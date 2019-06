Le nuove app Android disponibili sul Play Store (giugno 2019)

Decine, che dico, migliaia di nuove applicazioni vengono pubblicate ogni settimana sul Google Play Store. Solitamente aggiorniamo ogni mese questo articolo con le novità più interessanti pubblicate nel market di Google per darvi la possibilità di fare un po' di pulizia ed installare app sempre nuove. Nell'ultimo periodo abbiamo dovuto prenderci una pausa da questa rubrica ma niente paura, siamo tornati! Ecco le app che abbiamo scovato per voi per il mese di giugno!

Attenzione, questa applicazione non è ancora pubblicata su Play Store. Può comunque essere scaricata ma potrebbe presentare dei bug. Anche in questo caso, il nome è esplicito: si tratta di una scorciatoia che vi permetterà di lanciare la modalità multi-finestra sul vostro smartphone. Sarà anche possibile scegliere le dimensioni di ogni finestra e, naturalmente, le applicazioni da utilizzare con essa.

Come avrete notato, l'app in questione non è ancora ufficiale nonostante possa essere scaricata, quindi potrebbe contenere alcuni bug. Anche in questo caso, il nome è molto esplicito. Si tratta di un'app che vi permette di inserire facilmente note e task, ma va un po' oltre e si ispira al concetto della matrice di Eisenhower con le sue categorie Urgente e Importante, ma senza spingersi troppo oltre.

Per esempio noi abbiamo utilizzato l'applicazione per sincronizzare WhatsApp su più smartphone ma le potenzialità di Join sono davvero infinite, basta avere pazienza di esplorare l'app!

L'applicazione sviluppata dal creatore di Tasker ci ha conquistato. Non solo vi da la possibilità di sincronizzare le vostre notifiche su più dispositivi (inclusi PC e Mac) ma vi permetterà di gestire quasi in maniera completa tutti i vostri dispositivi da remoto.

Tenere sotto controllo ciò che si trova installato sullo smartphone è pratica buona e giusta. Conoscere come funzionano le applicazioni, anche quelle preinstallate nel sistema, può tornare utile in caso di problemi per capire dove agire per risolvere gli inconvenienti. Skit vi permette di tenere sotto controllo tutte le app installate sul vostro smartphone, i processi legati a tali app, i permessi richiesti e molto altro ancora.

In poche parole si tratta di un'applicazione in grado di registrare e categorizzare le vostre puzzette e condividere il risultato con i vostri amici. Non c'è altro modo di spiegare il funzionamento di quella che di certo è l'app più particolare apparsa recentemente sul Google Play Store. Vi farete tentare?

Questa è un'applicazione che possiamo inserire nella categoria dei social, nonostante sia a pagamento. Quale migliore descrizione per spiegarvi di cosa si tratta se non quella pubblicata dagli stessi sviluppatori?

Android Pie è introdurrà una serie di gesti per la navigazione. Alcune dei nuovi flagship offrono già alcuni di questi gesti. Se siete troppo impazienti per aspettare, grazie a XDA Developers potrete provarli subito sul vostro Android. Grazie a quest'app potrete provare in anteprima l'ebbrezza dei gesti di Android Pie!

Meteo, widget ed un'interfaccia Material Design: con questo pacchetto Overdrop va dritta al punto. Con un design semplice ma pratico, l'app consente di conoscere in qualsiasi momento le previsioni meteo fino a 7 giorni. Le illustrazioni animate sono piacevoli ed anche se l'app è ancora in beta, non è afflitta da troppi bug. L'unico compromesso a cui dovrete andare incontro sono gli annunci pubblicitari!

Con Mimo imparare a programmare è davvero facile. L'app vi chiederà subito di specificare il vostro livello di conoscenza e le vostre ambizioni per potervi offrire un'esperienza personalizzata. Avete scelto di imparare un linguaggio di programmazione? Non dovrete fare altro che selezionarne uno dalla lista, sono elencati i principali (a parte l'Ada), come Java, PHP o HTML. Troverete numerosi tutorial su tutto ciò che riguarda la programmazione.

