Evento Huawei: cosa dobbiamo aspettarci?

Manca poco all'evento Huawei in programma per giovedì pomeriggio a Monaco. Il Mate 30 Pro sarà il protagonista ma preparatevi perché non a salire sul palco non sarà "solo" uno smartphone. Nel cilindro Huawei sembra nascondersi qualcosa di più!

La famiglia Mate 30: 4 new entry all'orizzonte

Huawei non presenterà solo un nuovo smartphone, ma un'intera famiglia. Secondo le indiscrezioni trapelate in rete dobbiamo aspettarci una famiglia di quattro componenti.

Al vertice della famiglia ci aspettiamo di trovare Mate 30 Pro e Mate 30 RS Porsche Design. Entrambi gli smartphone integreranno il nuovo Kirin 990 annunciato ad IFA dal CEO del brand, Richard Yu. Una nuova fotocamera, il riconoscimento del volto 3D e un display più curvo ai lati rispetto al passato è ciò che si vocifera. II fan della linea possono anche aspettarsi delle nuove colorazioni chic ed una potente batteria.

Potrebbe essere questo il design finale del Mate 30 Pro. / © Onleaks/Pricebaba

Più accessibili saranno invece Huawei Mate 30 e Huawei Mate 30 Lite, che si rivolge ai principianti ambiziosi. Il modello Lite sembra rinunciare al design rotondo che ospita il comparto fotografico sulla variante Pro; dal lato del design è più vicino al Huawei Mate 20 Pro. Il Mate 30 sarà più leggero, sia dal lato del processore che della fotocamera, ma dal lato del design marcherà in modo netto il suo legame con il fratellone Pro.

Huawei Watch GT 2: una batteria potenziata

Non ci sono più dubbi circa l'arrivo del nuovo smartwatch Huawei. Avvistato più volte online, è stato annunciato da Huawei attraverso un breve spot pubblicitario. Probabilmente anche in questo caso Wear OS non farà parte del pacchetto, satà presente il software proprietario di Huawei.

Non può tenere il passo con il sistema Google in termini di feature e possibilità d'azione per l'utente ma è particolarmente utile per lo sport e per tenere sotto controllo le notifiche. Ciò che lo farà brillare sarà probabilmente l'autonomia offerta dalla batteria.

Una Smart TV per il vostro salotto

Non siamo certi la Smart TV di Huawei sarà presentata a Monaco di Baviera. Tuttavia la riteniamo un'opzione plausibile considerato che i televisori intelligenti siano particolarmente in voga tra i produttori di smartphone. OnePlus ha annunciato la sua, Xiaomi ci sta lavorando e Honor ha le mani in pasta su Honor Vision.

Quest'ultima funziona anche con il nuovo sistema operativo Huawei, Harmony OS. È quindi possibile che sia arrivato per Huawei il momento di intrufolarsi nei nostri soggiorni con la sua TV.

Qualche novità su Harmony OS

Harmony OS, il chiacchierato sistema operativo alternativo che funge da piano di emergenza per Huawei, non è ancora pronto per essere utilizzato su smartphone, soprattutto su un flagship come il Mate 30 Pro. Gli smartphone con Harmony OS potrebbero arrivare l'anno prossimo e questo tema non fa che incuriosire partner, esperti e utenti.

Ci aspettiamo quindi che Huawei menzionerà durante l'evento Harmony OS, magari in relazione al nuovo Watch GT 2.

Honor ha mostrato Harmony OS sulla sua TV in occasione di IFA. / © AndroidPIT

Uno sguardo al futuro

Ciò che possiamo aspettarci è un'idea su come Huawei intende plasmare il futuro degli smartphone. Le difficoltà con gli Stati Uniti non sono ancora state risolte, motivo per cui gli la linea Mate 30 arriverà senza i servizi Google preinstallati. Questa non può essere e non sarà la soluzione definitiva e Huawei mostrarci la strada che intende percorre.

Cosa vi aspettate dall'evento Huawei di giovedì pomeriggio?