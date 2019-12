Come registrare una telefonata su Android in modo completamente legale

Scoprite come registrare le chiamate più importanti o interessanti della vostra vita con il vostro dispositivo Android. Ma prima accertatevi che il vostro interlocutore sia d'accordo o rischiate di trasformarvi in degli stalker!

È legale registrare le telefonate?

Prima di scaricare un'app dal Play Store o inserire un micro chip nella cornetta del telefono di casa e registrare eventuali scherzi telefonici o ansimate di vicini di casa maniaci, è giusto informarsi sulla legalità della faccenda. È possibile registrare qualsiasi chiamata o bisogna prima avvisare l'interlocutore?

Vi sembrerà strano eppure registrare una chiamata è legale in Italia, l'importante è che sia chi partecipa attivamente alla conversazione telefonica ad effettuare la registrazione, dunque chi chiama o viene chiamato. La registrazione di una chiamata alla quale si partecipa è consentita perché fa parte del patrimonio di conoscenza degli interlocutori garantito dalla legge, non è altro che una memorizzazione digitale di quando captato dal nostro udito (sentenza n.7239 della Corte di Cassazione).

Non chiedete dunque ad un vostro amico di registrare la telefonata mentre voi siete al telefono con qualcun'altro a meno che quest'ultimo non ne sia a conoscenza. Questa azione viene considerata intercettazione illecita.

Registare una chiama è legale se siete parte attiva della conversazione. / © AndroidPIT by Irina Efremova

Come registrare una telefonata su Android

Per registrare una telefonata sul vostro smartphone non dovrete comprare gadget investigativi, né munirvi di un microfono da collegare allo smartphone ma semplicemente scaricare un'app gratuita dal Play Store. Di servizi ben sviluppati e funzionali ce ne sono una marea ma per questo tutorial abbiamo scelto Registratore di chiamate, un'app semplice da utilizzare, leggera e dall'interfaccia intuitiva.

Vediamo insieme come funziona:

Una volta nell'app entrate nelle Impostazioni e assicuratevi di aver selezionato la voce Registra chiamate Cliccate poi su Registrazione>Formato audio e scegliete MP4, potrete così riaprirle e riascoltarle con facilità Chiudete l'app e chiamate qualcuno

L'app vi darà la possibilità di salvare file audio in cloud per risparmiare spazio. / © AndroidPIT

Durante tutto il corso della telefonata visualizzerete il bollino rosso del registratore nella vostra barra di stato e trascinando verso il basso il pannello delle notifiche potrete accertarvi che la registrazione sia in corso. Una volta terminata la chiamata non dovrete fare altro che selezionare la voce Nuova registrazione che comparirà nella barra delle notifiche, oppure accedere all'app per ascoltare il file.

Accedete alla registrazione direttamente dalla barra delle notifiche. / © AndroidPIT

Per salvare la conversazione non dovrete fare altro che selezionarla e scegliere l'opzione Salva. Potrete naturalmente scegliere di riprodurla, di aggiungervi una nota per ricordavi di cosa parlate nella conversazione, eliminarla, condividerla, richiamare il contatto direttamente dall'app e, nella versione PRO dell'app, salvare automaticamente il contatto.

Se la riproduzione del file non è nitida come dovrebbe provate a cambiare il tipo di file audio nelle impostazioni e fate un po' di prove. Tra le varie opzioni consentite dall'app potrete inoltre salvare le registrazioni in cloud e risparmiare un po' di spazio sulla vostra memoria interna.

Aggiungete una nota per ricordarvi l'argomento della vostra conversazione. / © AndroidPIT

Utilizzate qualche altra app del Play Store per registrare le vostre telefonate?