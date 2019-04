WhatsApp Web: come risolvere i problemi più comuni

Suggerimenti nella panoramica:

Di cosa ho bisogno per usare WhatsApp Web?

Un browser supportato, tra cui Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox, Opera e Safari

In alternativa potete anche scaricare l'applicazione PC o Mac

Uno smartphone e un PC/Mac collegati ad Internet

Come configurare WhatsApp Web

Per utilizzare WhatsApp Web, è necessario sincronizzare lo smartphone e il computer in questo modo:

Recarsi sul sito web.whatsapp.com dal proprio browser

Aprire WhatsApp sul vostro smartphone e premere sul pulsante Opzioni posto in alto a destra (tre puntini verticali)

Toccare WhatsApp Web

Scansionate il codice QR visualizzato sulla pagina web del vostro PC/Mac

Per utilizzare WhatsApp su un altro PC/Mac o browser, dovrete eseguire nuovamente lo stesso procedimento. Tuttavia, in questo caso, perderete la sincronizzazione con il PC/Mac o browser precedente, poiché è possibile utilizzare WhatsApp Web su un solo dispositivo alla volta.

Nessun codice QR visualizzato su WhatsApp Web

Se doveste aprire WhatsApp Web sul vostro computer, ma non visualizzate alcun codice QR (oppure non carica), è possibile che un'estensione del vostro browser crei conflitto. Il modo più semplice per verificare questa tesi è aprire una scheda in incognito del vostro browser e riprovare ad aprire WhatsApp Web. Se in questo caso dovesse funzoinare, disabilitate le vostre estensioni una per una, in modo da verificare quale sia quella in netto contrasto con la piattaforma di messaggistica.

Segnaliamo inoltre che alcuni software antivirus intralciano spesso WhatsApp, impedendo l'esecuzione dello script che viene eseguito per mostrare il codice QR. In questo caso, mettete in pausa la protezione in tempo reale del vostro antivirus e riprovate.

Impossibile scansionare il codice QR di WhatsApp Web

A volte, WhatsApp Web può visualizzare il codice QR, ma, per chissà quale ragione, non viene letto dallo smartphone. Questo è spesso dovuto al fatto che viene visualizzato in una dimensione piuttosto piccola e le fotocamere degli smartphone mostrano a volte dei problemi a mettere a fuoco.

In questo caso, vi consigliamo di ingrandire la dimensione della pagina web premendo il tasto Ctrl e il tasto + della tastiera per far sì che il codice QR riempia la maggior parte dello schermo.

Impossibile inviare o ricevere messaggi su WhatsApp Web

Con WhatsApp Web, sia il vostro smartphone che il vostro PC/Mac hanno bisogno di una connessione a Internet, quindi il problema potrebbe essere su entrambi i lati. Diamo un'occhiata a tutte le ipotesi...

Controllare la connessione sullo smartphone

Poiché WhatsApp Web non fa altro che sincronizzare i dati dell'app WhatsApp installata sul vostro smartphone, la prima cosa da fare è controllare se quest'ultimo sia connesso o meno a Internet.

Attenti a non perdere la connessione dal vostro smartphone. / © AndroidPIT

In tal caso, procedete in questo modo:

Aprite WhatApp sul vostro smartphone

Aggiornate WhatsApp alla versione più recente

Spegnete e riaccendete il WIFI o la connessione dati

(Ultima spiaggia) Riavviare lo smartphone

Controllare il collegamento del computer

Il problema potrebbe anche riguardare un problema di connessione del vostro PC/Mac. In tal caso, la procedura da seguire è:

Verificare di essere connessi a Internet

Aggiornate la pagina web con la combinazione Ctrl + R (Windows) oppure CMD + R (macOS)

Tentate di riconnettervi alla vostra rete

Non ricevo le notifiche WhatsApp sul desktop

WhatsApp Web permette di ricevere le notifiche per ogni messaggio anche sul proprio PC/Mac. Per attivarle, vi basterà procedere in questo modo:

Sopra la lista delle vostre chat comparirà un box a sfondo celeste in cui vi verrà chiesto di attivare le notifiche. Cliccate sul link che vi viene proposto. Il browser in uso vi chiederà se volete autorizzare WhatsApp all'invio di notifiche. Naturalmente, confermate! Da questo momento in poi verrete informati anche sul vostro PC di ogni messaggio ricevuto su WhatsApp.

Attivare le notifiche desktop è semplicissimo! / © AndroidPIT

Invia foto, video e altro ancora a WhatsApp Web

Proprio come sull'app per smartphone, anche su WhatsApp è possibile inviare file di dimensioni non superiori a 16MB. L'operazione è davvero semplice:

Fare clic sull'icona a forma di graffetta posta nell'angolo in alto a destra. Scegliere se si desidera inviare una foto, un video, una foto istantanea dalla webcam, un documento o un contatto Selezionare il file corrispondente Aggiungere un'eventuale didascalia e premere sul pulsante di invio

In alternativa, è anche possibile trascinare direttamente il file nella finestra della chat.

Scaricare immagini e file da WhatsApp Web

Scaricare immagini, video e altri file sul proprio PC è molto facile. Basterà toccare la freccia rivolta verso il basso presente su ogni file che ci viene inviato dai nostri contatti. Per quanto riguarda le foto, invece, vi basterà aprirle e poi premere il pulsante Salva, ovvero sempre la solita freccia rivolta verso il basso.

Utilizzo di WhatsApp sul Tablet

Sì, WhatsApp può essere utilizzato anche sui tablet. Tuttavia, le restrizioni sono le stesse di WhatsApp Web sul PC, quindi avrete sempre bisogno del vostro smartphone. La procedura è semplice e vi basterà seguire le informazioni fornite nel nostro articolo dedicato:

Avete altre domande su WhatsApp Web?