100 giorni con Honor View20: uno smartphone che non delude

Sono già passati oltre cento giorni da quando ho scelto Honor View20 come smartphone principale. Un periodo di tempo sufficientemente lungo che mi ha permesso di conoscere realmente le sue qualità, ma anche le sue debolezze. Avrà confermato ancora una volta le buone impressioni ottenute durante la recensione? Scopritelo insieme a me!

View20 permette ogni giorno di catturare ottimi scatti, anche in condizioni di luce scarsa (soprattutto grazie ai successivi aggiornamenti software). Ho apprezzato molto l'effetto che permette di riprendere un soggetto a colori e trasformare tutto il resto nello sfondo in bianco e nero. Naturalmente, non manca l'Intelligenza Artificiale che però può essere disattivata persino dopo lo scatto. D'altra parte, il sensore 3D dedicato alla profondità di campo e la realtà aumentata è, a mio avviso, un plus poco utile.

Per quanto possa sembrare sorprendente, il View20 è uno dei pochi smartphone a possedere un solo obiettivo. Questo dispositivo è stato il primo ad offrire l'ormai celebre sensore IMX586 di Sony, in grado di scattare foto alla risoluzione di 48 megapixel (12MP dopo il processo di pixel-binning). È facile intuire per quale motivo lo si trova sulla maggior parte degli smartphone: è un ottimo modulo fotografico.

Lettore di impronte digitali tradizionale

Chi mi conosce saprà molto bene che non sono necessariamente un fan del lettore di impronte digitali integrato sotto lo schermo, soprattutto per la sua efficienza piuttosto casuale, ma anche per la sua lentezza. Honor ha avuto la buona idea di non cedere a questa nuova tendenza e, in combinazione al riconoscimento facciale, ha optato per un lettore di impronte digitali tradizionale montato posteriormente che funziona alla velocità della luce.

Tra le altre cose, ho anche amato le prestazioni di questo dispositivo. Il Kirin 980 e i 6 o 8GB di RAM permettono di sfruttarlo al massimo. Anche senza la tecnologia AMOLED, il display IPS del View20 è molto ben bilanciato. Infine, il il jack audio e lo speaker mono offrono un'esperienza sonora più che soddisfacente.

Non è il lettore di impronte più in voga, ma funziona egregiamente! / © AndroidPIT

Cosa non apprezzo di Honor View20

Nessuno slot microSD o rating IP

Potrebbero sembrare dettagli da poco, ma per me significano molto: la mancanza di una certificazione IP68 è probabilmente giustificata dal prezzo di vendita, ma la mancanza di uno slot microSD è dura da digerire. Honor ha preferito il formato Nano Memory Card che Huawei ha annunciato insieme a Mate 20. Si tratta di un nuovo formato, oltretutto più costoso.

Multitasking

Con il passare degli anni, Honor non intende modificare la sua aggressività nella gestione del multitasking. Il sistema forza troppo facilmente la chiusura delle applicazioni. Di conseguenza, se alcune di essere non vengono utilizzate con regolarità, non si riceveranno le notifiche. Certo, nelle impostazioni di ogni specifica app è sempre possibile impedire che ciò avvenga, ma è un procedimento abbastanza noioso e sorprendente.

Buone prestazioni e uno schermo forato che non interferisce con i giochi. / © AndroidPIT

Uno smartphone forse da evitare

Sarò molto schietto su questo punto: non ho assolutamente nulla contro questo marchio, al contrario. Tuttavia, le recenti notizie e il divieto imposto dal presidente Trump nei confronti di Huawei (e di conseguenza Honor), portano non poca preoccupazione. View20 continuerà a ricevere le patch di sicurezza mensili, compresi gli aggiornamenti delle applicazioni tramite Play Store, ma cosa accadrà in termini di aggiornamenti del sistema operativo?

Opinion by Pierre Vitré Honor dovrebbe trovare una rapida soluzione agli aggiornamenti di Android Cosa ne pensi? 50 50 Sii il primo a votare

Conclusione

Guerra commercial a parte, questi 100 giorni passati insieme a Honor View20 sono stati molto piacevoli. Affidabile e efficiente, è uno smartphone su cui potrete sempre contare. Nonostante alcuni piccoli difetti, lo smartphone di Honor rimane ancora un ottimo dispositivo anche dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo, soprattutto perché, al giorno d'oggi, il prezzo è ancora più attraente rispetto al lancio di gennaio 2019.