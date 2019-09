I migliori giochi di avventura Android

Da quelli di abilità, a quelli che comportano la risoluzione di enigmi fino a quelli che coinvolgono in storie fantastiche. Ecco i migliori giochi di avventura da scaricare sul vostro smartphone o tablet Android!

Thimbleweed Park Gemini Rue: per i fan di Blade Runner Questo gioco, rilasciato su PC nel 2011, è un successo anche sui dispositivi Android. Il gioco combina il genere fantascientifico con elementi di film noir e ricorda i classici del cinema come Blade Runner. Scivolerete nel ruolo dell'ex killer professionista Azriel Odin, che ha cambiato schieramento nella ricerca di suo fratello. La storia è emozionante e soffusa da un'atmosfera cupa. La possibilità di giocare due personaggi in diverse modalità è un aspetto divertente. Gemini Rue è un must assoluto per i fan del cyberpunk anni '80 e può essere scaricato a fronte di un pagamento di 3,59 euro. Un must per i fan del Cyberpunk. / © Screenshot: AndroidPIT Gemini Rue Lost Echo: un mistero fantascientifico Una chiamata da Chloe. Sembra nervosa e vuole incontrarvi, nelle vesti di Greg, per un caffè e un gelato nel parco. Mentre andate a comprare un gelato per Chloe, lei improvvisamente scompare. La cosa bizzarra è che nessuno si ricorda più chi sia. In Lost Echo devrete scoprire cosa è successo. Oltre all'intrigante storia, Lost Echo convince con una grande grafica e una colonna sonora d'atmosfera. Per i principianti dell'avventura c'è una scelta di assistenza, mentre per i giocatori più esperti la modalità vecchia scuola senza suggerimenti è quella giusta! Lost Echo costa 4,49 euro.

Lost Echo Machinarium: un capolavoro steampunk Accompagnati dalle note di una chitarra, dovrete aiutare dei piccoli robot a salvare la città da un altro robot che sta provando a distruggerla. Questo gioco punta e clicca è coinvincente anche grazie alla grafica di Steampunk e all'originalità del concetto di gioco. Il robot sotto il vostro controllo può estendere o contrarre leggermente il suo corpo, e solo gli oggetti a portata di mano si rivelano interattivi. Questo incoraggia l'esplorazione e il movimento! Il gioco costa 4,99 euro.

Machinarium I migliori giochi di avventura gratuiti The Witch's Isle: il migliore della lista The Witch's Isle è un gioco di avventura con una bellissima pixel art e un mistero avvincente da risolvere. Su un'isola lontana governata da una strega, un abitante del villaggio rischia la morte se non riuscirà a recuperare un'urna rubata entro le 4:00. Perché? Come? Le vostre scelte durante il gioco possono portare a uno dei 7 finali, di cui alcuni per niente positivi ed uno più positivo ma molto difficile. Non controllerete solo il protagonista ma potrete anche seguire altri personaggi tramite una telecamera. Osservando attentamente questi personaggi non solo vi immergerete maggiormente nella storia ma scoprirete anche alcuni utili indizi.

The Witch's Isle ARK Survival Evolved: per i fan di Jurassic Park Siete sopravvissuti ad un naufragio e vi siete risvegliati sulla spiaggia di un'isola sconosciuta. Questo è l'incipit di ARK: Survival Evolved in cui vestirete i panni di un sopravvissuto con nulla a disposizione se non l'ingegno. In questo gioco dovrete raccogliere materiali, creare nuovi oggetti e nuove armi per sopravvivere in quest'isola sconosciuta dominata dai dinosauri. Avete letto bene, il gameplay basato sulla sopravvivenza di ARK si unisce ad un'idea simile a quella dei famosi film di Spielberg, Jurassic Park. Presente anche una modalità multiplayer online in cui potrete sfidare amici e avversari casuali. Ve l'ho già detto che potete anche cavalcare i più di 80 dinosauri diversi presenti? Questo dovrebbe essere sufficiente a convincervi a scaricare il gioco di Studio Wildcard!