OnePlus 7T Pro McLaren Edition recensione: la scheggia di OnePlus

La versione McLaren Edition della serie 7T è senza dubbio il fiore all'occhiello dell'intera linea. Questo modello punta su un design di lusso e sulla potenza. Lo abbiamo utilizzato per diversi giorni per capire cosa lo differenzi dalla versione standard di OnePlus 7T Pro. Qual è il più potente smartphone mai realizzato dal marchio? La risposta nel nostro test!

Un look distinto

Cerchiamo di essere chiari fin dall'inizio, le differenze tra OnePlus 7T Pro McLaren Edition e la versione standard sono poche. Sotto la scocca lo smartphone offre un po' più di RAM ma è soprattutto in termini di design che possiamo distinguere i due dispositivi.

Il logo McLaren sul retro dello smartphone. / © AndroidPIT

Ispirato alle linee della McLaren, il OnePlus 7T Pro McLaren Edition aggiunge al design di OnePlus 7T Pro un tocco di colore Papaya Orange caratteristico della famosa casa automobilistica. Lo smartphone, disponibile solo in nero, sfrutta i riflessi della luce sul retro per dare risalto alle tonalità arancioni lungo i bordi del dispositivo. A seconda di come si tiene lo smartphone, il OP7 McLaren Edition sembra avere un look differente.

La scocca crea dei piacevoli riflessi con la luce. / © AndroidPIT

L'altra particolarità si trova sul retro. Attorno al modulo della fotocamera, che ospita i tre sensori disposti verticalmente, OnePlus ha aggiunto un effetto "fibra di carbonio" che gioca con gli effetti di luce. Non sono necessariamente un fan di questo effetto ma è una questione di gusti e sono sicuro verrà apprezzato da tanti utenti.

Il tocco papaya sui lati e intorno al comparto fotografico. / © AndroidPIT

OnePlus ha anche aggiunto nella confezione di acquisto una cover protettiva diverso da quella in plastica bianca generalmente regalata in dotazione. Questa cover utilizza un rivestimento in alcantara, un tessuto piacevole al tatto ma anche più resistente e più aderente.

I tasti fisici lungo il bordo destro. / © AndroidPIT

La gestione e l'ergonomia del dispositivo è la stessa offerta dal modello standard. Lo smartphone mantiene esattamente le stesse dimensioni e lo stesso peso. Si tratta quindi di uno smartphone piuttosto imponente più facile da usare con entrambe le mani. La fotocamera pop-up consente di godere di uno schermo AMOLED da 6,67 pollici a 90 Hz completamente senza bordi, ideale per l'uso multimediale.