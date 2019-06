I nuovi giochi Android sbarcati sul Play Store (giugno 2019)

Ogni mese nuovi giochi affollano il Google Play Store. Ma quali vale la pena provare? In questo articolo troverete alcuni dei nuovi titoli più interessanti da scaricare e provare sul vostro dispositivo. Dopo una breve pausa abbiamo deciso di riprendere la nostra rubrica mensile, mettetevi dunque comodi sul divano e date un'occhiata alle novità per il mese di giugno!

È possibile scaricare questa applicazione dal Play Store a questo link. Tiny Dragons In uno scenario di storie di draghi e castelli, si tratta di un gioco che ricorda molto Candy Crush: l'obiettivo è quello di mettere più frutti fianco a fianco in modo da farli scomparire. La buona notizia è che si può giocare offline. D'altra parte, il gioco offre un sistema di monetizzazione che può diventare importante man mano che si progredisce.

È possibile scaricare questo gioco dal Play Store a questo link. Ritual: Sorcerer Angel Fin dall'inizio vi ritroverete in una strana atmosfera in cui sarete vittima di un rituale. Dovrete vestire i panni di un angelo che si trova all'interno di un corpo umano, dotato di poteri sufficienti a combattere i nemici. Il gioco è abbastanza ben fatto e divertirà la maggior pare degli utenti. L'accesso al gioco completo costa 5,99 euro.

È possibile scaricare questo gioco dal Play Store a questo link. Geometry: Square Birds Per quanto possa sembrare strano, questo gioco è molto carino. Dovrete vestire i panni di un insolito uccello quadrato che deve raccogliere vermi per nutrire i propri figli. Dovrete quindi controllare l'animale dicendogli di andare a destra, sinistra, su o giù, per permettergli di recuperare il cibo e tornare al nido evitando le trappole.

È possibile scaricare questo gioco dal Play Store a questo link. Nuovi giochi Android: maggio 2019 F1 Manager Questo gioco non ha certo bisogno di presentazioni! In F1 Manager potrete assumer il controllo della vostra scuderia, prendere le decisioni importanti e scegliere le migliori strategie di gara. Dovrete riferire ai vostri piloti di dare sempre il massimo o gestire la gara con cautela, cercando magari di cogliere la vittoria negli ultimi giri. F1 Manager include tutti i circuiti, le squadre e i piloti ufficiali del campionato FIA Formula One World Championship™ 2019, tra cui Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Max Verstappen e Daniel Ricciardo.

Scaricate F1 Manager dal Play Store Word Life - Giochi di parole In Word Life potrete scoprire paesaggi mozzafiato e rilassarvi mentre cercate di risolvere dei rompicapo di parole di diversi tipo. Scoprite le parole nascoste combinando le lettere e usatele a vostro vantaggio per completare i rompicapi. All'inizio sembrerà facile, ma le sfide diventeranno sempre più impegnative!

Scaricate Word Life dal Play Store Nuovi giochi Android: marzo 2019 Hives Questo nuovo gioco ci è stato consigliato dalla nostra community. È stato infatti lo sviluppatore stesso a contattarci per proporci l'app e, dopo averla provata, abbiamo trovato il gioco valido e divertente! Hives è un titolo dalle meccaniche molto semplici in grado di intrattenervi durante le lunghe code all'ufficio postale o durante i vostri spostamenti tra casa e lavoro sui mezzi pubblici. Provare per credere! Scarica Hives dal Google Play Store

Typoman mobile Uno dei giochi più originali arrivati sul Play Store di recente. In Typoman avrete l'arduo compito di cambiare il mondo attraverso il potere delle parole. Dovrete controllare il vostro personaggio e creare nuove parole oppure modificare e cancellare quelle esistenti. Il titolo è stato premiato per la sua qualità anche all'E3, la conferenza videoludica che ha luogo ogni anno negli Stati Uniti. Scarica Typoman mobile dal Google Play Store

Oddmar Il gioco realizzato da Mobge Ltd è realizzato in maniera impeccabile. Una grafica curata nei minimi dettagli, una colonna sonora ottima ed un gameplay avvincente fanno di Oddmar uno dei migliori giochi presenti sul Google Play Store. Come si può evincere dal trailer il gioco di azione e avventura è ambientato nella mitologia nordica, correte a scaricare il gioco e rendete fiero di voi il vostro villaggio! Scarica Oddmar dal Google Play Store

Nuovi giochi Android: ottobre 2018 Chaos Reborn: Adventures Chaos Reborn: Adventures, idea del creatore di X-COM Julian Gollop, è un impegnativo gioco di strategia in cui dovrete davvero mettervi d'impegno. Il gioco è a tema fantasy, in cui due maghi si affrontano attraverso una mappa esagonale di battaglia richiamando creature e lanciando incantesimi per sconfiggere il rivale. Chaos Reborn è un titolo premium disponibile anche su PC e chiede un prezzo simile su Android. È difficile e ci vuole un po' di tempo per prendere confidenza con tutte le meccaniche e le opzioni a disposizione, ma ne varrà sicuramente la pena!

