è una versione leggermente modificata di Android Stock. Le icone sono completamente quadrate ed è incluso un app drawer. Sono tante le opzioni di personalizzazione ma manca purtroppo la navigazione tramite gesti. È un peccato perché non permette di godere al massimo degli schermi. Presente poi Game Space per immergersi nel gioco senza interruzioni! In termini di fluidità e gestione della seconda schermata Nubia Z20 non delude. Le applicazioni si aprono e chiudono rapidamente. Ho notato alcuni crash di applicazioni e piccoli bug ma questi problemi dovrebbero essere risolti con la versione finale del software promessa dal produttore cinese. Icone quadrate su Nubia Z20. / AndroidPIT

Più potenza di quanta necessaria Le componenti nascoste sotto la scossa sono abbastanza simili a quelle che si possono trovare in tutti flagship del 2019. Il Nubia Z20 è dotato dell'ultimo processore Qualcomm Snapdragon 855+ con GPU Adreno 640 e 8GB di RAM. Le prestazioni sono quindi ottimi. Se siete alla ricerca di uno smartphone potente in grado di resistere a tutti gli usi, gaming compreso, il Nubia Z20 è la risposta soprattutto perché il suo posizionamento di prezzo è interessante, la navigazione è fluida e il multitasking non è un problema. Lo smartphone poi non si surriscalda eccessivamente mantenendo una temperatura accettabile anche quando sotto un utilizzo intensivo. Date un'occhiata ai risultati dei test benchmark: Nubia Z20: a confronto nei test benchmark Nubia Z20 Samsung Galaxy Note 10 OnePlus 7 Pro OnePlus 7T 3D Mark Sling Shot Extreme ES 3.1 5724 4905 5374 6020 3D Mark Sling Vulkan 5058 4146 4758 5245 3D Mark Sling Shot ES 3.0 7326 4872 6958 6649 3D Mark Ice Storm Unlimited ES 2.0 75871 53 189 65 808 72 408 Geekbench 5 (Singolo / Multi) 749 / 2514 704 / 2283 733 / 2748 786 / 2825 PassMark Memory 32 210 19 730 31 375 32 960 PassMark Disk 73 609 73 145 69 984 50 068 La memoria interna da 128GB non è espandibile tramite scheda microSD.

Audio mono e niente mini-jack A differenza di altri flagship il Nubia Z20 offre un solo altoparlante sul bordo inferiore, accanto alla porta USB di Tipo C. Il comparto audio è quello sul quale Nubia si è concentrato meno. La qualità del suono è standard per uno smartphone dotato di un solo altoparlante. Ad alto volume, il suono risulta metallico e disteso. Se preferite utilizzare le cuffie o gli auricolari, dovrete utilizzare la connessione Bluetooth perché Nubia ha rimosso l'uscita mini-jack dal suo dispositivo. Nubia almeno ha evitato di aggiungere una seconda griglia per puro gusto estetico. / AndroidPIT Durante il mio test, la qualità delle chiamate è risultata impeccabile. Non ho avuto difficoltà a comunicare, anche in luoghi affollati come in treno durante l'ora di punta. È possibile utilizzare entrambe le schermate per effettuare chiamate (in modalità duplex o inversa) senza alcuna preoccupazione.

Tre sensori sul retro Sulla carta il Nubia Z20 offre una configurazione fotografica piuttosto interessante con tre sensori (e due LED lampeggianti) che si compone come segue: sensore da 48MP (Sony IMX586) con apertura f/1,7, 26 mm

teleobiettivo da 8MP con apertura f/2,4 e zoom ottico 3x

sensore ultra-grandangolare da 16MP con apertura f/2,2,2 e campo visivo di 122,2 gradi Un triplo sensore sul retro. / AndroidPIT Non possiamo parlare di una vera e propria rivoluzione nel mercato di fascia alta, ma il Nubia Z20 offre una buona esperienza con risultati abbastanza classici. La presenza del sensore ultragrandangolare è un piacere, ma la calibrazione del colore differisce leggermente dal sensore principale. Ho anche notato che la colorimetria con foto a 48MP di risoluzione è diversa da quella degli scatti a 12MP. Quando la luminosità è buona, i risultati sono estremamente positivi. La dinamica delle immagini è buona, i colori sono brillanti ma il Nubia Z20 ha la tendenza a smussare un po' troppo le immagini, sopratutto con i ritratti. Lo zoom ottico x3 è soddisfacente e lo zoom digitale x30 può essere comodo ai concerti o ad altri eventi sportivi. Tuttavia, in x30, il rumore è facilmente visibile. In condizioni di scarsa luminosità le prestazioni sono inferiori rispetto a quelle di altri dispositivi. I dettagli si perdono facilmente e c'è molto rumore. La modalità notte è fortunatamente presente per illuminare meglio la scena ma il risultato non è per niente naturale. La fotocamera offre anche diverse modalità di registrazione video, tra cui iperlapse e slow motion. Come lo ZenFone 6, il Nubia Z20 consente di utilizzare gli stessi sensori per i selfie che renderanno felici i fan di Snapchat e gli utilizzatori delle videochiamate. Galleria fotografica del Nubia Z20

Uno smartphone durevole Con due display AMOLED e una batteria di "soli" 4000 mAh, si potrebbe temere per la resistenza del Nubia Z20. Sono rimasto piacevolmente sorpreso dall'autonomia; lo smartphone riesce ad offrire più di 5 ore con schermo attivo. Con un utilizzo intensivo (e-mail, Telegram, WhatsApp, YouTube, Twitter, Netflix e alcuni podcast), il dispositivo può durare tutto il giorno. Con un uso leggermente più moderato, si può raggiungere un giorno e mezzo, non di più. Il Nubia Z20 riesce a fare un buon lavoro nonostante la particolarità dei due schermi. Nel test PC Mark Batteryha riportato un risultato di 10 ore e 48 minuti con luminosità impostata al al 50%. Una buona autonomia nonostante i due display. / AndroidPIT Nubia offre anche un sistema di ricarica rapida da 27 Watt che permette di ricaricare il dispositivo molto rapidamente: 50% di carica in 30 minuti e una carica completa in poco più di un'ora. Naturalmente, data la presenza di un secondo display sul retro dello smartphone, il Nubia Z20 non offre la ricarica wireless.

Nubia Z20 – Specifiche tecniche Dimensioni: 158,6 x 75,3 x 9 mm Peso: 186 g Capacità della batteria: 4000 mAh Dimensioni del display: 6,42 pollici Tecnologia display: AMOLED Schermo: 2340 x 1080 pixel (401 ppi) Fotocamera posteriore: 48 megapixel Flash: Dual-LED Versione Android: 9 - Pie RAM: 8 GB Memoria interna: 128 GB Memoria removibile: Non disponibile Chipset: Qualcomm Snapdragon 855 Plus Connettività: HSPA, LTE, NFC, Dual-SIM , Bluetooth 5.0