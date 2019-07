Arriva la revoca: gli USA possono di nuovo fare affari con Huawei (per ora)

Ci aspettavamo una notizia simile e siamo contenti che sia arrivata: il governo americano ha deciso di allentare le sanzioni commerciali nei confronti di Huawei. Mentre il ban non è ancora stato cancellato, arrivano buone notizie per il produttore cinese.

In occasione del G20 che si sta svolgendo in Giappone, la Cina insiste affinché il divieto di Huawei sia oggetto di colloqui su un accordo commerciale con gli Stati Uniti. La potenza orientale pretende che Trump revochi immediatamente le sanzioni contro Huawei.

I fan di Huawei possono cominciare a sorridere di nuovo. / © AndroidPIT

Il presidente Trump ha riferito che discuterà della questione Huawei solo alla fine dei negoziati, ma non è ancora chiaro se revocherà le sanzioni. Tuttavia, arrivano buone notizie per il produttore cinese e i suoi partner americani: Trump ha dato il via libera per poter riprendere gli affari commerciali, ma solo in determinate circostanze.

Il Presidente americano ha deciso di fare marcia indietro per sostenere la Silicon Valley, la quale si è trovata parecchio in difficoltà dopo il ban:

"Ciò che facciamo nella Silicon Valley è incredibile e nessuno è stato in grado di competere con tale realtà. Per questo ho accettato di permettere gli scambi commerciali con Huawei. In questo modo le aziende americane andranno avanti".

Siete contenti di questa decisione da parte di Trump? Pensate che il ban sia destinato a sparire da un momento all'altro?