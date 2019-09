Feature phone sempre più popolari: ecco i nuovi di Alcatel

TCL Communication, il quarto produttore di telefoni in Nord America, ha lanciato due nuovi telefoni flip con dei servizi selezionati di Google, tra cui Google Assistant, YouTube, Maps e Search. L'annuncio segue la rivelazione del Nokia 2720 Flip all'IFA 2019 e marca la popolarità di questi dispositivi!

Stiamo assistendo ad una tendenza crescente verso la rinascita dei feature phone nel 2019 con TCL e HMD Global in testa alla rivoluzione. Alcatel Go Flip 3 e Alcatel Smartflip girano entrambi KaiOS 2.5 e saranno i primi flip phone negli Stati Uniti ad offrire i servizi di Google. Entrambi dispongono di connettività 4G LTE per chiamate vocali HD, email e navigazione; presenti poi Qualcomm Snapdragon 210 quad-core, memoria espandibile ed una batteria che promette una lunga autonomia.

Google Assistant è a bordo tramite un pulsante dedicato, come abbiamo già visto su alcuni smartphone entry-level. Può essere utilizzato per effettuare chiamate, dettare testi, cercare indicazioni e lanciare applicazioni come YouTube e Google Maps.

Alcatel Go Flip 3 e Smartflip. / © TCL Communication

Sia Alcatel Go Flip 3 che Smartflip offrono un display primario da 2,8 pollici e un display di anteprima da 1,44 pollici all'esterno del design a conchiglia. TCL promette fino a sette ore di conversazione continua 4G LTE da una singola carica della batteria da 1350 mAh, e fino a 18 giorni di standby su 4G e 22 giorni su 3G. La porta di ricarica è MicroUSB.

Nel pacchetto sono presenti anche 4GB di memoria interna, espandibile fino a 32GB tramite una scheda microSD. I nuovi telefoni flip sono inoltre dotati di una fotocamera posteriore da 2 megapixel e di un jack per cuffie da 3,5 mm. In termini di hardware i due modelli sono uguali ma sono realizzati per reti diverse.

Alcatel Smartflip su AT&T è compatibile con FirstNet, la rete di AT&T per la sicurezza pubblica. Alcatel Go Flip 3 è pensato per T-Mobile e Metro e offre Mobile Hotspot che permette di condividere la connessione dati 4G LTE con un massimo di otto dispositivi, tablet o laptop inclusi.

Alcatel Go Flip 3 sarà disponibile su Metro by T-Mobile alla fine di questo mese e su T-Mobile in ottobre, mentre Alcatel Smartflip sarà disponibile su AT&T e Cricket Wireless il 27 settembre. Il prezzo è ancora sconosciuto.

La foto di copertina dell'articolo mostra il Nokia 2720 Flip.