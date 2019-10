Roborock S4 recensione: l'aspirapolvere che non vi deluderà

Gradualmente il catalogo degli aspirapolvere robot del produttore cinese Roborock si sta ampliando. Il Roborock S4 è l'ultima novità del marchio. Lo abbiamo utilizzato per qualche settimana ed ora ve lo presentiamo nella nostra recensione.

Valutazione

Pro ✓ Facile da usare

✓ Buona potenza di aspirazione

✓ Mappatura in tempo reale

✓ Pulizia programmata e per area

✓ Rapporto qualità/prezzo Contro ✕ Rumore

✕ Manca la funzione mocio

Roborock S4 – Design e assemblaggio Dal punto di vista del design, Roborock S4 non differisce molto dagli altri membri della famiglia (Roborock S6 e S5). Si tratta di un robottino elegante, soprattutto nella colorazione nera, di forma circolare (niente design a D come quello scelto da Neato). Il dispositivo è leggero (3,5 chili) e non molto alto (9,6 cm) . Si tratta di un dettaglio importante perché significa che riesce ad adattarsi ad alcuni mobili che ho in casa tra cui il divano. Il Roborock è ricoperto da un guscio di plastica (non metallico) che mostra facilmente le ditate. / AndroidPIT Al vertice dell'aspirapolvere è presente il telemetro utilizzato per analizzare e mappare l'appartamento. È abbastanza discreto nel design e permette di scansionare una stanza a 300 rpm, creando un'accurata mappa in tempo reale della casa. Sono presenti 11 tipi di sensori che lavorano insieme per aiutare l'S4 a muoversi senza complicazioni. Sull'aspirapolvere sono presenti due tasti principali o piuttosto un grande tasto circolare diviso in due. Questa è una novità di Roborock, che fino ad ora ci aveva abituato a tutta una serie di piccoli pulsanti. Uno dei due permette di rispedire il robot alla sua stazione di ricarica mentre l'altro serve per avviare la automatica di tutta la casa. La stazione di carica di Roborock non include sensori a infrarossi. / AndroidPIT Nessuna schermata è presente per indicare alcune informazioni di base (autonomia residua, eventuali problemi, modalità di pulizia). Una facile manutenzione Roborock è noto per la facilità d'uso e la manutenzione dei suoi aspirapolvere e il Roborock S4 non fa eccezione. Il dispositivo è dotato di una spazzola centrale per catturare la polvere e di una spazzola rotante sul lato per aiutare a tirare fuori lo sporco dagli angoli. Il Roborock S4 viene fornito con una spazzola per aiutare a pulire e un filtro di ricambio. / © AndroidPIT La vaschetta integrata ha una capacità di 0,480l. Per svuotarla dovrete rimuovere il coperchio sulla parte superiore. Un piccolo meccanismo è presente per facilitare questa operazione. Il filtro può anche essere lavato e asciugato prima di essere ricollocato nell'aspirapolvere. La vaschetta è facilmente accessibile e veloce da svuotare e il filtro può essere lavato. / AndroidPIT

Due applicazioni disponibili Il Roborock S4 ha una connessione WiFi che permette di collegarlo allo smartphone (o al tablet) tramite l'applicazione Mi Home o Roborock. Onestamente non vi è differenza tra le due applicazioni, ma devo ammettere che preferisco quella di Roborock. Scaricate l'applicazione Roborock su Android

Scaricate l'applicazione Mi Home su Android Scaricabili gratuitamente dal Play Store, queste due app permettono di controllare, monitorare e configurare completamente il robot aspirapolvere. Oltre ad essere in grado di attivare a distanza la pulizia, regolare la potenza di pulizia, controllarne lo stato, cambiare la voce dell'aspirapolvere, pulire un'area specifica, potrete posizionare delle barriere virtuali per il vostro S4. In caso di problemi durante la pulizia, le applicazioni vi informano sullo stato del problema oltre a fornire ulteriori informazioni sulla cronologia delle pulizie. L'applicazione Roborock. / AndroidPIT L'applicazione Mi Home. / AndroidPIT In generale, entrambe le applicazioni sono semplici e molto piacevoli da usare.

Un Roborock S6 senza mocio Grazie al telemetro laser e agli 11 sensori, l'S4 è in grado di riconoscere automaticamente ciò che si trova davanti. L'aspiratore definisce quindi il proprio percorso ma potrete anche definirlo manualmente, se preferite. Tuttavia trovo che il Roborock sia molto buono (e migliore dei suoi concorrenti) nel definire le aree di pulizia. L 'S4 offre una migliore gestione degli ostacoli e questo è davvero visibile. Roborock S4 riesce a superare gli ostacoli ed a ritornare al suo percorso molto più facilmente e velocemente. Tuttavia, grazie alla sua capacità di superare un ostacolo di 15 mm (contro i 20 mm dell'S6), alcuni tappeti spessi possono costituire un problema. Nel complesso, sono rimasto impressionato dalla gestione dei cavi (uno dei problemi maggiori degli aspirapolvere) che non è perfetta, ma di buon livello. Ho apprezzato anche questa caratteristica che offre una protezione delle scale per evitare qualsiasi rischio di caduta. Il Roborock S4 pulisce la casa in modo rapido In termini di qualità di aspirazione, il Roborock S4 offre anche una potenza di aspirazione fino a 2000 Pa (pratica soprattutto per i tappeti) e ci sono diversi livelli di aspirazione a seconda della modalità utilizzata. Nel complesso, la qualità è molto buona e nulla può resistere allo sporco (peli, polvere, peli di animali). Le prestazioni in termini di pulizia sono quindi eccellenti per pavimenti di base, moquette e piccoli tappeti. Non appena la pulizia è terminata, anche il ritorno alla base viene fatto senza esitazione. / © AndroidPIT Alla fine, oltre al fatto che il Roborock S4 non offre la funzionalità mocio come l'S6, l'unico grande svantaggio di questo Roborock S4 è il rumore emesso specialmente in modalità High power (max). Se siete a casa, vi consiglio di utilizzare la modalità Quiet più appropriata. Rispetto al fratello maggiore, l'S6, fa un po' più rumore.

Roborock S4 – Batteria Anche l'S4 ha una batteria da 5200 mAh. Le quattro modalità di pulizia disponibili (Quiet, Balanced, Turbo e Max) influenzano ovviamente l'autonomia finale del dispositivo. Se usato con la modalità classica potete aspettarvi più di due ore di pulizia continua. Con la modalità più silenziosa (e meno potente), si possono raggiungere le tre ore. Il mio appartamento di 50 m² è stato pulito in mezz'ora; per la carica completa dovrete aspettare ben tre ore. Fortunatamente, quando l'autonomia è inferiore al 20%, il Roborock S4 ritorna alla sua stazione di ricarica per riprendere il lavoro successivamente dal punto in cui si era fermato quando la carica raggiunge l'80%.