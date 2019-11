Le 7 migliori app Android per cantautori e musicisti

Scrivere canzoni non è facile, ma è incredibilmente piacevole. Se state imparando a suonare uno strumento e volete iniziare a scrivere i vostri brani vi sono diverse applicazioni che cercano di semplificare le cose. Abbiamo scelto le sette migliori applicazioni per cantautori e musicisti per aiutarvi a sfruttare la vostra creatività!

Non vi sono regole quando si tratta di scrivere canzoni, ma iniziare con una progressione di accordi è un buon modo per iniziare. Noel Gallagher ha affermato di aver scritto tutti i primi tre album degli Oasisseduto con una chitarra acustica in mano e suonando finché non ha trovato una progressione di accordi che gli piaceva. Oggi esiste un'applicazione per velocizzare notevolmente questo processo.

L'applicazione ha un'interfaccia pulita ed è facilissima da usare. Un altro vantaggio è che non offre pubblicità. Per i principianti: i numeri delle dita sono riportati sulle corde, quindi risulta facile suonare delle nuove varianti.

All Chords Guitar è una semplice ma potente libreria di accordi che presenta più di 5.000 varianti. Avere una bella progressione con cui lavorare è fantastico, ma semplicemente suonare accordi aperti può risultare un po'noioso. Con All Chords Guitar è possibile cercare rapidamente le variazioni dell'accordo e suonarle sul manico della chitarra. Ricordate che la progressione degli accordi rimane tale, non importa dove la suoniate: siate creativi e sperimentate!

Il modo migliore per usare ChordChord è lasciare tutto al caso e provare fino a quando non si trova qualcosa che riesca a convincervi. È possibile utilizzare la progressione degli accordi su qualsiasi strumento, come ad esempio una chitarra, e iniziare a suonare con gli accordi su diverse parti del manico. E per gli accordi vi viene in soccorso un'altra app!

Aroundsound è un'applicazione che consente di registrare, organizzare e condividere i file audio. Vedetela come una sorta di Instagram per l'audio, ma con una qualità del suono superiore. Le note vocali non solo vengono registrate sul dispositivo ma anche sincronizzate sul cloud così che non possiate mai perdere le vostre brillanti idee.

Non è possibile sapere in anticipo quando la cratività riesce a dare il meglio di sé ed è per questo che musicisti e compositori usano delle applicazioni per prendere appunti e registrare le proprie melodie prima che si dissolvano nel vuoto.

Lil Drum Machine è dotata di opzioni per l'editing e permette di esportare i loop di batteria in DAWs. L'app è disponibile come demo senza pubblicità, ma dovrete pagare 5,99 euro per la versione completa.

Lil Drum Machine non è una semplice app batteria ma un vero e proprio sequenziatore di 16 note completamente programmabile. Non è il più semplice per chi vuole iniziare a destreggirsi con i loop di batteria ma se siete seriamente intenzionati a creare la vostra musica, prendetevi il tempo necessario. Ne vale la pena.

È inoltre possibile appuntare e annotare parti importanti del suono anche durante la registrazione e condividerle istantaneamente con chiunque. L'app offre una dark mode dedicata. Anche se l'applicazione non è stata progettata specificamente per i musicisti, è una delle migliori sul mercato!

5. Write Your Own Song - Rhymes Finder

Ora è il momento di affrontare i testi. Non c'è un modo giusto o sbagliato di scrivere dei testi e ogni musicista ha la propria tecnica (Rivers Cuomo dei Weezer usa un foglio di calcolo e raggruppa le righe che gli piacciono per numero di sillabe) ma se state lottando per trovare delle parole che fanno rima, quest'app vi viene in aiuto, per ora solo in inglese.

Trovare le rime in inglese è una passeggiata con quest'pp. / © Coffee Time

Digitando il testo nell'applicazione è possibile cercare delle rime corrispondenti. Non tutte le canzoni devono avere testi in rima, naturalmente, ma Rhymes Finder è particolarmente adatto ai rapper. L'applicazione è in grado di trovare delle rime per 470.000 parole inglesi.

6. BOSS Tuner

BOSS, parte della Roland Corporation, ha realizzato una versione digitale del leggendario pedale accordatore TU-3 per chitarra. Il vero TU-3 si trova sulla pedaliera di ogni chitarrista professionista ma se state cercando di mantenere il vostro strumento in sintonia senza portare in giro con te una scatola da 390 grammi, l'applicazione BOSS Tuner è un buon backup.

Più leggera di un pedale accordatore TU-3! / © AndroidPIT

L'applicazione fornisce un'accordatura cromatica a mani libere per una varietà di strumenti, una funzione Pitch di riferimento udibile per l'accordatura auricolare e supporta lo schermo orizzontale per ingrandire la visualizzazione dello strumento.

Il campo di sintonia è compreso tra A#0 (29.14 Hz)-G8 (6.271.93 Hz) e ha una precisione di sintonia di +/- 1 centesimo di secondo. L'unico prezzo da pagare per l'applicazione è un newsfeed integrato sui nuovi prodotti BOSS.

7. Tully

Tully, realizzata dallo sviluppatore Vertical Craft, è l'ultima applicazione della nostra lista. È stata progettata per scrivere, registrare, ascoltare e condividere brani musicali. Non è facile riunire tutti questi elementi in un'unica applicazione, ma Tully ha sicuramente fatto un buon lavoro.