A bordo della Volkswagen ID.3: l'auto elettrica del popolo?

La nuova auto per la massa?

Eccola! La Volkswagen ID.3 è stata finalmente esposta, facendo la sua prima apparizione ufficiale nella città tedesca al salone dell'auto. Molti giornalisti si sono presentati a Francoforte per scoprire le linee e la disposizione interna del veicolo elettrico dell'azienda di Wolfsburg.

Per una buona ragione la tanto attesa auto elettrica VW scenderà su strada nella primavera del 2020. Se il suo design è oggetto di critiche (tornerò su questo punto più avanti), il suo rapporto qualità-prezzo sembra eccellente, soprattutto rispetto alla Renault Zoé (un riferimento sul mercato) e alla Tesla Model 3 dal posizionamento più premium.

La Volkswagen ID.3 verrà rilasciata tre versioni:

con batteria da 45 kWh, cioè 330 km di autonomia e 136 CV (100 kW) di potenza

con batteria da 58 kWh, ossia 420 km di autonomia e 204 CV (150 kW) di potenza

con batteria da 77 kWh, con un'autonomia di 72 CV 550 km e una potenza di 273 CV (200 kW)

Sono stati registrati 30.000 pre-ordini ed il prezzo di partenza [ di 30.000 euro. Sufficiente per attirare potenziali automobilisti inclini a passare ad un-auto elettrica. Soprattutto perché VW ha pensato di offrire la possibilità di ricaricare l-auto fino a 100 kW attraverso la presa CCS Combo. Ciò significa che 290 chilometri di autonomia possono essere recuperati in 30 minuti.

Design: ci piace e non ci piace

Purtroppo, se l'offerta sembra attraente, il design dell'auto lascia più perplessi, a partire dallo strano pannello frontale e dalla parte inferiore del parabrezza. La scelta di contrastare radicalmente con il catalogo attuale è forse quella giusta, ma l'auto ha un aspetto pi\ vicino a quello di un minivan.

Nonostante il nuovo logo, la ID.3 non si distingue dalla concorrenza ed è difficile trovare il DNA Volkswagen in questo veicolo. Lo stesso vale per la parte posteriore con una pinna abbastanza grande sul portellone posteriore. In breve, se da un lato la ID.3 opta per un formato simile a quello della Golf (4.26m), manca però di stile.

All'interno Volkswagen ha anche fatto la sua piccola rivoluzione con un nuovo interno, compreso un nuovo cruscotto. Il cambiamento è, a mio avviso, più riuscito: dentro l'abitacolo tutto è digitale con un grande schermo da 10 pollici al centro della cabina. Per quanto riguarda il software, non siamo ancora al livello Tesla ma la VW si sta muovendo nella giusta direzione.

Anche la strumentazione di fronte al conducente è completamente digitale. Come opzione è disponibile anche un display head-up. La vera sorpresa è la leva del cambio posizionata sul lato destro del cruscotto. In termini di attrezzature, tuttavia, non raggiunge la Golf con plastiche piuttosto dure. Fortunatamente, c'è molto spazio a bordo, i passeggeri avranno spazio per le gambe e per i bagagli.

Un nuovo successo?

La ID.3 potrebbe diventare nuovo Maggiolino VW? È ancora troppo presto per dirlo. I primi test su strada forniranno certamente maggiori informazioni sulla qualità del veicolo, ma il costruttore tedesco ha ancora molto lavoro da fare per ridurre il ritardo, soprattutto software, contro Tesla.

L'azienda può tuttavia contare su una vasta rete di concessionari e su un marchio rinomato. VW vuole far scomparire i problemi del dieselgate e senza dubbio il produttore farà di tutto per sedurre gli utenti.