Navigatore per Google Maps Go

Quest'app è pensata per tutti coloro che dispongono di dispositivi dotati di una memoria limitata. Come il nome già suggerisce, non è altro che un navigatore in tempo reale ma deve essere associata a Google Maps Go dove dovrete prima cercare le indicazioni stradali. solo dopo potrete far partire il navigatore che vi porterà a destinazione!

Per i dispositivi con memoria limitata! / © ANDROIDPIT

Nuove app Android: luglio 2018

Clean Share

Il modo più semplice di condividere un post, un'immagine, un sito web o qualsiasi altro contenuto online è quello di inviarne l'indirizzo (URL). A volte nella barra degli indirizzi vengono però aggiunti degli elementi per scopi commerciali o d'analisi rendendo l'URL lungo e difficilmente decifrabile da chi lo riceve. Clean Share vi aiuterà a ripulire gli URL da voi condivisi eliminando ogni elemento extra salvaguardando così la vostra privacy e quella di chi riceve il link.

Liberatevi delle info inutili presenti nei vostri link. / © ANDROIDPIT

Google Podcast

Come il nome suggerisce, la nuova applicazione Google vi aiuterà nella ricerca, la scoperta e l'ascolto di podcast in arrivo da tutto il mondo. Uno dei vantaggi di utilizzare Google Podcast per l'ascolto delle vostre trasmissioni radio preferite risiede nella sincronizzazione: potete infatti iniziare l'ascolto su uno dei vostri dispositivi per poi riprendere senza problemi su uno degli altri gadget smart a vostra disposizione. Potrete chiedere perfino a Google Home di riprodurre le varie puntate senza per forza dover ricorrere allo smartphone.

Un'applicazione semplice che va dritta al punto! / © AndroidPIT

YouTube Music

Il nuovo concorrente di Spotify ed Apple Music è arrivato in europa e anche il Bel Paese può accedere al servizio. YouTube Music arriva in Italia accompagnato da YouTube Premium, una versione a pagamento del sito di streaming che non comprende pubblicità. YouTube Music vi permetterà di ascoltare (anche in background) o di scaricare tutte le vostre tracce preferite. Finalmente un modo accettabile di utilizzare YouTube come lettore musicale!

Questa è l'applicazione di YouTube Music. / © AndroidPIT

Nuove app Android: giugno 2018

Steam Link

Gamer la fuori, quest'app è per voi! Probabilmente avete già Steam sul vostro PC ma ora potrete scaricare l'app dedicata anche sul vostro smartphone. Con questa applicazione potrete portare la vostra esperienza di gioco dal computer allo smartphone. Avrete bisogno di essere connessi alla stessa rete WIFI.

Steam Link vi regala la libertà di portare il gaming su smartphone. / © Valve corp.

Forest

No, non si tratta di un'app dedicati agli amanti del giardinaggio. Si tratta in realtà di un'applicazione pensata per chi di voi (e qui mi metto in gioco anche io) si ritrova a sprecare tempo con il proprio smartphone o non riesce a concentrarsi come dovrebbe a lavoro, a scuola o perfino durante la lettura.

Questa semplice applicazione vi incoraggerà a mettere da part e il vostro smartphone per circa 25 minuti tenendovi impegnati a piantare degli alberi virtuali. Se riuscirete a dimenticarvi del vostro smartphone per un po', vedrete crescere una bellissima foresta, in caso contrario preparatevi a vedere morire i vostri alberelli...

Forest vi aiuterà a concentrarvi! / © AndroidPIT

Google Lens

Una nuova app che però non è del tutto nuova! Al momento solo il Pixel 2 usufruisce di Google Lens ma grazie a quest'app potrete averlo anche voi sul vostro dispositivo. Utilizzando la fotocamera del vostro dispositivo e l'intelligenza artificiale, l'app riesce a fornire informazioni aggiuntive su ciò che state osservando. Un'app che può rivelarsi utile quando si alle prese con ristoranti, attrazioni turistiche, abbigliamento ed altri prodotti!

Google Lens / © AndroidPIT

