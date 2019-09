100 giorni con OnePlus 7 Pro: attenzione, questo smartphone crea dipendenza!

Con OnePlus 7 Pro il produttore cinese introduce qualcosa di nuovo nella sua strategia perché finora OnePlus si fermava ad un solo "killer di punta". Con OnePlus 7 e 7 Pro il produttore si affida a due dispositivi di fascia alta e il fatto che OnePlus abbia osato adottare un simile approccio non è una sorpresa. È una tendenza seguita da tutti i suoi concorrenti, Apple compresa.

Uno smartphone grande e pesante...

Sì, devo ammettere che il OnePlus 7 Pro è uno smartphone molto grande. Anche se le mie mani non sono le più piccole e ho dita relativamente lunghe, è difficile accedere quotidianamente a tutti gli angoli dello schermo dello smartphone.

Le sue dimensioni sono un problema quando si utilizzano i controlli dei gesti OnePlus. Ogni volta che cerco di eseguire la funzione indietro con uno swipe, la mia mano libera si sposta automaticamente sullo smartphone per facilitarne la gestione. Se la mia mano destra non è libera, cerco automaticamente di eseguire lo swipe con delle tecniche strane.

Il OnePlus 7 Pro è uno smartphone impressionante. AndroidPIT

Fortunatamente OnePlus ne è consapevole e l'arrivo di Android 10 aiuta a risolvere il problema. Basterà scorrere dal bordo sinistro dello schermo verso il centro per accedere alla funzione indietro.

La colorazione blu opaco è davvero bellissima. / AndroidPIT

Purtroppo c'è anche un altro problema fisico che non può essere risolto aggiornando il software, mi riferisco al peso del dispositivo. 206 grammi sono tanti soprattutto se si desidera guardare lunghi video, giocare o anche solo leggere lunghe email. Si tratta di una valutazione soggettiva, ma non sono certamente l'unico a pensarla così. Usate OnePlus 7 Pro per un po' e capirete meglio cosa intendo.

....ma lo schermo è un sogno

Fortunatamente il OnePlus 7 Pro offre un ottimo display Fluid AMOLED. I vantaggi di uno schermo con una frequenza di aggiornamento di 90 Hertz sono difficili da tradurre in parole, dovreste sperimentarlo voi stessi per capire meglio di cosa sto parlando.

Dovrete usare il OnePlus 7 Pro per cogliere il vantaggio del display. / AndroidPIT

Prima di OnePlus 7 Pro, non mi importava se lo schermo avesse una tacca o meno. Non erano neppure contrario a delle cornici larghe.OnePlus 7 Pro ha cambiato il gioco e ogni volta che metto le mani su uno smartphone in cui è possibile vedere la fotocamera selfie sullo schermo, mi dà fastidio. Questa è la velocità a cui ci si può abituare a una funzione. Nel complesso, il display di OnePlus 7 Pro è uno dei punti di forza dello smartphone.

È solo quando si passa a uno smartphone senza display da 90 Hertz che ci si rende conto della differenza. / AndroidPIT

Oxygen OS è una delizia

Oltre allo schermo, i punti di forza di OnePlus 7 Pro includono anche l'interpretazione di Android da parte di OnePlus. OxygenOS è molto vicina alla versione pura Android e arriva fornita con le novità di OnePlus.

Durante i primi 100 giorni ho già ricevuto molti aggiornamenti che si sono concentrati principalmente sulla qualità della fotocamera. Ok, nonostante gli aggiornamenti, il OnePlus 7 Pro non raggiunge ancora i livelli di Huawei P30 Pro o Samsung Galaxy Note 10 ma scatta ottime foto in pieno giorno. Solo gli scatti notturni sono più complicati da gestire.

Oxygen OS è probabilmente la migliore rivisitazione Android. / AndroidPIT

Personalmente penso sia un aspetto positivo perché gli scatti notturni di Huawei P30 Pro, Samsung Galaxy S10, Note 10 o Pixel 3 non sempre riflettono il momento dello scatto, per me almeno. Spesso mostrano una scena troppo luminosa, più acuta e più intensa di quanto il mio occhio umano possa vedere. Per l'effetto wow (che a molti piace sui social network) è ottimo, questo è sicuro.

