Smartphone pieghevoli: Galaxy Fold a luglio, Sony ancora lontana

Inizialmente previsto per la fine di aprile, la commercializzazione del Galaxy Fold è stata rinviata a... "molto presto". Oggi però, pare che lo smartphone pieghevole di Samsung arriverà in vendita durante il mese di luglio! Nel frattempo, dal Giappone arriva la notizia che anche Sony è al lavoro al proprio dispositivo pieghevole, ma non arriverà prima dell'anno prossimo.

Il "coming soon" rimane vago

Due settimane fa, il CEO di Samsung DJ Koh ha annunciato senza alcuna pretesa che il Galaxy Fold sarebbe arrivato "molto presto", senza però specificare alcuna data e lasciando ancora una volta in dubbio i fan del marchio che lo attendono ormai da troppo tempo.

Il Galaxy Fold completamente messo a nudo da iFixit. / © iFixit

Il lancio fu rinviato poco più di un mese fa, quando i primi tester hanno riscontrato diversi problemi al display del dispositivo. Samsung ha reagito rinviando la data di uscita per analizzare e risolvere il problema. Da allora, il marchio sudcoreano non ha più rivelato una data precisa, ma oggi ha annunciato che saremo in grado di saperne di più nelle prossime settimane.

Nel frattempo in Giappone...

"Non ha senso correre, bisogna fare le cose per tempo". Il futuro degli smartphone pieghevoli non è mai stato così incerto, soprattutto adesso in presenza del conflitto tra Huawei e gli Stati Uniti, il quale potrebbe ritardare anche l'arrivo del Mate X. Anche Sony parteciperà alla competizione, ma il suo Xperia F non arriverà prima del 2020.

Secondo il sito web MySmartPrice, Sony sta già lavorando alla sua soluzione in grado di offrire le stesse caratteristiche dei competitor, compreso un modem 5G e un formato di aspetto di 21:9, come il recente Xperia 1.

Quale sarà il primo smartphone pieghevole ad essere rilasciato?