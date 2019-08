Samsung One UI 2.0: pronta con Android 10

Non appena Google ha annunciato il nome di Android 10, Samsung ha terminato la One UI 2.0 che viene mostrata chiaramente in video. Ma la grande domanda rimane: quando arriverà l'aggiornamento per gli smartphone Galaxy?

Il portoghese YouTuber Dudu Rocha ha pubblicato un video con la nuova Samsung One UI 2.0 sul suo Galaxy S10+ e lo confronta con la versione precedente su Galaxy S9+. Il video mostra principalmente nuove impostazioni nei menu. Le impostazioni rapide, ad esempio, che si possono trascinare dall'alto, ora occupano l'intero schermo. C'è anche un nuovo controllo dei gesti che mostra solo una gesture invece delle tre linette nella parte inferiore dell'immagine.

Nelle impostazioni di sicurezza di One UI 2.0, le funzioni di Android 10 hanno trovato il loro posto. Questo dovrebbe dare agli utenti Android un controllo ancora maggiore sulle autorizzazioni per le applicazioni. Queste modifiche tuttavia non sono specifiche di Samsung, ma appartengono al normale sistema Android.

L'aggiornamento porta nuove feature su Galaxy S10

Il Galaxy S10+ ottiene con l'aggiornamento ad Android 10 e One UI 2.0 due feature del Samsung Galaxy Note 10. La nuova versione di Samsung DeX è tra queste, così come il nuovo Screen Recorder di Samsung. Il Galaxy S10+ non è supportato dalla S Pen e l'aggiornamento ad Android 10 e One UI 2.0 ne negano il supporto.