Torniamo a Oxygen OS: da Android 9, OnePlus si è affermato come uno dei produttori più veloci a distribuire gli aggiornamenti software. Ciò riguarda anche OnePlus 7 Pro e Android 10 nel mese di settembre. Lo smartphone introduce nuove funzionalità e per saperne di più di tutte le modifiche apportate al sistema operativo Oxygen OS basato su Android 10 potete dare un'occhiata al nostro articolo dedicato.

È già possibile scaricare Android 10 per OnePlus 7 Pro. / AndroidPIT

Pensato per il gaming

Raramente ci si può lamentare delle prestazioni di uno smartphone OnePlus. L'hardware integrato e OxygenOS, molto ben sintonizzato, rende difficile desiderare uno smartphone diverso e più veloce nell'uso quotidiano. Avviare, cambiare e scorrere le applicazioni avviene in modo rapido, niente lag o problemi.

Giocare su OnePlus 7 Pro è semplicemente fantastico! / AndroidPIT

Anche quando il dispositivo viene utilizzato con giochi più esigenti come Fortnite o PUBG, non vi sono ritardi capaci di rovinare l'esperienza. OnePlus 7 Pro si riscalda leggermente senza mai diventare sgradevolmente caldo. OnePlus 7 Pro mantiene il sangue freddo anche quando viene utilizzato con l'alimentatore Warp Charge 30.

Ricarica senza fili? Non serve!

Warp Charge 30 non è certamente il modo più veloce per ricaricare il tuo smartphone, ma in 100 giorni con OnePlus 7 Pro ho potuto godere della stessa esperienza avuta prima con OnePlus 6T McLaren Edition. Una carica completa della batteria (4000 mAh) richiede 90 minuti, il primo 80% di carica si ottiene in tempi brevi, il restante 20% viene richiede più tempo per proteggere la batteria.

La velocità di caricamento, tuttavia, è solo un aspetto che rende il OnePlus 7 Pro così convincente. Nonostante la velocità di ricarica, lo smartphone non si surriscalda. Purtroppo non esiste ancora una tecnologia di ricarica wireless veloce, ma la velocità di Warp Charge 30 è rassicurante. Tutto quello che dovete sapere è che la tecnologia di ricarica rapida proprietaria OnePlus funziona solo con i caricabatterie OnePlus. La cosa migliore da fare è comprare un secondo caricabatterie da utilizzare in auto o in ufficio.

La ricarica senza fili richiede troppo tempo, Warp 30 fa il suo lavoro! / © AndroidPIT

Se si desidera che OnePlus 7 Pro duri più a lungo senza alimentazione elettrica, è possibile influenzare l'autonomia giocando con alcune impostazioni. Riducendo la frequenza di aggiornamento da 90 a 60 Hertz e la risoluzione al FHD+ mi ha dregalato 40/60 minuti di autonomia in più.

Riducendo la luminosità è possibile aggiungere altri minuti preziosi. La durata della batteria del OnePlus 7 Pro con 90 Hertz attivi e massima risoluzione e luminosità, si aggira intorno a 5 ore e 40 minuti, ma cambiando le impostazioni come specificato sopra, potrete portarla a circa 6 ore e 30 minuti.

Conclusione dopo 100 giorni: sì, mi sono innamorato

Se si vuole criticare il OnePlus 7 Pro un motivo lo si troverà sempre. La fotocamera non è ancora perfetta e le dimensioni e il peso del dispositivo non sono adatti a tutti i gusti. La carica senza fili non è disponibile. Ma è un cattivo smartphone? No!

Il OnePlus 7 Pro è uno smartphone eccellente se ne apprezzate i vantaggi. Lo schermo, ad esempio, seduce con la sua fluidità e luminosità. Oppure il software sviluppato da OnePlus che, per molti versi, è più facile da usare di Android nella sua versione pura su uno smartphone Google Pixel.

Il lettore d'impronte è davvero rapido. / AndroidPIT

Il lettore di impronte digitali installato sotto lo schermo è veloce, il che è più che comodo quando ci si trova di fronte a un riconoscimento facciale più lento a causa della fotocamera pop-up. Piacevole è anche la prospettiva di ulteriori miglioramenti a medio termine, come si può vedere con Android 10 già disponibile.

Tutti questi aspetti mi portano ad una sola conclusione: OnePlus 7 Pro è uno smartphone che posso e consiglio senza esitazione.