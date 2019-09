OnePlus 7T recensione: il modello T diventa Pro

La bellezza è negli occhi di chi guarda

Pete Lau aveva già anticipato in design di OnePlus 7T e, come si suol dire, la bellezza sta negli occhi di chi guarda. La fotocamera tripla viene raccolta con il doppio flash a LED in una grande unità circolare. Non si sa se OnePlus con questo design sia stato ispirato dal look di una vera fotocamera, come ha fatto Huawei con il nuovo Mate 30 Pro. Personalmente non adoro questo grande buco nero sul retro che ha un pratico effetto collaterale: il OnePlus 7T non si inclina così facilmente quando posato su un tavolo.

Nella nostra scatola anche alcune cover e le OnePlus Bullet Wireless 2. / © AndroidPIT

Non solo la scocca è stata completamente ridisegnata. OnePlus concede al 7T un nuovo formato: passa dal 19.5:9 al 20:9 che si estende verso l'alto. Il vantaggio? Diventa più pratico anche quando si utilizza una cover. Il notch a goccia poi si è assottigliato. Secondo OnePlus, la tacca sul 7T è del 32% più piccola di quella di OnePlus 7.

Gli accessori in dotazione con OnePlus 7T. / © AndroidPIT

Non viene menzionato il fatto che OnePlus ha ridotto le dimensioni dell'interruttore di notifica. Per i vecchi fan del brand non è un aspetto negativo ma per chi si affaccia nel mondo OnePlus potrebbe essere infastidito dal tasto più piccolo. Se potessi chiedere qualcosa a OnePlus in termini di dasign sarebbe un telaio in alluminio opaco che riprenda il gradiente cromatico della scocca in vetro.