Scaricate Chaos Reborn: Adventures dal Google Play Store Life is Strange: Before the Storm Se vi è piaciuto giocare a Life is Strange di Dotnod quest'estate sarete felici di tornare a Arcadia Bay in questo prequel che chiarisce molti misteri non chiariti nel primo gioco. Questa volta la protagonista è l'adolescente punk Chloe Price, una ribelle creativa in cerca di brividi che trova una via di fuga dai suoi problemi a casa con il suo autoritario futuro patrigno attraverso la sua sorprendente amicizia (o più?) con la bella e popolare Rachel Amber. Purtroppo, Rachel ha dei segreti oscuri.

Scaricate Life is Strange: Before the Storm dal Google Play Store Vampire's Fall: Origins Vampire's Fall: Origins è un RPG indie gratuito con un'atmosfera davvero vecchia scuola. Un mondo esplorabile liberamente con una vista isometrica dall'alto verso il basso che ricorda classici come Diablo e Baldur's Gate! Per fermare un'oscura minaccia vagherete per il mondo, otterrete missioni dagli NPC con grandi punti esclamativi sulle loro teste e combatterete mostri alla ricerca di tesori ed esperienza per migliorare le vostre abilità. Sembra un cliché, ma gli Early Morning Studios amano chiaramente il genere. Vampire's Fall: Origins è un indie RPG free-to-play! / © Early Morning Studios Scaricate Vampire's Fall: Origins dal Google Play Store Settembre 2018 Gladiabots Gladiabots è un divertente gioco di strategia in cui squadre di robot si combattono tra loro con una speciale particolarità: questi robot sono autonomi, quindi piuttosto che controllarli direttamente seguiranno l'AI che avete programmato per loro in anticipo. Le istruzioni di programmazione per il vostro team di robot si svolgono attraverso semplici diagrammi di flusso dove potete impostare le azioni e le condizioni che dettano il comportamento di ogni bot in situazioni diverse. Sembra complicato ma il gioco insegna le basi attraverso una sequenza ben progettata di livelli tutorial che introducono a diversi concetti passo dopo passo fino a quando non sarete pronti a programmare una squadra completa.

Scaricate Gladiabots dal Google Play Store Gleam of Fire I platform d'azione retrò e i giochi in stile Metroidvania hanno goduto di una sorta di rinascita negli ultimi anni e Gleam of Fire è l'ultima novità per i fan di questo stile. Ambientato in un mondo buio punteggiato dalla luce neon brillante degli effetti magici, guiderete il vostro eroe dall'aspetto da pipistrello attraverso degli ambienti 2D usando abilità come la spada, le frecce e lo scatto per schivare le trappole e sconfiggere i nemici. Attenzione però, il vostro viaggio non sarà facile. Gleam of Fire è particolarmente spietato quando si tratta di checkpoint. Ad esempio quando si muore, si torna all'inizio del livello anche se si è a pochi secondi dalla fine.

Scaricate Gleam of Fire dal Google Play Store Final Frontier Dopo che Doom e i suoi cloni hanno dato i natali al genere sparatutto in prima persona e Dark Souls ha ispirato il genere Souls-like, stiamo vedendo un effetto simile con Reigns. Perché è impossibile giocare a Final Frontier senza pensarla come una versione del gioco di strategia Reigns basato sulle carte e... nello spazio! Come per Reigns, le diverse decisioni aumentano e diminuiscono le varie risorse e modificano personaggi e fazioni. Ci si aspetta anche che voi moriate, le decisioni sbagliate in fondo hanno delle conseguenze nello spazio profondo.

