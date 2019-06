OPPO Reno 10x Zoom disponibile in Italia dal 14 giugno

OPPO Reno 10x Zoom arriva finalmente anche nel bel paese a partire dal prossimo 14 giugno. Dopo il lancio in Cina e Regno Unito, è arrivato il momento di procedere all'espansione sul suolo europeo. Giusto per rinfrescarvi la memoria, questo smartphone dispone di uno schermo OLED da 6,4 pollici con risoluzione FHD+ e aspect ratio di 19.5:9.

OPPO Reno 10x Zoom è l'unico smartphone in grado di competere con Huawei P30 dal punto di vista fotografico. / © AndroidPIT

Grazie al suo innovativo sistema motorizzato a forma di pinna di squalo in cui è stata alloggiata la fotocamera anteriore, OPPO è stata in grado di ottenere un rapporto schermo-corpo del 93,1%. Reno 10x Zoom dispone posteriormente di una soluzione a tripla fotocamera che consiste in un obiettivo principale da 48MP, uno grandangolare da 8MP e un teleobiettivo da 13MP in grado di ottenere uno zoom ibrido fino a 10x.

Reno 10x Zoom è supportato dal SoC Qualcomm Snapdragon 855, 8GB di memoria RAM e ben 256GB di memoria interna espandibile tramite schede microSD. Per supportare il potente hardware, Reno 10x Zoom è stato realizzato con una batteria sufficientemente potente (4065 mAh) per consentire agli utenti di godersi il dispositivo per ben due giorni. La tecnologia di ricarica VOOC 3.0 è inclusa tra le varie caratteristiche.

OPPO Reno 10x Zoom sarà disponibile dal 14 giugno al prezzo consigliato di 799 euro nelle colorazioni Ocean Green e Jet Black.