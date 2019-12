Android 11: cosa dobbiamo aspettarci?

Android 10 è ancora un'utopia per molti utenti ma è inevitabile che gli sviluppatori del team di Google siano già a lavoro su Android 11. La nuova release verrà rilasciata ufficialmente nel 2020, probabilmente a fine estate, ma possiamo già farci un'idea sulla roadmap e su alcune delle feature in arrivo.

Android 11: quando verrà rilasciato?

Sì, è ancora presto per parlare della data di uscita di Android 11 considerando che Android 10 è ufficiale da tre mesi e disponibile su un numero limitato di dispositivi. Mentre Google, brand produttori ed operatori lavorano sul rilascio dell'aggiornamento ad Android 10, possiamo già immaginare una scaletta per Android 11.

Occorrerà attendere la primavera del 2020 per mettere mano alla prima versione beta di Android e probabilmente solo durante la Google I/O nel mese di maggio verranno mostrate alcune delle feature del nuovo sistema operativo. Google rilascerà diverse versioni beta sempre più complete fino all'ufficializzazione del firmware finale tra agosto e settembre.

Oltre ai Google Pixel (Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4, Pixel 4 XL) anche una lista di dispositivi selezionati potranno far parte del programma di beta testing (probabilmente dalla beta tre in poi) per contribuire a migliorare la versione finale.

Scoped Storage, screenshot estesi e Bluetooth attivo anche in modalità aereo?

Android 11: le nuove feature trapelate

Android 11 non potrà che integrare delle novità rispetto ad Android 10. Come sempre occorre attendere la versione finale del firmware per conoscere effettivamente le nuove funzionalità integrate su Android 11 ma in questi mesi non mancheranno le indiscrezioni che ci permetteranno di farci un'idea in anticipo sulle novità Google.

Scoped Storage

Questa funzionalità sarebbe dovuta essere parte di Android 10 ma Google ha deciso di prendersi un po' più di tempo prima di renderla disponibile su Android e l'ha messa in stand-by nella beta 3. Scoped Storage punta ad ottimizzare la velocità di lettura della memoria e la privacy. Come? Creando una seconda cartella dedicata ai file creati dall'app in uso dove l'app può leggere e sovrascrivere qualsiasi file senza che l'utente debba concedere alcune autorizzazione. È importante sapere che questo spazio non è accessibile ad app esterne ma solo all'app interessata. Si tratta di una funzionalità che punta sulla privacy e sulla sicurezza ma che renderà anche il processo di lettura dei file più rapido.

Modalità aereo e Bluetooth

Secondo quanto scovato dalteam di xda developers nel codice sorgente del sistema operativo, una delle novità di Android 11 potrebbe riguardare il Bluetooth che non verrà disattivato automaticamente in modalità aereo. Non si tratta di una grossa novità ma per chi è solito viaggiare in aereo e utilizzare il Bluetooth per ascoltare musica, non potrà che apprezzarla.

Screenshot estesi

Android 11 potrebbe permettere nativamente di catturare screenshot estesi senza doversi affidare ad applicazioni di terze parti. L'indiscrezione in questo caso arriva direttamente da un tweet di Dave Burke, uno degli ingegneri del team di Google. Questa funzionalità è in realtà disponibile su alcuni dispositivi ma Android 11 potrebbe renderla nativa.

We've added scrollable screenshots to the hopper for Android R and hopefully can land it in that release. Make it so @dsandler :) — Dave Burke (@davey_burke) May 17, 2019

Android 11: cosa vorremmo vedere

Alternativa ad Android Beam

Android Beam permetteva di trasferire file da un dispositivo all'altro utilizzando l'NFC. Non è mai stata una funzionalità particolarmente popolare tra gli utenti e considerando le soluzioni implementate dai brand produttori stessi non credo in molti ne sentiranno la mancanza ma non sarebbe male se Google decidesse di offrire su Android 11 un'alternativa più efficiente.

Quali feature vi aspettate di trovare su Android 11 e quali vorreste fossero implementate da Google?