Scaricate Final Frontier da Google Play Store Nuovi giochi Android: agosto 2018 Life is Strange Life is Strange ha spezzato un sacco di cuori quando è uscito per PC e console nel 2015, ma in senso positivo. Il gioco è stato portato su iOS all'inizio di quest'anno e ora, finalmente, è pronto a raggiungere un nuovo pubblico con il suo rilascio sul Play Store. Life is Strange vi metterà nei panni di Max Caulfield, una ragazza del liceo con la passione per la fotografia che da poco si è trasferita nella sua città natale, Arcadia Bay. Dopo aver visto una ragazza essere colpita da uno sparo nella sua scuola, Max scopre che può riavvolgere il tempo, permettendole di cambiare ciò che è accaduto nel passato, si spera in meglio. La ragazza che ha salvato risulta essere l'ex migliore amica di Max, Chloe, una carismatica ma problematica adolescente ribelle che si è messa in grossi guai. Nel ruolo di Max, collaborerete con Chloe per risolvere il mistero di una ragazza scomparsa e durante tutta la storia verrete ossessionati dalla visione di una terrificante tempesta che si appresta a spazzare via Arcadia Bay. La grafica del titolo Square Enix è molto ben realizzata. / © AndroidPIT Scarica Life is Strange dal Google Play Store Alto's Odyssey Finalmente il tanto atteso sequel di Alto's Adventure è arrivato su Android! Il titolo era particolarmente atteso, dal momento che il gioco era già uscito su iOS da qualche tempo. Una triste storia familiare, ma non soffermiamoci su, abbiamo un po' di sandboarding da fare. Sandboarding? Sì esiste e presto diventerà il vostro sport preferito. Fondamentalmente si tratta di snowboard nel deserto, questo è il modo in cui il vostro personaggio attraverserà i livelli di Alto's Odyssey. A parte il cambiamento delle ambientazioni, Odyssey è molto simile ad Adventure ma dispone di alcune aggiunte. Più varietà di livelli, più acrobazie, più mondi da esplorare e segreti da scoprire.

Scarica Alto's Odyssey dal Google Play Store Shin Megami Tensei Liberation Dx2 Shin Megami Tensei Liberation Dx2 segna l'arrivo del franchise JRPG su dispositivi mobili, ma invece che essere un porting questo titolo è stato sviluppato nativamente per smartphone. Assumerete il ruolo di un Devil Downloader, o Dx2, che ha la capacità di utilizzare il proprio smartphone per vedere e controllare demoni o spiriti e che deve utilizzare questi demoni, in stile Pokemon, per combattere i rivali in una guerra tra i Liberatori (buoni) e gli Accoliti (cattivi).

Scarica Shin Megami Tensei Liberation Dx2 dal Google Play Store Nuovi giochi Android: luglio 2018 Evoland 2 Il mondo del gaming è composto da numerosi generi: combattimento, giochi di ruolo, strategia, sparatutto, ecc... Ma cosa succede se un gioco cerca di inglobarli tutti? Beh, questo gioco definitivo potrebbe assomigliare a Evoland 2, un titolo intrigante che rende omaggio a tutta una serie di videogiochi classici, non solo con riferimenti, ma nell'esperienza di gioco stessa. L'Evoland originale era un'esplorazione dell'evoluzione dei videogiochi attraverso riferimenti in gioco e una progressione dello stile grafico dai pixel in stile Gameboy al rendering 3D completo. Il sequel, che esiste già da un paio d'anni su PC (e più recentemente su iOS), si basa su questo concetto, ma in modo molto più soddisfacente.

Scaricate Evoland 2 dal Google Play Store The Franz Kafka Videogame "Kafkiano" è un aggettivo spesso indesiderabile da vedere associato a qualcosa ma alcune a volte è esattamente quello che state cercando. È il caso di questo titolo letterario di avventura/puzzle pubblicato da Deadalic Entertainment, noto per i giochi d'avventura Deponia. Quanto questo gioco sia un vero tributo a Kafka è discutibile, tuttavia è uno dei puzzle game più unici e interessanti del Play Store, artisticamente attraente. Siete pronti ad affrontare l'assurdo?

Scaricate The Franz Kafka Videogame dal Google Play Store Pokémon Quest Con la continua evoluzione degli smartphone, la linea di demarcazione tra telefoni e console di gioco sta diventando sempre più sfumata. Questo viene dimostrato dalla nuova tendenza di mercato che riguarda telefoni ultra-potenti creati appositamente per il gaming, ma anche in altri modi, con molti titoli moderni per PC e console che si manifestano anche su iOS e Android. Questo è il caso di Pokémon Quest, un titolo che originariamente lanciato sul Nintendo Switch, ma che si trova perfettamente a suo agio sugli smartphone. Il principale espediente artistico del nuovo gioco è il suo stile grafico a blocchi che richiama Minecraft, non aspettatevi dunque il classico RPG Pokémon a cui siete abituati. Pokémon Quest disponibile per Android e iOS: pronti a catturarli tutti?

