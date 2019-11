Sondaggio: qual è secondo voi il miglior gioco mobile del 2019?

Siete pronti ad iniziare un nuovo anno? Prima però non possiamo che fare un bilancio dell'anno ancora in corso per quanto riguarda i giochi disponibili su mobile. Nuovi titoli sono stati rilasciati nel corso del 2019, e non pochi! Ma secondo voi qual è il migliore gioco per smartphone dell'anno?

La domanda non è per niente semplice, soprattutto per chi di giochi ne ha provati tanti. Non è mai facile scegliere un gioco o un'app nello specifico, soprattutto se si considerano giochi appartenenti a generi completamente diversi. Il 2019 però non può concludersi senza l'incoronamento di quello che per voi è il miglior gioco, il titolo che più vi ha entusiasmato e che vi ha tenuti incollati allo schermo per ore.

Per prima cosa occorre fare mente locale dei nuovi giochi rilasciati nel 2019. Qui ci siamo noi a darvi una mano, proponendovi già una lista dei titoli più noti che ci sono venuti alla mente. Se però quello che per voi merita il titolo di miglior gioco del 2019 non è in lista non c'è problema, specificatelo in un commento a fine articolo!

Mario Kart Tour all'azione! / © Nintendo

Fortnite, Call of Duty Mobile e Mario Kart Tour sono senza dubbio tre dei giochi più chiacchierati nel 2019 ma non sono gli unici. Stringete le meningi quindi e votate il migliore!