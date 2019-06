Samsung Galaxy A40 recensione: il cucciolo della famiglia

Assenza Always On Display

Un design ormai piuttosto classico

Non c'è assolutamente niente di attraente in questo Galaxy A40. Il suo design è piuttosto monotono e non mostra niente che non abbiamo già visto prima.. Ciò che spicca è la sua dimensione compatta, dato che in questo periodo è piuttosto rara. Molto vicino alle dimensioni del Galaxy S10e e con un peso di soli 140 grammi, l'A40 è comodo da usare e i suoi angoli arrotondati aiutano a tenerlo in mano più facilmente.

Essere piccolo è dunque uno dei suoi grandi vantaggi. Nonostante ricordo con amore i vecchi tempi dei dispositivi compatti, una volta provato uno smartphone con schermo più grande non c'è modo di tornare indietro. In questo caso, almeno per me, le dimensioni sono importanti.

Con un corpo in plastica colorato da un gradiente (non molto evidente tra l'altro), devo dire, anche se nelle nostre foto potrebbe sembrare il contrario, che l'A40 ha una scocca posteriore in plastica che Samsung definisce 3D Glasstic. Qui troviamo la doppia fotocamera e il lettore di impronte digitali, entrambi piuttosto sporgenti.

La doppia fotocamera e il lettore di impronte digitali spiccano sul retro. / © AndroidPIT

È la prima volta che mi ritrovo ad utilizzare uno smartphone con sensore di impronte digitali montato posteriormente e devo dirvi che mi ha reso particolarmente felice. Infatti, non sono un fan dei sensori sotto lo schermo a cui si è abituati oggi e che ho potuto provare su Xiaomi Mi 8 Pro, Xiaomi Mi 9 e Huawei Mate 20. Tuttavia, quello di Galaxy A40 non è poi così veloce e lo smartphone impiega diverso tempo a sbloccarsi.