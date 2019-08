Wiko View3 recensione: all'altezza della concorrenza?

Nonostante non tutto stia propriamente andando a gonfie vele in casa Wiko, il produttore vuole dimostrare di essere ancora in grado di competere con altri produttori, e in particolare con gli ultimi arrivati sul continente europeo (Xiaomi, Honor, Realme.). Il nuovo Wiko View3 è all'altezza dei suoi nuovi concorrenti? La risposta nel nostro test.

Valutazione

Pro ✓ Design moderno

✓ Autonomia

✓ Android Pie

✓ Fotocamera grandangolare Contro ✕ MicroUSB

✕ Prestazioni limitate

Un design moderno Non è lo smartphone più sexy in circolazione ma il Wiko View3 non sfigura affatto. Lo smartphone offre un design moderno (formato 19:9) con notch a goccia nella parte anteriore. I bordi intorno al display, sopra e sottoa sono abbastanza visibili e avrebbero potuto essere più piccoli, ma considerato il prezzo del dispositivo, ci si può passare decisamente sopra. Il design del View3 è semplice ma moderno. / AndroidPIT Il View3 è realizzato in plastica di buona qualità. Niente vetro sulla scocca quindi. Il modello blu notte che abbiamo testato fa davvero una bella figura con una tripla fotocamera sul retro ed un piccolo lettore di impronte digitali rotondo posizionato sotto. Il lettore è preciso e veloce. Un triplo sensore fotografico per meno di 180 euro! AndroidPIT L'utilizzo del dispositivo non è sempre così smeplice. Il peso è nella media (178 grammi) ma il formato del dispositivo spesso richiede l'utilizzo di entrambe le mani. D'altra parte, il View3 è uno smartphone robusto: è sopravvissuto senza problemi ad alcune brutte cadute. Wiko View3 offre la possibilità di estendere la memoria con una scheda microSD e non rinuncia al mini-jack. / AndroidPIT

Uno schermo all'altezza Come il fratello maggiore, il Wiko View3 Pro, il View3 dispone di uno schermo LCD da 6,3 pollici con un discreto notch a goccia. È importante precisare che lo schermo copre l'80,4% del dispositivo. La sua definizione in HD+ (1520x720 pixel) è tuttavia un po' limitata per la dimensione dello schermo stesso. La densità di pixel risultante è di 269 pixel per pollice. Nel complesso però lo schermo è abbastanza buono e anche la sua leggibilità non lascia a desiderare. La luminosità minima è un po' alta in ambienti bui, ma è presente una modalità di filtraggio della luce blu per evitare l'affaticamento degli occhi. Anche sotto la luce diretta del sole in queste calde giornate estive lo smartphone è rimasto leggibile (ad eccezione di alcuni momenti in cui i riflessi hanno avuto la meglio). Per l'uso multimediale, lo schermo del Wiko VIew3 offre delle prestazioni soddisfacenti. È un peccato, tuttavia, che il suono (mono) risulti metallico quando si alza il volume. Dovrete accontentarti della presenza del mini-jack. La tacca a goccia sul Wiko View3. / AndroidPIT

Non un fulmine Per meno di 180 euro è difficile essere troppo esigenti in termini di prestazioni. Tuttavia le uscite di Redmi Note 7 e Realme 3 Pro hanno mostrato il contrario negli ultimi mesi. Purtroppo, a differenza dei suoi due rivali cinesi, il Wiko View3 è abbastanza deludente. Il processore Mediatek Helio P22 accoppiato con 3GB di RAM è abbastanza limitato. È sufficiente per gli usi di base e per offrire un'esperienza utente "sufficiente", ma è macchinoso. Con il multitasking è chiaro che View3 manchi di risorse. Questo è ancora più evidente quando si gioca, avrete problemi con titoli graficamente impegnativi come PUBG. Nonostante sia possibile farlo girare sullo smartphone, qualità è davvero pessima. Chiaramente il Wiko View3 non è un fulmine. Un altro aspetto positivo è che lo smartphone non si surriscalda / © AndroidPIT Tuttavia l'interfaccia software di Wiko ha fatto enormi progressi negli ultimi anni (e in meglio). Il View3 continua in questa direzione: troverete integrata Android Pie in una versione piuttosto pura. Le tipiche applicazioni Wiko sono ancora presenti, così come alcune app preinstallate (è possibile rimuoverle). L'interfaccia software è piacevole da usare quotidianamente. Le animazioni sono relativamente veloci e lo smartphone risponde bene, purché non si abusi del multitasking. Non ho avuto spiacevoli sorprese durante l'utilizzo, nessun bug limitante o rallentamenti. A titolo esemplificativo, ecco i punteggi ottenuti nei notri test benchmark di riferimento: Wiko View3 nei test benchmark 3DMark Sling Shot Extreme (3DMark Sling Shot Extreme) 3DMark Sling Shot Vulkan a 3DMark Sling Shot 3DMark IceStorm Extreme Geekbench 4 (Singolo/Multi) PassMark

