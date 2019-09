Come fare uno screenshot su tutti i dispositivi Android

Il processo da seguire per scattare uno screenshot si è semplificato e standardizzato dalla presentazione di Android 4.0 Ice Cream Sandwich e, nella maggior parte dei dispositivi, basta premere contemporaneamente tasto d'accensione e volume basso. Alcuni brand utilizzano però una diversa combinazione di tasti o propongono modalità ancora più intuitive. Ecco quindi come procedere sui diversi smartphone Android.

Come fare uno screenshot su Android

Grazie all'aggiornamento ad Ice Cream Sandwich il procedimento per scattare uno screenshot si è standardizzato e consiste, per la maggior parte dei dispositivi, nella seguente combinazione di tasti:

Volume basso + Tasto accensione

Dovrete tenere premuto per qualche secondo il tasto di accensione contemporaneamente a quello del volume basso, fino a quando non vedrete comparire l'animazione e sentirete il suono dello scatto. Lo scatto appena effettuato sarà facilmente reperibile nella galleria dello smartphone e nella memoria interna in Immagini/Screenshot o DCIM/screenshot.

Volume basso + Tasto di accensione sono la combinazione vincente. / © AndroidPIT

Fare uno screenshot su smartphone Samsung

Gli ultimi smartphone Galaxy, come le serie S10 e Note 10, si affidano alla classica combinazione di tasti descritta poco sopra vista la mancanza di un tasto home fisico. Per quanto riguarda i modelli meno recenti, Samsung si distingue dalla massa con una combinazione di tasti alternativa:

Tasto home + Tasto d'accensione

Considerando che in fondo i Samsung sono tra gli smartphone più popolari tra gli utenti Android italiani e tra i più venduti al mondo, forse è la massa che si è voluta distaccare dal brand sudcoreano, snobbandolo. In ogni caso, gli smartphone di ultima generazione del brand danno anche la possibilità di effettuare screenshot con una mossa di karate:

Entrate in Impostazioni Cliccate su Movimenti e controlli Selezionate Acquisisci con trascinamento palmo

Una volta attivata questa funzione potrete dimenticarvi di qualsiasi combinazione di tasti e fotografare la schermata che avete davanti agli occhi semplicemente passando il profilo del palmo della mano sullo schermo, da destra a sinistra o viceversa.

Avete provato ad usare la S-Pen per fare uno screenshot? / © AndroidPIT

La linea Note e gli screenshot con S-Pen

Se possedete un Galaxy Note dotato di S Pen, avrete a disposizione tre diversi metodi per scattare una foto alla vostra schermata. Aprite il Menu di Air Command ed avvicinate il pennino digitale al display, ora premete il tasto laterale della S-Pen per ottenere le seguenti opzioni:

Scrapbook : con la S-Pen potrete selezionare la porzione di schermo da salvare. L'immagine salvata potrà poi essere utilizzata nelle vostre note e verrà salvata nella cartella dedicata.

: con la S-Pen potrete selezionare la porzione di schermo da salvare. L'immagine salvata potrà poi essere utilizzata nelle vostre note e verrà salvata nella cartella dedicata. Screenshot note : tutta la superficie della schermata può essere catturata e sarà possibile scrivere sopra l'immagine con diversi colori.

: tutta la superficie della schermata può essere catturata e sarà possibile scrivere sopra l'immagine con diversi colori. S-Pen Button: con tutti i Galaxy equipaggiati di penna, tenendo premuto contemporaneamente il tasto della S-Pen e facendo pressione della puntina sul display, è possibile scattare lo screenshot della schermata.

Fare uno screenshot su smartphone Google Pixel

I Pixel di Google offrono Android stock, la versione più pura del sistema operativo privo quindi delle personalizzazioni offerte da altri brand. Su questi dispositivi potrete scattare uno screenshot in questo modo:

Premendo insieme Tasto home + Tasto d'accensione Tenendo premuto il tasto di accensione e selezionando la funzione dedicata mostrata sullo schermo

Su Pixel potete scattare uno screenshot anche dalla schermata di spegnimento! / © AndroidPIT

Fare uno screenshot su smartphone Xiaomi

Se avete tra le mani uno smartphone Xiaomi avete a disposizione tre diversi modi per scattare uno screenshot:

Sfruttare la tradizionale combinazione di tasti Volume basso + Tasto di accensione Utilizzare la scorciatoia Screenshot accedendo alla barra delle notifiche Affidarvi ai gesti con uno swipe verso il basso utilizzando tre dita contemporaneamente

Tasti fisici, gesti o scorciatoia dalla barra delle notifiche. / © AndroidPIT

Fare uno screenshot su smartphone LG

LG utilizza la combinazione di tasti Volume basso + Tasto d'accensione ma sui modelli meno recenti rende l'operazione un tantino complicata a causa del posizionamento dei tasti sulla scocca posteriore, uno sotto l'altro. Un po' di pratica basta per prenderci la mano ma, in alternativa, è possibile utilizzare QMemo+/Capture+ l'applicazione per le note di LG raggiungibile dall'area di notifica.

