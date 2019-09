Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e: scaricate subito il nuovo update

Galaxy Note 10 e Note 10+ sono gli ultimi smartphone rilasciati da Samsung ma il produttore sudcoreano non ha certo dimenticato l'ultima generazione della serie Galaxy S. Un importante aggiornamento è in arrivo e punta a migliorare la sicurezza dei dispositivi oltre che ad offrire a Galaxy S10 , S10+ e S10e le stesse feature dei Note.

Samsung Galaxy S10/S10+/S10e aggiornamento software Android 9.0 Pie Android 10 Samsung Galaxy S10 Sì (fabbrica) Pianificato Samsung Galaxy S10+ Sì (fabbrica) Pianificato Samsung Galaxy S10e Sì (fabbrica) Pianificato

Le novità in arrivo su Galaxy S10 con l'aggiornamento

L'aggiornamento attualmente in fase di distribuzione da parte di Samsung che introduce le versioni G970FXXU3ASIG (S10e), G973FXXU3ASIG (S10) e G975FXXU3ASIG (S10+) include l'ultima patch di sicurezza del mese di settembre. Introduce inoltre delle nuove feature che fanno già parte della famiglia Note10:

Modalità notte per i selfie

Funzione Live Focus per video

Nuove modalità per la fotocamera

Supporto DeX per PC Il supporto per PC consente di avviare un ambiente desktop sul computer tramite un cavo USB di Tipo C.

La funzione AR Doodle nell'applicazione fotocamera (solo per i selfie)

Personalmente sono molto contento dell'arrivo di un simile aggiornamento sulla famiglia Galaxy S10 a poche settimane dall'uscita dei Galaxy Note. Anche se il mondo mobile sta accelerando il rinnovamento dei suoi prodotti (l'industria degli smartphone sta diventando sempre più simile all'industria della moda con collezioni ed edizioni limitate), Samsung non dimentica gli utenti che hanno speso non poco per acquistare i nuovi Galaxy S10. Scommettiamo che il produttore sudcoreano manterrà la stessa logica nei mesi a venire, continuando a preservare la sicurezza dei suoi utenti e implementando nuove funzionalità attraverso un aggiornamento software?

Come verificare la presenza di un nuovo aggiornamento?

Per verificare la presenza di un nuovo aggiornamento software sul vostro Samsung Galaxy S10 o S10+ dovrete:

Accedere alle impostazioni

Cliccare su Aggiornamento software

Selezionare l'opzione Scarica aggiornamenti manualmente e attendere qualche secondo. Se viene rilevato un nuovo aggiornamento, scaricatelo e installatelo.

L'ultimo aggiornamento rilasciato da Samsung ha una particolarità: non è stato rilasciato via OTA come avviene di solito ma attraverso il Galaxy Store. Una finestra pop-up dovrebbe informarvi automaticamente dell'aggiornamento, in caso contrario potete:

Aprire l'applicazione Galaxy Store

Cliccare sul pulsante Menu (i tre punti in alto a destra)

Navigare fino a Profilo e Aggiornare.

Cosa ne pensate della politica degli aggiornamenti di Samsung?