Scarica Pokémon Quest dal Google Play Store Nuovi giochi Android: giugno 2018 Surfatron Surfatron è un endless runner dove vi ritroverete a prendere il controllo di Dusty, una console di videogiochi degli anni '90 intrappolata all'interno del Pixelverse e che deve lottare contro i bug lasciati dagli sviluppatori del gioco. Si tratta di un titolo divertente dove dovrete collezionare monete ed energia oltre a trovare percorsi alternativi evitando di essere fermati dal nemico. Avrete bisogno di un po' di tempo prima di riuscire ad ottenere il pieno controllo del gioco, ma questo fa parte della sfida, no?

Surfatron Valkyrie Profile: Lenneth La narrazione si basa sulla mitologia nordica. La vostra missione? Diventare Einherjar, i guerrieri dell'aldilà. Per farlo dovrete fare incetta di potenti anime ed addestrarle prima di mandarle in battaglia. Il gioco mobile di Valkyrie Profile si basa sulla versione PSP, con alcuni ammodernamenti a partire dalla grafica più nitida e dalla possibilità di salvare liberamente in qualsiasi punto della storia. Sono inoltre stati aggiunti degli acquisti in-app. Per giocare potrete utilizzare comandi a sfioramento, pulsanti virtuali o un controller esterno. Poiché il gioco ha una discreta quantità di movimenti a scorrimento laterale in stile platform, i salti precisi non sono così facili da portare a termine ma il più delle volte i controlli sono stati ben implementati.

Scaricate subito il gioco dal Play Store Nuovi giochi Android: maggio 2018 Dungeon Hunter Champions Il nuovo capitolo della serie lanciata nel 2009 da Gameloft non viene presentato come un sequel di Dungeon Hunter 5, ma è inteso come uno spin-off. Elementi RPG per le modalità single player (PvE) con un multiplayer 5v5 in stile MOBA (PvP), il tutto all'interno di un universo colorato. Un gioco accattivante che riuscirà ad intrattenervi per ore. Scaricate subito il gioco dal Play Store: ne vale la pena! Nemici terrificanti e combattimenti epici vi attendono. / © AndroidPIT Dino War Dimenticatevi del mondo in cui vivete. Niente più frontiere né governi: ogni singolo essere umano, bambini compresi, dovrà affidarsi a se stesso per sopravvivere in una nuova epoca dove a fare da padrona è la guerra. Si tratta di un gioco di strategia ambientato in mondo di fantascienza dove dovrete gestire al meglio le vostre risorse per creare nuove creature e salvare l'umanità. Bella la grafica in 3D! Scaricate Dino War dal Play Store: l'umanità ha bisogno di voi

MMX Hill Dash 2 – gare di Fuoristrada, Auto e Moto Un gioco di corse gratuito dove a sfrecciare in pista non vi sono solo fiammanti bolidi. Mettete alla prova le vostre abilità al volante di un fuoristrada o di un camion, completate i circuiti, potenziate i vostri veicoli e allacciate strette le cinture prima di premere sull'acceleratore. I controlli non sono molti facili ma con un po' di pratica riuscirete a scalare la classifica! Scendete in pista con MMX Hill Dash 2

Nuovi giochi Android: aprile 2018 PAKO 2 Come ve la cavate alla guida? Spero per voi bene perché PAKO 2 è un racing game che metterà alla prova le vostre abilità al volante mentre la polizia cerca di acciuffarvi. Grafica eccezionale, paesaggi pittoreschi e controlli facili da utilizzare. Peccato manchi la visuale dell'auto da dietro, ma sono certa PAKO 2 vi farà salire l'adrenalina a mille! Scaricate ora PAKO 2 dal Play Store

MARVEL Strike Force I personaggi della Marvel non hanno certo bisogno di presentazioni! In questo gioco di ruolo dovrete mettere su la vostra squadra di eroi per sconfiggere i nemici che hanno preso d'assalto il pianeta Terra. Tutti i personaggi, criminali compresi, hanno modo di rafforzarsi duranti il gioco: la strategia è la chiave della vittoria! Combattimenti 5vs5 ed una bella grafica che rende giustizia ai combattimenti epici di Spider-Man e Dottor Strange! Lo trovate gratis sul Play Store

PUGB Mobile Uscito a fine marzo, potreste esservi persi la versione mobile del noto gioco per PC. Si tratta di un free-for-all, dove 100 contendenti nudi e senza speranza vengono abbandonati su un'isola per massacrarsi a vicenda fino a quando un unico contendente rimarrà in piedi. Un gioco che non ha bisogno di molte presentazione e di cui possiamo proporvi alcuni trucchi: I trucchi per sopravvivere e vincere s PUGB Mobile