Fortunatamente sui dispositivi più recenti, come LG G8, LG G7, LG V30, V30s e V40 ThinQ la combinazione è diventata più facile grazie al ritorno dei tasti del volume nella cornice laterale.

Sui nuovi smartphone LG fare uno screenshot è facile! / © AndroidPIT

Fare uno screenshot su smartphone HTC

HTC non vuole confondere le idee a nessuno: la combinazione di volume basso e tasto d'accensione rimane valida, ma potrete anche decidere di utilizzare un solo tasto fisico e sfruttare la combinazione di tasto d'accensione e tasto home, in questo caso capacitivo nei modelli fino al 2016.

I modelli successivi di HTC dispongono di tasti di navigazione a schermo, di conseguenza l'unica soluzione disponibile è la classica combinazione Volume basso + Tasto di accensione.

Se avete uno degli ultimi HTC andate sul sicuro con Volume basso + tasto di accensione! / © AndroidPIT by Irina Efremova

Fare uno screenshot su smartphone Huawei / Honor

Sugli smartphone Huawei e Honor potrete scattare uno screenshot utilizzando una di queste modalità:

Sfruttare la tradizionale combinazione di tasti Volume basso + Tasto di accensione Sfruttare la scorciatoia Schermata accedendo alla barra delle notifiche Attivare i gesti dal menu delle impostazioni ed usare la nocca: due colpi sul display ed avrete il vostro screenshot

Usate la nocca per scattare uno screenshot sul vostro smartphone Huawei o Honor! / © AndroidPIT

Fare uno screenshot su smartphone OnePlus

Sugli smartphone OnePlus potrete scattare uno screenshot in questo modo:

Premendo Volume basso + Tasto di accensione

Nei modelli meno recenti, selezionando l'opzione apposita dal menu di accensione dopo averla attivata su Impostazioni>Tasti>Menu tasto di alimentazione>Cattura schermata

Utilizzando i gesti: effettuate uno swipe verso il basso con tre dita

Volume basso + Tasto di accensione o gesti! / © AndroidPIT

Fare uno screenshot su smartphone Nokia

Nel caso di Nokia vi sono diverse possibilità a seconda del dispositivo a disposizione. Potrete:

Utilizzare la combinazione Volume basso + Tasto di accensione Tenere premuto il Tasto di accensione e selezionare la funzione dedicata Selezionare l'opzione dedicata alla cattura delle schermata dal menu delle notifiche (non è però disponibile su tutti i dispositivi)

Volume basso + Tasto di accensione su Nokia 7.2! / © AndroidPIT

Fare uno screenshot su smartphone Sony

Il produttore giapponese va dritto al sodo e consente di effettuare uno screenshot sui propri dispositivi semplicemente utilizzando i tasti fisici: Volume basso + Tasto di accensione

Come scattare screenshot allungati

Alcuni brand produttori permettono di scattare screenshot fuori dalle righe denominati Scrollshots. Questo tipo di screenshot sono particolarmente utili per catturare testi lunghi o siti web. Ma come funzionano? Il software scatta il primo screenshot poi scorrendo verso il basso scatta il secondo e così via.

Qualora il vostro smartphone non dovesse integrare questa feature potrete ottenerla scaricando Stitch Long Screen. Grazie a quest'app potrete comunque scattare diversi screenshot e combinarli in uno solo, a condizione che siano ben sovrapposti.

Stitch & Share per screenshot più lunghi del normale. / © AndroidPIT

Come registrare la schermata in un video

Alcuni dispositivi Sony integrano la funzione che permette di registrare la schermata. Per accedervi basta tenere premuto sul tasto di accensione. Le registrazioni vengono salvate in formato MP4 in /Movies/ScreenRecords.

Con Sony registrare il display è davvero una passeggiata. / © AndroidPIT

Anche Huawei consente di creare un video della schermata sfruttando le nocche. Nel Mate 20 Pro basta bussare due volte sul display per registrare il video. Nel Samsung Galaxy S9 occorre sfruttare il Game Launcher e la feature è limitata ai giochi.

Registrate un video con audio incluso di ciò che avete sulla schermata. / © AndroidPIT

Anche in questa caso per i dispositivi che non integrano questa feature viene in soccorso il Play Store proponendo AZ Screen Recorder. Sfruttando il microfono dello smartphone è possibile integrare nel video anche dei commenti audio.

Dove trovare gli screenshot scattati

Una volta scattato il vostro screenshot, qualsiasi sia il metodo e lo smartphone utilizzato, lo troverete all'interno della vostra galleria fotografica. Accedendo quindi alla vostra Galleria, troverete poi una cartella dedicata chiamata Screenshot/Schermate.

Voi che dispositivo avete e come scattate gli screenshot sul vostro Android?