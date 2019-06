Anker Soundcore Liberty Air recensione: le mie prime (e ultime?) cuffie wireless

Suggerimento per i neofiti: la prima volta che rimuoverete le Liberty Air dalla custodia, vedrete una piccola pellicola plastica protettiva sul fondo. Se non viene rimossa, le cuffie non saranno in grado di ricaricarsi. Mi ci è voluto un po' di tempo per capirlo, ma dopotutto era la mia prima esperienza true-wireless.

Le Liberty Air sono dotate di una custodia, di dimensioni molto pratiche, dove è possibile riporle e trasportarle in totale comodità nello zaino o anche in tasca. Inoltre, integra una batteria che permette di ricaricare le cuffie ogni volta che verranno riposte al suo interno e che può ricaricarsi a sua volta tramite la porta microUSB.

Innovare il design delle cuffie senza fili non è semplice e infatti finiscono tutte per assomigliare l'una all'altra. Caratteristiche più o meno minimaliste, poche colorazioni disponibili (di solito bianco o nero), design a "tampone" che fuoriesce dall'orecchio.

Controlli tattili... a volte

Le Liberty Air non dispongono di pulsanti fisici, ma è possibile impartire comandi toccando la loro superficie esterna :

2 tocchi sulla cuffia destro: funzione riproduci/pausa o rispondi/riaggancia una chiamata

tenere premuto sulla cuffia destra: passa al brano successivo o rifiuta una chiamata

tenere premuto sulla cuffia sinistra: brano precedente o mettere in attesa una chiamata

Sembrerebbe semplice, ma non è esattamente così. La zona da toccare non si dimostra particolarmente sensibile, motivo per cui la maggior parte delle volte i miei comandi non sono andati a segno. Mi è capitato più di una volta di passare alla traccia successiva anziché mettere in pausa, particolarmente frustrante quando si ascoltano i podcast. A volte, ma soprattutto per evitare questo genere di problemi, ho preferito cambiare canzone dallo smartphone anziché "rischiare".

Liberty Air (a sinistra) vs AirPods (a destra). / © AndroidPIT

Anche la connessione, d'altra parte, non è sempre perfetta. Occasionalmente, il paring via Bluetooth potrebbe non funzionare a dovere e la riproduzione musicale si interrompe. Oppure, capita che all'improvviso una delle due cuffie smetta di funzionare e poi riprende in automatico dopo qualche secondo.

Per risolvere il problema, è necessario rimuovere le Liberty Air dalla lista dei dispositivi Bluetooth accoppiati al dispositivo, tenere premuto su una delle due auricolari per 4 secondi e ripetere l'azione sull'altra prima di riporle nella loro custodia. Fatto questo, bisogna toglierli dalla custodia e metterli uno accanto all'altro. Se il LED inizia a lampeggiare, allora sarà possibile riassociarli al dispositivo. Una procedura di pairing snervante!