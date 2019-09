Svuotare la cache e cancellare i dati: qual è la differenza?

Svuotare la cache e cancellare i dati di un’app sono due operazioni fondamentali per la vita di un dispositivo Android. Per chi è alle prime armi con Android è fondamentale essere a conoscenza della differenza tra queste due diverse operazioni apparentemente molto simili tra loro.

Svuotare la cache: come e quando procedere

Svuotare la cache può essere la soluzione a molti problemi, non solo su Android, ma anche su diversi sistemi operativi utilizzabili su pc. Ma di che cosa si tratta? No, non vi faremo eliminare dati importanti dal vostro smartphone, non abbiate paura. La cache è la memoria temporanea di un dispositivo, quella che si occupa di salvare un insieme di dati che possono essere velocemente recuperati quando necessari. Android dedica ad ogni singola app uno spazio di cache all'interno del quale le applicazioni memorizzano i loro file temporanei.

La cache non va svuotata sistematicamente ma è importante farlo quando si verificano determinati problemi come, ad esempio, un’app che non funziona al meglio, che crasha continuamente o che si blocca in modo anomalo. Svuotare la cache è anche utile per recuperare spazio sul vostro dispositivo.

Ora che avete chiaro il concetto di cache ed i motivi per cui vale la pena svuotarla, non vi resta che seguire la procedura:

Accedete al menu delle Impostazioni .

Andate alla sezione dedicata alla gestione delle applicazioni.

Individuate e selezionate l'app che vi sta dando problemi.

Premete su Memoria archiviazione>Svuota/Cancella cache.

Come cancellare la cache di una singola app! / © AndroidPIT

Eliminate i dati della cache di una singola app solo quando quell'applicazione vi sta dando problemi o avete un bisogno disperato di memoria. Nel caso in cui vogliate fare le pulizie in grande, piuttosto che svuotare la cache per ogni singola app installata sul vostro dispositivo, potrete risparmiare tempo sfruttando una delle opzioni offerte dal menu delle impostazioni del vostro Android:

Accedete al menu delle Impostazioni.

Cliccate su Archiviazione>Archiviazione interna o Memoria interna (a secondo del dispositivo a disposizione)>Dati memorizzati nella cache per cancellare tutti i dati delle applicazioni e ripulire la cache in modo rapido.

Ripulite la cache del vostro Android con un click. / © AndroidPIT

Ovviamente esistono anche dei programmi dedicati che permettono di cancellare la cache, in un colpo solo, proprio come appena mostrato nel procedimento sopra. Tra le app più utilizzate troviamo App Cache Cleaner o Android Assistant.

Vi ricordiamo che non sempre è necessario affidarsi a delle app di questo tipo e che i servizi offerti non sempre sono indispensabili. Non esiste un'app migliore in assoluto, il mondo Android offre una vasta gamma di alternative adatte ad esigenze e dispositivi diversi. Come avete visto, è possibile svuotare la cache di una singola app o ripulire l'intera cache del vostro Android anche affidandosi solo ed esclusivamente al menu delle impostazioni. A voi la scelta quindi!

Cancellare i dati di un’applicazione: quando occorre farlo?

Cancellare i dati di un’applicazione è un’operazione totalmente differente dallo svuotare la cache ma la procedura per far piazza pulita dei dati di un'app non è poi così diversa da quella mostrata sopra:

Accedete al menu delle Impostazioni.

Accedete alla sezione delle app e selezionate l'app di cui desiderate eliminare i dati.

Cliccate su Cancella dati.

Tutti i dati dell’applicazione selezionata, quindi non solo quelli temporanei ma qualsiasi tipo di file, account, database ed impostazioni, verranno eliminati definitivamente. Con questa operazione vi libererete di tutti i file in modo definitivo quindi, prima di cliccare su OK, accertatevi di non aver più bisogno di quelle informazioni.

A cosa serve eliminare definitivamente tutti i dati di una determinata app? Un esempio pratico: avete un'app che non vi permette più di effettuare il logout? Cancellando i dati, potrete svolgere quest'azione. Un altro motivo potrebbe essere dato dal fatto che desiderate iniziare Asphalt 8 o qualsiasi altro gioco da capo o che desideriate eliminare i dati di un programma che non utilizzate spesso.

L'eliminazione dei dati può inoltre essere una soluzione utile nel caso in cui un'app continui a chiudersi e bloccarsi improvvisamente anche dopo aver svuotato la cache.

Prendetevi cura delle vostre app e della memoria del vostro dispositivo! / © AndroidPIT

Ora che avete chiarito il concetto di svuotare la cache e cancellare i dati di un'app siete pronti per risolvere da soli alcuni problemi che potrebbero verificarsi con le app del vostro smartphone Android.

Voi preferite svuotare la cache manualmente dal menu delle impostazioni o affidarvi ad un'app dedicata?