Memory PassMark

Disk Redmi Note 7 1356 1304 2065 26482 1634/5904 12833 51462 Huawei P Smart 2019 824 1355 902 16742 1522/5276 10584 54661 Realme 3 Pro 1813 1747 2647 26945 1494/5912 12456 54076 Wiko View3 429 658 659 8909 758/3692 4436 31020

Wiko View 3 – Fotocamera Sorprendentemente su un dispositivo a questo prezzo, sono presenti sul retro tre fotocamere : un sensore principale da 12MP

un sensore ultragrandangolare da 13MP (120 gradi)

un sensore ToF Nel setup è incluso un sensore grandangolare. / AndroidPIT Il Wiko View3 se la cava piuttosto bene con la fotografia ma soffre degli stessi problemi di tutti gli altri smartphone: meno luce, peggiore sarà la qualità delle immagini. In ambienti ben illuminati la qualità è abbastanza buona, soprattutto per un dispositivo di questa gamma. Menzione speciale per il grandangolo del dispositivo che ci ha sorpreso e che ha il merito di essere offerto su uno smartphone di questa fascia di prezzo! Anche i colori sono corretti, ma il rumore fa la sua comparsa abbastanza facilmente. L'elaborazione del colore è abbastanza corretta, così come il livello dei dettagli. AndroidPIT Sul davanti il View3 integra una fotocamera frontale da 8MP dotata di flash a LED che fornisce risultati accettabili. Bisogna essere pazienti anche quando si scattano le foto, specialmente in fase di elaborazione. Galleria delle immagini scattate con Wiko View3 Se siete alla ricerca di una fotocamera di qualità superiore nella stessa fascia di prezzo, potete dare un'occhiata alla Redmi Note 7 che offre risultati migliori. Il Wiko View3 non offre la migliore esperienza fotogragica in questa fascia di prezzo. AndroidPIT

Uno smartphone resistente Se la qualità fotografica non è il suo punto di forza, questo non è il caso dell'autonomia. Il View3, con la sua batteria da 4000 mAh, si comporta come un leader in questo campo. Grazie al processore a basso consumo energetico, lo smartphone riesce a stare in vita facilmente due giornicon un uso tradizionale (chiamate, messaggi di testo, video, Internet). Se lo si utilizza in modo più intensivo, guardando video o giocando, ci si può aspettare poco più di un giorno di autnomia. Un bel punteggio per il dispositivo che delude invece sul lato ricarica (e sul lato connettore). Dimenticatevi della carica rapide. Dovrete attendere due ore per passare dallo 0 al 100%. L'uscita USB è una microUSB (niente Tipo-C). Una buona autonomia ma ancora una porta microUSB nel 2019. / AndroidPIT

Wiko View 3 – Specifiche tecniche Dimensioni: 159 x 76,5 x 8,2 mm Peso: 178 g Capacità della batteria: 4000 mAh Dimensioni del display: 6,26 pollici Tecnologia display: LCD Schermo: 1536 x 720 pixel (271 ppi) Fotocamera frontale: 8 megapixel Fotocamera posteriore: 13 megapixel Flash: LED Versione Android: 9 - Pie RAM: 3 GB Memoria removibile: microSD Chipset: MediaTek Helio P20 Connettività: HSPA, LTE, NFC, Dual-SIM , Bluetooth