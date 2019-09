5 nuove app da provare questa settimana

Siete sempre alla ricerca di nuove app o giochi da provare sul vostro dispositivo Android? Ecco 5 app e giochi che meritano una visita questa settimana.

One Punch Man: Road to Hero One Punch Man: Road to Hero è un nuovo gioco di carte a turni ispirato al famoso manga One, con oltre 20 milioni di copie vendute in Giappone. Il gioco segue la storia della serie originale e comprende quasi tutti i personaggi, con le voci originali degli attori anime che vi accompagneranno in questa avventura. Potrete creare la vostra squadra di eroi per ripristinare la giustizia e proteggere il mondo dai mostri. One Punch Man: Road to Hero permette di riscoprire l mondo dei manga e il sistema di gioco è piacevole, anche se un po' ripetitivo nel lungo periodo. Mentre il gioco incoraggia lo shopping in-app, i fan dei manga potranno comunque godere di One Punch Man: Road to Hero.

Versione app: 1.2.0

Dimensione: 76 MB

Compatibilità: da Android 4.0.0.3

Prezzo: gratuita con acquisti in-app Potete scaricare questo gioco direttamente dal Play Store. Traps Lab Traps Lab è un nuovo gioco che offre una serie di enigmi da risolvere per aiutare Billy ad attraversare le stanze. 25 primi livelli e l'infinita modalità multiplayer online sono inclusi gratuitamente, ma è possibile sbloccare l'intero gioco attraverso un unico acquisto di 5 euro. La grafica è semplice e i puzzle sono piuttosto coinvolgenti. In breve, un buon gioco che merita di essere incluso nella nostra selezione della settimana. Alla ricerca dei migliori giochi Android da scaricare ora?

Versione app: 1.2.0.0.6

Dimensione: 64 MB

Compatibilità: da Android 4.4 in poi

Prezzo: gratuita con acquisti in-app È possibile trovare questo gioco sul Play Store. Pokémon Master I fan dei Pokémon possono rallegrarsi, un nuovo gioco è arrivato sul Play Store. Pokémon Masters è un gioco di strategia e combattimento in cui i giocatori formano dei duetti (un allenatore e il suo partner Pokémon) per partecipare in tempo reale a combattimenti 3 contro 3 sfidando avversari controllati dal computer. Il gameplay è bello e il gioco non è male di per sé. Peccato per il continuo incoraggiamento a mettere le mani in tasca.

Versione app: 1.&.1

Dimensione: 82 MB

Compatibilità: da Android 5.0 in poi

Prezzo: gratuito con acquisti in-app È possibile trovare questo gioco sul Play Store. Checketry Checketry è un download manager per Android che consente di monitorare, mettere in pausa e riprendere i download dal computer al dispositivo mobile. A differenza di altri gestori di download, Checketry funziona per tutti i tipi di programmi (documenti, musica, immagini, video....). L'applicazione desktop è ovviamente necessaria per tenere traccia dei download da smartphone. Da notare che l'applicazione è gratuita (gli annunci sono presenti), ma è necessario creare un account. Un buon download manager per Android. / AndroidPIT Versione app: 1.1.1.0

Dimensione: 28 MB

Compatibilità: da Android 4.4 in poi

Prezzo: gratuita È possibile trovare questa applicazione sul Play Store. Stranger Things 3 Non potete non conoscere la serie Netlifx Stranger Things 3! Ecco ora anche il gioco arriva sul Play Store. Permette di trovare gli eventi e i personaggi della serie. Il tutto in stile retrò (come la serie) e con meccaniche di gioco moderne che offrono divertimento e divertimento. L'unico problema è il prezzo di più 5 euro. Netflix sta abusando dei fan dello show?