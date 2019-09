Honor mostra HarmonyOS e annuncia alcune piccole novità

Honor Vision con Harmony OS arrivano ad IFA

Honor ha mostrato la Smart TV Honor Vision, ma non è stata annunciata. Per ora continuerà ad essere disponibile solo in Cina. Il produttore non ha fornito alcuna informazione su un possibile lancio europeo. Durante l'evento c'è stata una breve dimostrazione del sistema in azione. La cosa interessante è che a girare è il nuovo sistema operativo Huawei, Harmony OS.

Il dispositivo Smart è disponibile solo in Cina, il software è ancora completamente in cinese. Honor ci ha mostrato il collegamento ad un sistema Smart Home. Le luci della casa possono ad esempio essere accese e spente tramite la TV o l'aspirapolvere robot può essere mandato in giro a svolgere il suo lavoro in casa.

La fotocamera pop-up del dispositivo può essere utilizzata per le foto, ma anche per le videochiamate. Le applicazioni dello smartphone possono essere utilizzate sul televisore che ha già di suo delle app a bordo. Nella Huawei App Gallery ci sono già delle applicazioni, ma non tutte.

Harmony OS nella Smart TV di Honor! / © AndroidPIT

Harmony OS dovrebbe essere in grado di sostituire Android come sistema operativo, ma non è ancora disponibile su smartphone. Ma sulla Smart TV sembra molto simile a TvOS di Apple. Le icone sfoggiano un design simile, le animazioni sembrano ispirate da esse e in azione ricorda anche il sistema Apple.

PocketVision e aggiornamento in arrivo per Honor 20 Pro

Sempre in occasione di IFA ha inoltre rilasciato PocketVIsion, un'applicazione che sfrutta l'intelligenza artificiale per una buona causa. Insieme alla fotocamera integrata su Honor 20 e Honor 20 Pro, consente infatti agli utenti non vedenti a leggere contenuti di diverso tipo in modo più semplice.

L'app, disponibile gratuitamente nello store Huawei in inglese, portoghese, tedesca, spagnola, italiana e cinese, mette a disposizione degli utenti tre diverse modalità: Text-to-Speech, per convertire le immagini in testo in modo più rapido, Zoom-In, per ingrandire il testo utilizzando i tasti del volume del dispositivo, e Negative Image, per migliorare il contrasto dei materiali stampati.

Honor ha sfruttato l'occasione per annunciare l'arrivo di EMUI 10.0/Magic UI 3.0

(in versione beta) entro la fine dell'anno. L'update raggiungere Honor 20 e Honor 20 Pro via HOTA. A proposito della versione Pro, ora arriva anche in una nuova colorazione chiamata Icelandic Frost perché prende ispirazione dal ghiacciaio islandese Jokulsarlon.



Cosa ne pensate di HarmonyOS sulla Smart TV di Honor?