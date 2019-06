Le migliori app e giochi da scaricare questa settimana

Come ogni settimana, con l'aiuto della nostra community, siamo in grado di offrirvi una lista di applicazioni o giochi che sono appena apparse sul Play Store. Date uno sguardo alle nostre proposte di oggi.

Mosaic: BlipBlop

Una volta installato BlipBlop non avrete più un momento di noia! BlipBlop è una nuova, rivoluzionaria esperienza di gioco. BlipBlop offre infinite ore di intrattenimento, è semplice e accessibile, piacevole per tutti ed è completamente gratuito! È la prossima evoluzione per i giocatori che amano i giochi tocca e clicca.

Alla fine, non c'è molto a cui pensare. / © AndroidPIT

Versione testata: 1.1

Dimensione: 30 MB

Compatibilità: Android 4.1 o superiore

Prezzo: gratuito

È possibile scaricare questo gioco dal Play Store a questo link.

Appy Weather

Come suggerisce il nome, si tratta di un'applicazione dedicata al meteo di cui forse avrete già sentito parlare grazie a Windows Phone. Ha recentemente fatto il suo debutto anche su Android, mantenendo il suo stile chiaro e intuitivo. È possibile scegliere nella parte inferiore dello schermo la modalità di visualizzazione, consentendovi di accedere alla meteo ora per ora, oppure giornaliero.

La versione gratuita permette di visualizzare il meteo per 10 volte al giorno, ma è possibile sbloccare tutte le funzionalità con Appy Weather+ che permette anche di rimuovere gli annunci pubblicitari.

L'interfaccia è semplice. / © AndroidPIT

Versione testata: 2019.06.18

Dimensione: 26 MB

Compatibilità: Android 5.0 o superiore

Prezzo: gratuita con acquisti in-app

È possibile scaricare questa applicazione dal Play Store a questo link.

MAKARA

Si tratta di un puzzle game in cui dovrete collegare una corda ad un sistema di ingranaggi. Non sarà sempre facile, ma sarebbe esagerato dire che è complicato. Ce la siamo cavata bene nei primi 30 livelli testati, ma è probabile che le cose di faranno più difficili in seguito. A volte compaiono alcuni elementi che potrebbero causare problemi (ad esempio, un punto che taglia la corda).

Finora non ci sono stati grossi problemi di difficoltà. / © AndroidPIT

Versione testata: 1.4.1

Dimensione: 42,67 MB

Compatibilità: Android 4.4 o superiore

Prezzo: gratuito

È possibile scaricare questo gioco dal Play Store a questo link.

DoodleLens

Ecco un'applicazione nel segno della realtà aumentata. Il concetto è molto semplice, come potete vedere nel video qui sotto, dovrete disegnare in modalità AR. È un gioco per bambini che probabilmente divertirà molto (almeno all'inizio). Sta poi a voi decidere se pagare 2,09 euro per la versione completa.