OnePlus 6 dopo un anno: nella frenesia del software

Se si segue il ritmo di presentazione nel settore degli smartphone, è necessario acquistare un nuovo smartphone ogni 12 mesi al massimo. Ma uno smartphone nelle prime settimane, se non nei primi mesi, è diverso rispetto a 12 mesi dopo. L'hardware non cambia nel tempo, ma il software sì. Dopo più di un anno con il OnePlus 6, devo ammettere che questo componente è (e rimarrà) ciò che mi ha fatto innamorare.

Il OnePlus 6 non è proprio una bellezza. / © AndroidPIT

OnePlus 6: Il brutto anatroccolo tra gli smartphone

Se dovessi valutare dall'esterno, allora non opterei per uno smartphone OnePlus. Dopo soli 12 mesi, il design dello smartphone è già diventato obsoleto. Mentre Huawei, Samsung e altri stanno già corteggiando i compratori con sfumature di colore sugli scaffali, il OnePlus 6 sembra noioso e il design obsoleto dopo un anno.

Molto discusso e anche criticato, nella vita di tutti i giorni notch non è un problema. / © AndroidPIT

Anche dal davanti l'ampia tacca sembra molto datata. Dobbiamo però essere onesti: dopo l'acquisto di uno smartphone, nessuno continuerà ad ammirarne il design dopo 12 mesi. Almeno questo è quello che mi è successo, perché nella vita di tutti i giorni gli altri fattori contano molto di più per OnePlus 6.

Con un trucco, la macchina fotografica è sorprendentemente buona

Ok, quando si tratta di fotocamere, sia per la fotografia che per i video, OnePlus non è mai stata una vera minaccia per Apple, Samsung, Google e Huawei. Tuttavia non è così male come a volte viene detto in pubblico. Almeno non se si utilizza il porting della Google Camera invece dell'applicazione stock. Grazie agli sviluppatori che hanno portato l'app della fotocamera esclusiva dei Google Pixel sugli smartphone OnePlus, OnePlus 6 può effettivamente scattare foto molto belle.

Questo è vero in condizioni di scarsa illuminazione. Certo, l'hardware della fotocamera integrato nel OnePlus 6 impedisce di avvicinarsi alla qualità del Pixel 3 XL ma è incredibile quello che la GCam per il OnePlus 6 può fare.

Lo svantaggio di utilizzare un porting non ufficiale è che bisogna prendersi cura degli aggiornamenti dell'app da soli e bisogna convivere con bug e crash di tanto in tanto.

Con la Google Camera si ottengono foto migliori. / © AndroidPIT

La ricarica rapida OnePlus dissolve le preoccupazioni riguardo la batteria

La durata della batteria di OnePlus 6 è soddisfacente. Quasi 5 ore di schermo acceso sono state la regola nel mio test a lungo termine. Ma almeno una volta al giorno il OnePlus 6 doveva essere collegato al caricabatterie rapido quando lo stavo usando un po' più intensamente. Se si desidera avere un corridore resistente che, nonostante l'uso intensivo, deve essere collegato all'alimentazione elettrica solo poco prima di andare a letto, è preferibile stare lontani da OnePlus 6. Personalmente, non mi ha dato molto fastidio. Come per quasi tutti gli oggetti di uso quotidiano, ci si abitua presto.

La tecnologia di ricarica rapida OnePlus è molto utile quando il livello della batteria si avvicina allo zero durante il giorno. / © AndroidPIT

Con OnePlus 6, l'acquisto di un secondo alimentatore e di uno per l'auto è diventato obbligatorio dopo poche settimane. Durante il lavoro e in viaggio, l'alimentatore a ricarica rapida OnePlus viene utilizzato per garantire che la batteria venga caricata almeno l'80% nel più breve tempo possibile in caso di emergenza. Per ricaricare a casa e durante la notte, di solito uso un alimentatore che carica lentamente e delicatamente il mio OnePlus 6. Ma l'installazione di stazioni di ricarica strategiche è sempre stata parte della mia vita quotidiana.

Il software è la star

OnePlus ha sempre posto grande enfasi sul software e su un'esperienza utente fluida. Chiunque abbia mai usato uno smartphone OnePlus per molto tempo mi capirà quando dico che OxygenOS è una delle esperienze software più fluide su uno smartphone. Le applicazioni partono velocemente, i contenuti si caricano velocemente e scorrere l'app drawer è un piacere.

Dodici mesi hanno lasciato il segno su OnePlus 6 e sulla cover. / © AndroidPIT

I puristi di Android amano OxygenOS perché si avvicina molto alla visione stock di Google. Ciò che OnePlus integra anche in termini di impostazioni promuove l'individualità dell'utente. Dai colori degli accenti, dalla configurazione della barra di stato al controllo con i gesti, è possibile personalizzare il software secondo i propri gusti.

Ma con tutte le lodi c'è anche molto da "criticare". Perché si ha bisogno di un'applicazione Galleria proprietaria in questi giorni? Google Foto è preinstallato, sarebbe sufficiente utilizzarlo. Google Assistant può ora essere avviato silenziosamente premendo il pulsante di accensione per 0,5 secondi dopo un aggiornamento software ma richiede un lungo addestramento per imparare il tempo corretto. Personalmente penso che anche Shelf sia superfluo e un'opzione per aprire Google Discover alla sinistra della home ancora non è presente. Attenzione, queste sono davvero piccole lamentele personali che potrebbero benissimo non essere d'accordo con la vostra idea.

Vale ancora la pena acquistare OnePlus 6?

Anche dopo un anno, OnePlus 6 sta ancora facendo un buon lavoro ed è convincente, soprattutto grazie al software. In termini di prestazioni e usabilità nella vita di tutti i giorni, OnePlus 6 è ancora uno dei migliori smartphone. È necessario accettare compromessi in termini di qualità della fotocamera e durata della batteria. Se siete a conoscenza di questo, il OnePlus 6 merita ancora una raccomandazione di acquisto nel 2019. Purtroppo OnePlus ha già fermato la produzione, per cui è difficile acquistare un OnePlus 6 nuovo di zecca.