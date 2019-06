Oculus Quest recensione: finalmente la VR funziona!

Oculus Quest di Facebook è stato oggetto di indiscrezioni per molti mesi, promettendo una vera svolta nel mondo della realtà virtuale. Un kit VR standalone che può essere avviato dalla scatola senza la scomoda (e costosa) necessità di connettersi a un PC o uno smartphone. Nessun cavo, nessun sensore esterno, 6DoF motion tracking e accesso a un'ampia libreria di applicazioni e giochi. Abbiamo avuto un po' di tempo per giocare con il nuovo Oculus Quest e queste sono le nostre impressioni finali.

L'evoluzione di Oculus

Oculus Quest mostra i tratti distintivi dell'azienda e sembrerà familiare a chiunque conosca l'Oculus Rift ma è un risultato notevole quello di imballare così tanta potenza di calcolo in un pacchetto compatto e leggero (571g). Le cinghie sono regolabili ai lati ed è davvero confortevole. Nei test, sono stato in grado di avventurarmi in sessioni di gioco energico per circa un'ora prima di sentire pressione nella parte anteriore del mio viso (e anche allora, molto meno che con altri visori VR).

C'è un cursore sulla parte anteriore per regolare la distanza tra le pupille delle lenti e una montatura aggiuntiva che potete inserire per creare più spazio se state indossando gli occhiali. Nel complesso, Quest è ben progettato e non ci sono voluti più di pochi secondi (né a me né a nessun altro) per trovare una buona vestibilità. La mia unica lamentela (e non sono stato l'unico ad averlo sperimentato) è stata che il mio naso non ha riempito il vuoto dedicato, lasciando così una piccola finestra sulla realtà nella parte inferiore della mia visione. Meglio avere troppo spazio che troppo poco in questo caso, tuttavia ci saranno alcune persone che sperimenteranno un'immersione non perfetta a causa di questo e vorranno orientarsi verso mascherine personalizzate.

Pronto all'uso: ecco l'Oculus Quest e i controller. / © AndroidPIT

A mio avviso, Oculus ha sempre avuto i migliori controller di tutte le principali piattaforme VR e i controller Oculus Touch inclusi non deludono le mie aspettative. I controller sono piccoli e leggeri, con due pulsanti principali, un pulsante home, un grilletto e un pulsante sul pollice, tutti a portata di mano. Spesso i nuovi arrivati nel mondo della VR lottano con i controlli, ma con Oculus Touch ogni pulsante è vicino alle dita, in modo da non perdere la strada durante la ricerca. I controller sono alimentati a batteria (Tipo AA).

Un difetto che alcuni dei nostri tester hanno riscontrato, tuttavia, è che il coperchio della batteria dei controller poggia sotto l'articolazione del pollice. Durante le intense sessioni di gioco risulta dunque piuttosto semplice aprirlo accidentalmente.

I controller VR più intuitivi. / © AndroidPIT

Nella confezione è incluso anche un cavo di ricarica, l'unico cavo che dovrete collegare occasionalmente a Oculus Quest. La durata della batteria del dispositivo dipenderà naturalmente dall'uso. Nelle nostre sessioni iniziali abbiamo potuto ottenere poco meno di 3 ore con i giochi demo prima di doverlo ricaricare.

L'imbottitura anteriore è confortevole. / © AndroidPIT

Piuttosto che usare delle cuffie, Oculus Quest dispone di altoparlanti integrati nel visore e un microfono. L'audio posizionale è decente. Nei giochi immersivi, a volte è necessario utilizzare l'udito per sentire i compagni di squadra o l'arrivo di un nemico alle spalle. Questa caratteristica può essere utile per quando si vuole anche essere in grado di ascoltare altre persone intorno a voi nel mondo reale. Ci sono due jack da 3,5 mm in modo da poter collegare le cuffie se lo si desidera.

Si avvia come in un sogno

Una cosa carina del togliere il PC dall'equazione è la rapidità e la facilità con cui si può iniziare con il Quest direttamente dalla scatola. Tutto quello che dovete fare dopo averlo disimballato è scaricare l'applicazione Oculus per smartphone e registrare un account. Questo richiede solo un minuto e da allora non ho dovuto controllare il mio smartphone per alcuna ragione. Rispetto all'esecuzione di un software VR su un PC Windows, è un sogno assoluto.

Le fotocamere sono posizionate in modo da tracciare un'ampia area. / © AndroidPIT

Grazie alle quattro fotocamere di rilevamento integrate, è ancora possibile vedere l'ambiente circostante attraverso il visore. Oculus chiama questa funzione Oculus Insight ed è incredibilmente utile per allestire la vostra area di gioco con questo visore portatile. Il mondo intorno a voi appare in bianco e nero e le distanze non sono perfette ma questo significa che potete scansionare la vostra area di gioco per essere sicuri di non urtare i mobili di famiglia. Una volta definita quest'area, sarete pronti a giocare e Quest tornerà automaticamente a Insight vision se uscite dai limiti imposti: una pratica funzione di sicurezza.

Il tutorial incluso è eccellente. Introduce un ambiente di gioco e i vari titoli passo dopo passo, fa un lavoro brillante nel facilitare i neofiti nel loro ingresso nella VR e far loro familiarizzare con tutte le potenzialità dei controlli Oculus Touch. Si maneggiano oggetti virtuali, si impara ad afferrare e puntare, sparare e ballare. Ho invitato alcuni nuovi utenti VR a provare l'Oculus Quest e non avevo mai visto nessuno imparare così velocemente, grazie all'eliminazione di molti degli ostacoli coinvolti nelle precedenti soluzioni.