Il Google Play Store vi sta dando dei grattacapi? Abbiamo la soluzione

Google Play Store: i problemi più comuni

Vi sono diversi indizi che mostrano il non funzionamento del Play Store. Primo tra tutti, un'app che non si apre. Ma vi sono anche altri fastidiosi problemi che possono spuntare fuori:

Il download non si avvia

Il Play Store si blocca su "Caricamento..."

Il Play Store si blocca all'apertura

Le soluzioni che vi proponiamo di seguito vi vengono in soccorso proprio per risolvere questi problemi. Se siete alle prese con un problema o un errore specifico, date invece un'occhiata a questo articolo:

Verificate la connessione alla rete

Sì, si tratta di un consiglio che potrebbe sembrarvi inutile ma alcune volte è la connessione ad internet il problema. Assicuratevi quindi che il vostro dispositivo sia connesso ad una rete stabile prima di dare un'occhiata alle altre soluzioni!

Verificate data e ora sul vostro dispositivo

Assicuratevi che data e ora impostate sul vostro smartphone siano corrette. Alcuni processi infatti necessitano che data e ora corrispondano alla vostra posizione. Per verificare queste informazioni accedete a Impostazioni>Data e ora.

Svuotate la cache del Play Store

Nella maggior parte dei casi basta svuotare la cache dell’app Play Store. Si tratta di una parte della memoria che contiene, temporaneamente, alcuni dati che possono poi essere rapidamente recuperati senza aver bisogno di essere ricaricati, il che si traduce in una velocizzazione del caricamento delle pagine.

Per svuotare la cache vi basta accedere a Impostazioni>Applicazioni>Tutte>Google Play Store e selezionare Svuota cache/Cancella cache. Da Marshmallow in poi per accedere a questa impostazione dovrete seguire un passaggio in più: cliccare su Memoria. Adesso, quando aprirete il Play Store, dovrebbe funzionare nuovamente.

Per prima cosa provate a svuotare la cache del Play Store! / © AndroidPIT

Cancellate i dati del Play Store

Se il primo consiglio non ha funzionato, allora potete provare a cancellare i dati dal Play Store. Questo ripristinerà l’applicazione quasi come al primo avvio, sbarazzandosi di una serie di informazioni salvate nel corso del tempo. L'opzione si trova seguendo nuovamente lo stesso percorso di prima (Impostazioni>Applicazioni>Tutte>Google Play Store), ma questa volta dovrete cliccare su Cancella dati.

Disinstallate gli aggiornamenti del Play Store

Anche disinstallare gli aggiornamenti del Play Store può aiutare a risolvere il problema. Alcune volte gli aggiornamenti possono creare malfunzionamenti a causa di bug o di un’installazione non andata a buon fine. Anziché attendere che questi problemi vengano corretti con il prossimo update, potrete tenervi la versione iniziale (e funzionante) del Play Store accedendo alla stessa schermata di prima e selezionando la voce Disinstalla aggiornamenti.

Questo passaggio riporterà il Play Store alla versione originale, così come appariva quando è stata installata sul vostro dispositivo la prima volta. Potrete comunque aggiornarlo in un secondo momento.

Disinstallate gli aggiornamenti del Play Store. / © AndroidPIT

Svuotate la cache di Google Play Services

Se il Play Store non dovesse ancora funzionare, svuotare la cache di Google Play Services potrebbe essere la soluzione. Così come avete fatto per il Play Store, accedete alla sezione Impostazioni>Applicazioni>Tutte> Google Play Services e selezioniate l'opzione Cancella cache.

Operazione completata: problema risolto? Se invece siete ancora alle prese con il Play Store non funzionante continuate a leggere e provate il prossimo trucco.

Provate a cancellare la cache di Google Play Services. / © AndroidPIT

Attivate Gestione download

Se avete disattivato il Download Manager, Google Play non funzionerà più. Per tornare indietro, andate in Impostazioni>Applicazioni>Tutte>Gestione Download e cliccate sul tasto Attiva. Tuttavia se su questo tasto troverete specificato Disattiva, non preoccupatevi, significa che è già attivo e non è questo il problema.

Nel caso non doveste trovare subito l'app nella lista, cliccate su Altro>Mostra processi di sistema.

Avete attivato Gestione download? / © AndroidPIT

Ricollegate l’account Google

Ricollegare il proprio account Google potrebbe essere un'altra abile mossa per risolvere il problema con il Play Store. Per farlo aprite Impostazioni>Account>Google e selezionate l’account collegato al Play Store.

Selezioniate poi la voce Rimuovi account in basso a destra o nel menu in alto a destra. Confermate la vostra scelta e riavviate lo smartphone. Adesso potrete ricollegare l’account accedendo Impostazioni>Account>Aggiungi account>Google.

Avete già provato a ricollegare il vostro account Google? / © AndroidPIT

Eseguite un ripristino ai dati di fabbrica

Se avete seguito tutti i consigli precedenti e non siete ancora riusciti nell’intento, allora è necessario ricorrere alle maniere forti: il ripristino dei dati di fabbrica del telefono. Sappiate però che tutti i dati verranno persi, quindi è importante effettuare prima un backup completo:

Per eseguire il reset del vostro dispositivo andate in Impostazioni>Backup e ripristino e selezionate Ripristina dati di fabbrica. Lo smartphone verrà ripulito e riportato allo stato in cui era appena uscito dalla scatola. Una volta che il processo è completato potrete ripristinare il backup.

Reset ai dati di fabbrica: l'ultima spiaggia! / © AndroidPIT

Spero che questi consigli e trucchi vi abbiano aiutato a risolvere i problemi del Play Store.

