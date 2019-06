5 motivi che vi faranno cambiare idea sugli indossabili

Rimanere in forma

Questo di sicuro non vi sorprenderà, ma gli indossabili possono aiutarvi a rimanere in forma. Oltre alla possibilità di utilizzare il dispositivo per molte attività sportive (corsa, nuoto, camminata, pesi, etc.), monitorandone ogni aspetto, gli indossabili sono ora in grado di avvisarvi in caso di problemi cardiaci o ipertensione. Apple ha dato il via a questo trend con il suo Apple Watch Series 4, dotato della funzione ECG, ovvero la capacità di registrare un elettrocardiogramma.

A questo aggiungete la presenza degli assistenti vocali (Google Assistant, Amazon Alexa, Siri) o la biometria in-ear, e i produttori hanno tra le mani la formula perfetta per offrire agli utenti i migliori dispositivi per monitorare e gestire la loro salute.

Gli indossabili sono diventati un accessorio quasi indispensabile per molti atleti. / © AndroidPIT

Non avere più paura

Non solo fitness, ma anche sicurezza. Gli indossabili Diversi dispositivi indossabili vengono infatti utilizzati per inviare un allarme in caso di aggressione. È il caso, ad esempio, dei gioielli dell'azienda francese Oz, che sono in grado di inviare un messaggio S.O.S. ad un elenco di contatti prestabilito tramite una semplice pressione. Più di recente, una studentessa scozzese ha sviluppato un bracciale per proteggere le donne vittime di molestie sessuali nei locali notturni. Tale dispositivo è progettato per avvisare gli amici, i dipendenti del bar e chiunque si trovi nelle vicinanze.

Gli indossabili si moltiplicano anche nel mondo del ciclismo, soprattutto per offrire una maggiore sicurezza. Ad esempio, Ford ha progettato una giacca smart che facilita il loro orientamento, ma anche la loro presenza e i loro cambi di direzione.