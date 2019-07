5 nuove app da scaricare questa settimana

Nuova settimana, nuovo appuntamento con la nostra selezione delle migliori novità (app e giochi) approdate sul Play Store. Con l'aiuto della nostra community vi presentiamo cinque applicazioni comparse su Play Store negli ultimi giorni.

Bombastic Brothers: Sparatutto Bombastic Brothers è un gioco in 2D che presenta personaggi eccentrici in un mondo retrò anni '80. La storia è originale: un esercito alieno ha appena dichiarato guerra alla Terra e rapito l'eroe Jeff. Il destino del mondo intero è nelle mani di Jeff che dovrà riunire soldati d'elite, i Bombastic Brothers, per sconfiggere gli alieni. Uno dei migliori giochi di questo genere che ho provato negli ultimi anni, un vero e proprio, un contro tutti alla vecchia maniera con le chicche dei giorni d'oggi. Scoprite altri interessanti giochi disponibili su Android

Versione app: 1.2.22

Dimensione: 116 MB

Compatibilità: Android 6.0 o superiore

Prezzo: gratuita con acquisti in-app Scaricate Bombastic Brothers: Sparatutto dal Play Store. Gallery Go di Google Galley Go è l'ultima applicazione di Google. Come suggerisce il nome, offre le caratteristiche principali di Google Foto pesando meno sul dispositivo. Come promemoria, le versioni Go delle applicazioni Google sono rivolte agli smartphone meno potenti. Gallery Go consiste quindi in una galleria fotografica e video progettata per l'uso offline, occupando il minor spazio possibile. Al suo interno vi troverete le vostre foto e gli strumenti necessari per modificarle. Gallery Go è compatibile anche con le schede microSD. Tutto ciò che dovete sapere sulle schede microSD e Android

Versione app: 1.0.1.1.1.1.258899354

Dimensione: 10 MB

Compatibilità: Android 8.1 o superiore

Prezzo: gratuita Potete scaricare Gallery Go di Google dal Play Store. Flashback mobile Se vi ritenete dei giocatori nostalgici preapratevi ad accogliere Flashback Mobile su Android! Per il suo 25° anniversario questo gioco classico, che è stato classificato tra i primi 100 migliori giochi di tutti i tempi, arriva su mobile. L'adattamento mobile del gioco Flashback del 1992 disponibile su Amiga si basa sulle sue animazioni rotoscope ma introduce una modalità moderna che include filtri e suoni rimasterizzati. Nel complesso abbiamo a che fare con una buon adattamento per mobile anche se i commandi di default sono abbastanza deludenti. Purtroppo la nostalgia ha un prezzo: in questo caso di 4,49 euro.

Versione app: 0.0.0.16

Dimensione: 54 MB

Compatibilità: Android 6.0 o superiore

Prezzo: a pagamento (4,49 euro) Trovate Flashback Mobile sul Play Store. Shade Launcher L'ennesimo launcher, potreste pensare! Sì, questa new entry si distingue dalla concorrenza per il suo aspetto originale e minimale. Shade Launcher è stato progettato per farvi risparmiare tempo e migliorare la vostra produttività. Il cassetto delle applicazioni può essere personalizzato per classificare meglio e dividere per categorie le app e per aiutarvi a trovare più velocemente l'applicazione desiderata. Stufi del solito look? Ecco i migliori launcher per il vostro Android Shade Launcher offre molteplici opzioni di personalizzazione. AndroidPIT Versione app: 2019-07-10 19:16

Dimensione: 1,9 MB

Compatibilità : Android 5.0 o superiore

Prezzo: gratuita Trovate Shade Laucher nel Play Store. It's always sunny: The Gang Goes Mobile Questo gioco non è altro che l'adattamento mobile della sitcom americana It's Always Sunny in Philadelphia. Unitevi alla banda di It's Always Sunny's (Mac, Dennis, Charlie, Charlie, Charlie, Dee e Frank) e sviluppate schemi per riciclare il denaro sporco di Frank. Potrete riprodurre le vostre scene preferite della serie e raccogliere personaggi e stelle. L'unico vero difetto è che richiede troppi ai giocatori per procedere verso il checkout.