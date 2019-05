Il nuovo stilo Logitech consente di disegnare con precisione nella realtà virtuale

L'arte e il design nella realtà virtuale fanno parte di una nicchia emergente, sia per quanto riguarda i creativi che per i designer professionisti. Il VR Ink Pilot Edition di Logitech sembra rivolgersi direttamente a quest'ultima categoria, come dimostra il video teaser che presenta come lo stilo sia utilizzato principalmente per lavori CAD 3D per la progettazione di veicoli come elicotteri, aerei e automobili.

I progettisti industriali, gli ingegneri e gli architetti dovrebbero certamente trovare lo stilo più intuitivo da usare rispetto a qualcosa come i controller Vive. Certamente, lo stilo dovrebbe essere più preciso. Logitech ha anche lanciato un appello a professionisti e creatori di app per aiutarli a sviluppare lo stilo per diversi casi d'uso.

Il VR Ink Pilot Edition racchiude una punta sensibile alla pressione per disegnare su superfici reali, oltre a pulsanti aggiuntivi, manopole e comandi tattili per mappare funzioni aggiuntive e manipolare oggetti virtuali. Logitech vanta una durata della batteria di due ore e mezzo con ricarica USB. Lo stilo è compatibile con il tracciamento Steam VR, quindi dovrebbe funzionare sia con le cuffie di HTC Vive che con il Valve Index, anche se il supporto per Oculus o Windows Mixed Reality non è confermato.

Logitech non ha detto nulla sul prezzo o sulla disponibilità, solo che prevede di rilasciare un numero limitato di dispositivi VR Ink Pilot Edition per selezionati partner nel 2019. Hobbisti e artisti in erba che vogliono sperimentare con il design VR possono dedicare il loro tempo con Tilt Brush di Google.