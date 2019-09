Samsung Galaxy Note 10 recensione: uno smartphone che riesce a stregare

È da un po' che non utilizzo un Samsung Galaxy Note. Il motivo? Le dimensioni troppo ingombranti e una feature come la S-Pen di cui non ho mai sentito l'esigenza. Il Note10 però, con il suo corpo più compatto rispetto a Samsung Galaxy Note10 Plus, mi ha incuriosito.

Il primo Note davvero ergonomico

Il Note10 potrebbe ad alcuni sembrare una sorta di ossimoro ma nel mio caso, è stato proprio il suo design più compatto a fare colpo. Questo modello offre un corpo di 151x71,8x7,9 mm, pesa 168 grammi ed è davvero ergonomico e gestibile facilmente con una sola mano.

Lo trovo decisamente più piacevole da usare del Huawei P30 Pro. Se c'è un aspetto che migliorerei sarebbe renderlo un po' meno squadrato, qualche curva in più in stile Huawei Mate 20 Pro lo renderebbero ancora più maneggevole.

Note10 misura 151x71,8x7,9 mm e pesa 168 grammi. / © AndroidPIT

Per la prima volta Samsung decide di realizzare il Note in due varianti ed il Note10 è la variante più compatta tra le due ma anche il primo piccolo Note della casa sudcoreana. Il primo Note in assoluto, rilasciato nel 2011, misurava 146,9x82,95x9,65 mm, pesava 178 grammi ed integrava uno schermo con diagonale di 5,29" (lo schermo del Note10 è di 6,3"). Era leggermente più corto, ma risultava più largo, spesso e pesante, stesso discorso per il Note 3 Neo, rilasciato nel 2014, uno dei più piccoletti della casa.

Il Note10, dal lato del design, mi ha convinto: bello, ben rifinito, utilizzabile con una mano

Mi suona ancora un po' strano pensare che questo Note10 sia più piccolo del Samsung Galaxy S10 Plus e, come ho precisato già in altre occasioni, credo che Samsung dovrebbe concentrarsi su un'unica linea costituta da diverse varianti, con e senza S-Pen.

Lo slot in alto può ospitare due schede SIM ma nessuna scheda microSD. / © AndroidPIT

Ma torniamo al Note10! I tasti fisici, volume e Bixby, sono tutti a sinistra: qualcosa a cui dovrete abituarvi se siete soliti utilizzare uno smartphone con i tasti integrati sul lato opposto. Questa scelta non mi convince, avrei preferito il tasto di accensione lungo il bordo superiore. Ma è una questione personale: prendete in mano il Note10 e vedete voi stessi se questo posizionamento dei tasti vi convince o meno.

La S-Pen è ben integrata nel corpo del Galaxy Note10. / © AndroidPIT

Il carrello delle SIM, potete utilizzarne due contemporaneamente, si trova in alto mentre in basso abbiamo il port USB di Tipo C, uno speaker e l'alloggio per la S-Pen, perfettamente integrata nel corpo dello smartphone e facile da estrarre. Il comparto fotografico sporge leggermente dalla scocca ma lo smartphone non balla se poggiato su una superficie piatta. Rispetto alla variante Plus manca il supporto alla scheda microSD; presente invece la certificazione IP68.

Il modello da me testato è quello nella colorazione Aura Black, decisamente elegante, anche se la variante Aura Glow è decisamente più originale. Questione di gusti anche in questo caso! Nel complesso il design di Note10 mi ha convinto: bello, ben rifinito, utilizzabile con una mano, non particolarmente scivoloso, fa davvero una bella figura.